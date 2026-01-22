Grâce à Avast Antivirus Gratuit, vous pouvez réserver votre budget à d'autres achats pendant les soldes d'hiver 2026.

En effet, vous retrouvez, dans ce produit, de nombreuses fonctionnalités destinées à renforcer votre cybersécurité. Et le tout, sans avoir à débourser le moindre centime.

A toutes fins utiles, notamment pour disposer de davantage de services tels que le réseau virtuel privé (VPN) d'Avast ou encore de fonctionnalités dédiées au nettoyage et l'optimisation de vos appareils, d'autres solutions sont disponibles sur la boutique en ligne d'Avast.