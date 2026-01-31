L’un des principaux freins à l’utilisation régulière d’un VPN reste son coût, surtout lorsqu’il s’agit d’un abonnement mensuel reconduit sur la durée. À 2,99 € par mois, Proton VPN devient plus facile à envisager comme un outil de protection permanent, et non comme une solution réservée à des usages ponctuels.

Cette baisse de prix permet d’intégrer un VPN dans ses habitudes, par exemple pour sécuriser ses connexions sur des réseaux partagés, limiter le suivi en ligne ou simplement renforcer sa confidentialité lors de la navigation. Le format deux ans s’adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent s’inscrire dans une démarche durable.