Votre Mac n’a jamais été aussi puissant. Avec les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Ma,le MacBook Air M5 et le petit nouveau MacBook Néo, Apple s’apprête à vivre une de ses meilleures années commerciales.

Mais voilà le paradoxe : plus il y a d’utilisateurs Mac, plus les cybercriminels s’y intéressent. Les malwares ciblant macOS explosent, à l’image de l’Odyssey Stealer apparu début 2026, conçu pour siphonner mots de passe, emails et données bancaires en toute discrétion. FrigidStealer, lui, se glisse dans de fausses mises à jour Safari et Chrome. Les protections natives d’Apple (Gatekeeper, XProtect) montrent leurs limites face à ces nouvelles menaces.

C’est exactement le vide que comble Intego avec son Mac Premium Bundle X9 : une suite 5-en-1 pensée exclusivement pour macOS, compatible avec macOS Tahoe et optimisée pour les puces M5. Antivirus en temps réel, pare-feu réseau, nettoyeur système, contrôle parental et outil de sauvegarde, tout est centralisé, sans abonnement multiple à gérer.