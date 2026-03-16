Une vaste campagne d’hameçonnage, pratique également connue sous son nom anglais de « phishing », sévit en ce moment sur les adresses mail de l’Hexagone.

Il ne s’agit pas d’une première ; les usurpations basées sur des banques ou encore le Trésor public étant forcément prisées des pirates en ligne soucieux d’œuvrer sur le modèle de l’attaque par ingénierie sociale.

Alors, ne cédez pas à la panique, prenez le temps de vérifier les mails que vous recevez, surtout quand ces derniers contiennent des menaces de contraventions louches, et surtout, chiffrez vos navigations en ligne avec une solution adéquate au quotidien.