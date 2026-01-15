Avast ne cesse d'étoffer sa solution antivirus gratuite. Et c'est aussi bien une bonne nouvelle pour vous sur le plan de la cybersécurité, que celui de votre budget.
En effet, comme son nom l'indique, il s'agit bien de la version gratuite du célèbre antivirus d'Avast.
Vous pourrez d'autant plus profiter de ces soldes d'hiver 2026, tant grâce aux nouvelles fonctionnalités comprises dans Avast Antivirus Gratuit, qu'aux euros que vous aurez économisés. Et, à toutes fins utiles, vous pouvez également passer un cap en vous abonnant à l'une des suites de cybersécurité d'Avast, comme Avast Ultimate ou Avast Premium Security, qui comprennent encore plus de fonctionnalités, comme un VPN notamment.
Les points forts d'Avast Antivirus Gratuit :
- Solution disponible pour ordinateur et smartphone
- Fonctionnalité Protection contre les escroqueries (Scam Guardian)
- Prise en main aisée
Avec Avast Antivirus Gratuit, les virus font profil bas
Une solution efficace pour renforcer votre cybersécurité…
Avast, c'est cet antivirus dont tout le monde a déjà entendu parler, ou presque. Cependant, l'avez-vous vraiment essayé ? Téléchargez et essayez Avast Antivirus Gratuit sans dépenser le moindre euro. Et si cela vous intéresse, nous l'avons fait pour vous chez Clubic, avec un avis indépendant dédié à ce logiciel.
Alors, pourquoi choisir Avast ? Tout d'abord car il s'agit certainement de l'une des solutions les plus efficaces pour vous protéger des menaces en ligne sans y mettre le prix. Evalué par l'organisme indépendant de référence AV-Test, Avast Antivirus Gratuit obtient le score maximal en sécurité1, déjouant la totalité des virus.
Les mauvaises langues affirmant qu'Avast n'est pas un logiciel taillé pour optimiser le bon fonctionnement de votre appareil au quotidien sont également mises en déroute par AV-Test.
…qui s'enrichit de nouvelles fonctionnalités
Avast vous propose une boite à outils qui fait la différence. Concrètement, la nouvelle fonctionnalité "Protection contre les escroqueries" (Scam Guardian) a pour but de vous aider à détecter les tentatives d'arnaques basées sur l'IA (intelligence artificielle).
Et pour cause, les fausses offres sont de plus en plus difficiles à déjouer, avec des logos toujours plus vraisemblables, ou encore, presque plus aucune faute d'orthographe dans les textes. Voilà en quoi l'aide d'Avast Antivirus Gratuit peut vous être précieuse.
Cette fonctionnalité rejoint un module dédié à votre défense contre les escroqueries en ligne, très utile en cette période de soldes. A toutes fins utiles, pour vous éviter le moindre doute, sollicitez l'aide de l'Assistant Avast, qui se charge d'évaluer la situation pour vous.
Vous profitez aussi de la compagnie d'un outil dédié à l'évaluation du niveau de sécurité de votre réseau Internet, même sur un réseau public.
Protection en temps réel, élimination redoutable des malwares, tout un dispositif dédié spécifiquement à la lutte contre les rançongiciels, sont aussi de la partie. En bref, testez dès à présent Avast Antivirus Gratuit et faites vous votre propre avis sur ce logiciel.
1 Des résultats confirmés par AV-Comparatives. Lors de la campagne Real-World Protection menée entre juillet et octobre 2025, Avast bloque 428 menaces sur 428, soit un taux de réussite de 100 %.