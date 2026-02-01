Les mini PC continuent de séduire par leur compacité et leur sobriété énergétique. Pendant les soldes d’hiver AliExpress, le Soyo M4 Mini profite justement d’une baisse de prix intéressante, le rendant encore plus attractif pour un usage bureautique et multimédia.
Affiché à 160,96 € au lieu de 220,06 €, le Soyo M4 Mini bénéficie actuellement d’une remise notable dans le cadre des soldes d’hiver AliExpress. À ce tarif, il se positionne comme une solution abordable pour qui cherche un PC compact, prêt à l’emploi et livré avec Windows 11 Pro préinstallé.
Pourquoi choisir le Soyo M4 Mini ?
- Un format ultra-compact : facile à intégrer sur un bureau ou derrière un écran.
- Une configuration équilibrée : adaptée à la bureautique et au multimédia.
- Un prix très contenu : encore plus pertinent en période de soldes.
Avec ses dimensions de seulement 87 × 87 × 37,5 mm pour 169 grammes, le Soyo M4 Mini mise clairement sur la discrétion. Il se destine avant tout à des usages courants comme la bureautique, la navigation web, le multimédia ou encore un rôle de PC d’appoint dans un salon ou un bureau secondaire.
Le mini PC s’appuie sur un processeur Intel N150, une puce basse consommation dotée de 4 cœurs avec une fréquence pouvant atteindre 3,6 GHz en mode turbo. Son TDP nominal de 6 W en fait une solution économe en énergie, bien adaptée à un fonctionnement silencieux et continu.
Des performances modestes mais cohérentes pour la bureautique
Le circuit graphique Intel UHD Graphics (24 unités d’exécution) intégré ne vise évidemment pas le jeu moderne, mais il remplit correctement son rôle pour l’affichage et la vidéo. Il prend en charge le décodage matériel des formats H.264, HEVC, VP9 et AV1, ce qui le rend tout à fait à l’aise pour la lecture de contenus 4K jusqu’à 60 Hz.
Côté mémoire, le Soyo M4 Mini embarque 12 Go de LPDDR5 à 4 800 MT/s, une quantité confortable pour du multitâche léger. Cette mémoire est toutefois soudée, ce qui limite toute évolution future — un point à garder en tête avant l’achat.
Un bon plan cohérent pour un PC compact et économique
À ce prix soldé, le Soyo M4 Mini ne prétend pas rivaliser avec des machines plus puissantes, mais il convient parfaitement à celles et ceux qui recherchent un PC discret, silencieux et économe pour des tâches quotidiennes. Pour un poste bureautique, un usage multimédia ou un petit PC secondaire, cette promotion des soldes d’hiver AliExpress mérite clairement le détour.
