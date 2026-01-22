Avast a non seulement la bonne idée de vous proposer une solution étoffée sur le plan de la cybersécurité, mais en plus, sans avoir à dépenser 1€.
Grâce à Avast Antivirus Gratuit, vous pouvez réserver votre budget à d'autres achats pendant les soldes d'hiver 2026.
En effet, vous retrouvez, dans ce produit, de nombreuses fonctionnalités destinées à renforcer votre cybersécurité. Et le tout, sans avoir à débourser le moindre centime.
A toutes fins utiles, notamment pour disposer de davantage de services tels que le réseau virtuel privé (VPN) d'Avast ou encore de fonctionnalités dédiées au nettoyage et l'optimisation de vos appareils, d'autres solutions sont disponibles sur la boutique en ligne d'Avast.
Les points forts d'Avast Antivirus Gratuit :
- Une solution (vraiment) sans frais
- Un antivirus très efficace
- Des fonctionnalités adaptées à la lutte contre les escroqueries
Un véritable compagnon de cybersécurité, adapté à son temps
Les escroqueries basées sur l'IA se multiplient, Avast vous aide à anticiper et riposter
Que ce soit durant ces soldes d'hiver 2026 ou, plus largement, tout au long de l'année, les menaces des pirates en ligne ne connaissent pas vraiment de limite. Et il faut admettre que si elle a des vertus, l'intelligence artificielle (IA) les aide beaucoup dans l'exécution de leurs attaques.
Vous avez certainement constaté, sur vos différents appareils connectés, que des annonces toujours plus belles vous parviennent. Elles comprennent souvent une réduction immense, un objet performant (ou sa livraison avortée) et surtout, une communication sans aucune méprise.
Oui, les escroqueries basées sur l'IA sont bien réelles, et de plus en plus dures à détecter. Face à cet enjeu de cybersécurité majeur, vous retrouvez ainsi, dans la solution Avast Antivirus Gratuit, le Protection Contre les Escroqueries (Scam Guardian).
Vous y trouvez notamment l'aide précieuse de l’Assistant Avast. Par exemple, il suffit de copier-coller le lien qui vous fait douter pour que celui-ci l'analyse pour vous et émette des recommandations sur sa fiabilité. La fonctionnalité Web Guard bloque immédiatement l’accès aux sites Internet identifiés comme frauduleux, afin de limiter les risques d’escroquerie dès la navigation. Autant dire qu'avec Avast Antivirus Gratuit, vous êtes entre de bonnes mains.
Profitez des services d'un antivirus réputé
Dès l’installation d’Avast Antivirus Gratuit, l’utilisateur bénéficie d’un anti malware efficace, conçu pour détecter et bloquer les menaces dès leur apparition. Vous pouvez, par ailleurs, en apprendre davantage sur l'antivirus d'Avast en consultant notre avis réalisé en toute indépendance chez Clubic.
De fait, comme éprouvé par l'organisme indépendant AV-Comparatives, Avast est parvenu à bloquer 100% des virus auquel il a fait face lors de son test, soit 428/428 menaces détectées et éliminées1.
Au quotidien, Avast Antivirus Gratuit est un vrai gage de sérénité pour vous. En effet, non seulement vous pouvez compter sur une protection en temps réel efficace, mais en plus, sur une technologie adaptée à des attaques plus sophistiquées, notamment face aux coriaces rançongiciels.
En bref, Avast Antivirus Gratuit est une solution performante, capable de répondre à des défis de taille, sans que vous ayez à toucher à votre porte-monnaie.
1 Des résultats confirmés par AV-Comparatives. Lors de la campagne Real-World Protection menée entre juillet et octobre 2025, Avast bloque 428 menaces sur 428, soit un taux de réussite de 100 %.