Les jours se suivent et se ressemblent du côté de la sécurité de vos données personnelles. Et, malheureusement, votre adresse mail n’est pas en reste. En effet, les pirates en ligne s’en servent, notamment, pour cibler des attaques à votre égard, et la dernière en date concerne le Trésor public.
Une vaste campagne d’hameçonnage, pratique également connue sous son nom anglais de « phishing », sévit en ce moment sur les adresses mail de l’Hexagone.
Il ne s’agit pas d’une première ; les usurpations basées sur des banques ou encore le Trésor public étant forcément prisées des pirates en ligne soucieux d’œuvrer sur le modèle de l’attaque par ingénierie sociale.
Alors, ne cédez pas à la panique, prenez le temps de vérifier les mails que vous recevez, surtout quand ces derniers contiennent des menaces de contraventions louches, et surtout, chiffrez vos navigations en ligne avec une solution adéquate au quotidien.
Vos données sont bien protégées, mais l’erreur reste humaine
Une démultiplication des attaques par ingénierie sociale
Vous avez certainement entendu parler, sinon lu chez Clubic, l’attaque retentissante à l’encontre de la DGFiP qui a eu lieu entre la fin janvier et début février 2026.
Retentissante non pas par la virulence du mode opératoire, mais bien par les 1,2 million de Françaises et de Français dont les données sensibles (adresse e-mail, postale, coordonnées bancaires) ont été consultées dans le fichier FICOBA pendant près de deux semaines par un pirate en ligne.
Et cela, en parvenant simplement à obtenir les identifiants d’accès d’un agent de la DGFiP. Un mode opératoire dit d'ingénierie sociale, où ce n’est pas un logiciel qui est à la manœuvre, mais le pirate en ligne lui-même, jouant sur les émotions de sa cible.
On retrouve une approche similaire dans la dernière campagne d’information du Trésor public. Une campagne d'emails frauduleux circule, menaçant ses destinataires d'amendes diverses, fixées à 343,01 euros notamment, et grimpant automatiquement à 675 euros sans paiement dans les 24h.
En effet, le biais est classique. Un email alarmant, des menaces concrètes faites pour engendrer une réaction, ici par une perte financière. Mais la possibilité supposée de limiter la casse en payant au plus vite sa supposée dette.
Ne vous leurrez pas, il s’agit bien d’une arnaque, mais une fois encore, il est non seulement bon de rappeler les grands principes à appliquer dans ces circonstances, mais aussi de protéger votre adresse mail.
Quels sont les bons réflexes à adopter ?
De fait, lorsque vous recevez un tel mail, ne répondez pas au message, ne cliquez pas sur les liens qu’il pourrait contenir, ne fournissez pas de coordonnées bancaires.
Les pirates en ligne n’ont pas de mandat à votre égard, même leur interception dans le fichier FICOBA ne suffirait pas à l’obtenir.
Dans tous les cas, jamais une structure officielle de l'État n'exige de règlement à partir d’un mail, encore moins en invoquant une supposée urgence.
Si vous avez le moindre doute, consultez simplement les derniers messages reçus dans votre espace impots.gouv.fr, et le tour est joué.
Et bien évidemment, restez attentif aux mails que vous recevez, sans céder à la panique. Signalez, par exemple, la réception d'un tel courriel à vos proches si vous ne vous sentez pas à l’aise.
Plus encore, optimisez la protection de votre adresse mail pour éviter qu’elle ne tombe entre les mains de tiers indésirables, et réduire ainsi le risque d’attaque à votre égard.
Votre confidentialité en ligne doit devenir votre priorité en 2026
Le bon réflexe, c’est une connexion automatique à votre réseau virtuel privé (VPN)
Comment un réseau virtuel privé tel que CyberGhost VPN peut-il vous aider à lutter contre ce type d’attaque au quotidien ? Sa principale qualité est la prévention en amont.
En effet, lorsque vous vous connectez à l’un de ces serveurs, CyberGhost VPN vous attribue une adresse IP de substitution, entre autres. Votre requête, depuis votre appareil, vers le site Web désiré, et les données qu'elle contient, sont également chiffrées.
C’est un point majeur. De fait, grâce à l’emploi de l’algorithme AES-256 bits, que vous soyez sur votre réseau domestique ou un réseau public, vos informations de navigation, dont, par exemple, votre adresse mail utilisée pour vous connecter à votre messagerie en ligne, deviennent illisibles.
Cela, pour votre fournisseur d’accès à internet (FAI), comme un tiers surveillant un réseau public pour collecter les données qui s’y trouvent par exemple.
En vous connectant donc systématiquement à CyberGhost VPN, vous optimisez votre cybersécurité en mettant votre adresse mail à l'abri des traqueurs en ligne.
Étant donné que vous pouvez, en plus, équiper jusqu’à 7 appareils simultanément avec votre abonnement à CyberGhost VPN, vous pouvez en profiter pour équiper votre ordinateur (sous Linux, macOS, Windows), pro comme perso, tout comme votre smartphone (Android comme iOS).
Pratique, une fonctionnalité de fuite d’email est incluse, et vous alerte donc si votre adresse est détectée, pour anticiper de potentielles attaques ensuite.
Dernier conseil, activez le Kill Switch au quotidien. Cette fonctionnalité coupe votre navigation en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.
Ainsi, grâce au Kill Switch, et jusqu’au bon rétablissement de votre connexion VPN, vos données restent chiffrées et ne tombent pas entre les mains de tiers. C’est une bonne nouvelle pour votre adresse mail, comme pour vous-même.
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CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
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