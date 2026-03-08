Pendant des années, posséder un Mac était synonyme de tranquillité numérique. C’est fini. Et si vous venez d’investir dans un MacBook flambant neuf, vous êtes même une cible prioritaire.
Votre Mac n’a jamais été aussi puissant. Avec les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Ma,le MacBook Air M5 et le petit nouveau MacBook Néo, Apple s’apprête à vivre une de ses meilleures années commerciales.
Mais voilà le paradoxe : plus il y a d’utilisateurs Mac, plus les cybercriminels s’y intéressent. Les malwares ciblant macOS explosent, à l’image de l’Odyssey Stealer apparu début 2026, conçu pour siphonner mots de passe, emails et données bancaires en toute discrétion. FrigidStealer, lui, se glisse dans de fausses mises à jour Safari et Chrome. Les protections natives d’Apple (Gatekeeper, XProtect) montrent leurs limites face à ces nouvelles menaces.
C’est exactement le vide que comble Intego avec son Mac Premium Bundle X9 : une suite 5-en-1 pensée exclusivement pour macOS, compatible avec macOS Tahoe et optimisée pour les puces M5. Antivirus en temps réel, pare-feu réseau, nettoyeur système, contrôle parental et outil de sauvegarde, tout est centralisé, sans abonnement multiple à gérer.
Ce que contient le Mac Premium Bundle X9
Le bundle regroupe cinq outils distincts, chacun vendable séparément, c’est là où la formule groupée prend tout son sens :
- VirusBarrier X9 : Antivirus et anti-malware en temps réel et à la demande, la pierre angulaire de la suite
- NetBarrier X9 : Pare-feu intelligent qui adapte son niveau de protection selon que vous êtes chez vous ou sur un Wi-Fi public
- Mac Washing Machine X9 : Nettoyeur et organisateur système pour accélérer un Mac alourdi par des années de fichiers inutiles
- ContentBarrier X9 : Contrôle parental avec blocage de sites et d’applications, pratique en famille
- Personal Backup : Outil de sauvegarde pour une récupération rapide en cas de plantage ou de corruption système
Le prix : honnêtement, c’est là que ça se joue
Soyons directs : 29,99 € au lieu de 84,99 €, c’est une réduction de 65% sur le premier paiement. À ce tarif, la suite revient à 2,50€/mois, moins qu’un café. Pour comparaison, VirusBarrier seul se vend habituellement 49,99 €/an. Il faut cependant noter que la réduction s’applique uniquement au premier paiement : le renouvellement revient au prix standard. Rien de caché, mais à avoir en tête au moment de s’abonner. L’offre est disponible pour 1, 3 ou 5 Macs, sur 1 ou 2 ans, ce qui la rend pertinente aussi bien pour un usage solo que familial ou professionnel.
Pourquoi le MacBook Neo va changer la donne pour les hackers ?
Pendant des années, le prix a été la meilleure protection du Mac. Pas de virus, certes, mais surtout pas assez d’utilisateurs pour que ça vaille vraiment le coup de s’y attaquer. Un bon Mac, c’était minimum 1000 à 1200 €. Une barrière naturelle qui limitait mécaniquement la taille de la cible. Le MacBook Neo vient de faire sauter ce verrou. À 699 €, voire 599 € dans un an, quand le prix baissera comme c’est la règle chez Apple, on accède à une machine qui ridiculise n’importe quel PC Windows à équivalent tarifaire. Des millions de personnes qui repoussaient l’achat d’un Mac depuis des années vont franchir le pas.
Et c’est exactement là que ça devient intéressant pour les cybercriminels. La règle est immuable : plus une plateforme grossit, plus elle devient rentable à attaquer. C’est ce qui s’est passé avec Android face à iOS, c’est ce qui s’est passé avec Windows dès que sa part de marché a explosé. Le Mac, lui, s’apprête à vivre sa propre bascule.
Les hackers, eux, ont déjà commencé à s’y préparer, avec des malwares comme l’Odyssey Stealer ou FrigidStealer, conçus spécifiquement pour macOS et déjà actifs en 2026. Intego est l’un des rares acteurs à ne travailler que sur Mac depuis plus de 25 ans. Ce n’est pas un antivirus Windows recyclé. C’est la seule logique qui tient quand on sait ce qui arrive.
✅ Verdict de la rédaction :
On ne va pas vous vendre du rêve : un antivirus, ça ne fait pas briller les yeux. Mais, à l’heure où le MacBook Neo s’apprête à faire débarquer une vague de nouveaux utilisateurs Mac (souvent sans réflexe de sécurité), Intego arrive au bon moment, au bon prix.
