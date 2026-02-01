Le circuit graphique Intel UHD Graphics (24 unités d’exécution) intégré ne vise évidemment pas le jeu moderne, mais il remplit correctement son rôle pour l’affichage et la vidéo. Il prend en charge le décodage matériel des formats H.264, HEVC, VP9 et AV1, ce qui le rend tout à fait à l’aise pour la lecture de contenus 4K jusqu’à 60 Hz.

Côté mémoire, le Soyo M4 Mini embarque 12 Go de LPDDR5 à 4 800 MT/s, une quantité confortable pour du multitâche léger. Cette mémoire est toutefois soudée, ce qui limite toute évolution future — un point à garder en tête avant l’achat.

Un bon plan cohérent pour un PC compact et économique

À ce prix soldé, le Soyo M4 Mini ne prétend pas rivaliser avec des machines plus puissantes, mais il convient parfaitement à celles et ceux qui recherchent un PC discret, silencieux et économe pour des tâches quotidiennes. Pour un poste bureautique, un usage multimédia ou un petit PC secondaire, cette promotion des soldes d’hiver AliExpress mérite clairement le détour.