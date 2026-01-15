Avast vous propose une boite à outils qui fait la différence. Concrètement, la nouvelle fonctionnalité "Protection contre les escroqueries" (Scam Guardian) a pour but de vous aider à détecter les tentatives d'arnaques basées sur l'IA (intelligence artificielle).

Et pour cause, les fausses offres sont de plus en plus difficiles à déjouer, avec des logos toujours plus vraisemblables, ou encore, presque plus aucune faute d'orthographe dans les textes. Voilà en quoi l'aide d'Avast Antivirus Gratuit peut vous être précieuse.

Cette fonctionnalité rejoint un module dédié à votre défense contre les escroqueries en ligne, très utile en cette période de soldes. A toutes fins utiles, pour vous éviter le moindre doute, sollicitez l'aide de l'Assistant Avast, qui se charge d'évaluer la situation pour vous.

Vous profitez aussi de la compagnie d'un outil dédié à l'évaluation du niveau de sécurité de votre réseau Internet, même sur un réseau public.

Protection en temps réel, élimination redoutable des malwares, tout un dispositif dédié spécifiquement à la lutte contre les rançongiciels, sont aussi de la partie. En bref, testez dès à présent Avast Antivirus Gratuit et faites vous votre propre avis sur ce logiciel.