Les promotions sur les VPN se succèdent, mais certaines restent clairement au-dessus du lot. C’est le cas de CyberGhost, qui affiche pendant les French Days l’un de ses prix les plus bas jamais observés sur son abonnement longue durée : environ 1,75 €/mois sur 2 ans + 2 mois.
Problème : cette offre inédit arrive à son terme ce mardi 5 mai. Et comme souvent dans ce secteur, ces tarifs ultra-agressifs ne restent jamais disponibles très longtemps.
Une offre rare sur le marché des VPN
Avec cette promotion, CyberGhost passe sous la barre des 2 € mensuels, un niveau rarement atteint pour un VPN premium. Sur 26 mois, cela représente un coût total inférieur à 60 €, soit bien loin des tarifs classiques hors promotion. Dans un marché où même les VPN “pas chers” dépassent souvent les 3 €/mois, cette offre repositionne clairement CyberGhost comme l’un des services les plus accessibles du moment.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Pourquoi cette promo attire autant
Si ce bon plan fonctionne, ce n’est pas uniquement une question de prix. Evalué 9,8/10 dans son test sur Clubic, CyberGhost reste le VPN le plus équilibré du marché, avec :
- un réseau de 11 500 serveurs répartis dans une centaine de pays
- une compatibilité multi-appareils PC, Mac, mobile, tablette et objets connectés (jusqu’à 7 connexions simultanées)
- des protocoles récents comme WireGuard pour maintenir de bonnes performances
Ce type d’infrastructure permet de couvrir la majorité des usages actuels : streaming, navigation sécurisée ou utilisation sur Wi-Fi public.
Streaming, Wi-Fi public, voyage : des usages devenus essentiels
Aujourd’hui, un VPN n’est plus réservé aux profils techniques. Il répond à des besoins très concrets :
- regarder ses contenus en déplacement ou à l’étranger
- sécuriser ses données sur les réseaux Wi-Fi publics
- éviter certaines restrictions géographiques
CyberGhost s’inscrit justement dans cette logique avec une approche simple et accessible, sans nécessiter de configuration complexe.
Un prix qui change la donne face à la concurrence
Face à des acteurs comme NordVPN ou ExpressVPN, souvent affichés autour de 3 à 4 €/mois en promotion, CyberGhost joue clairement la carte du prix.
Et pour beaucoup d’utilisateurs, la différence est simple :
👉 un VPN premium “suffisant” pour un usage quotidien
👉 à un tarif parfois deux fois inférieur
Selon plusieurs comparatifs récents comme celui de Clubic, ce positionnement en fait l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment .
Une offre longue durée à ne pas rater
Comme toujours avec ce type de promotion, le tarif le plus bas est réservé aux abonnements longue durée. Une fois la période écoulée, les prix remontent rapidement vers des niveaux classiques.
Autre point important : CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui permet de tester le service sans risque sur plusieurs semaines — un avantage rare sur ce marché .
Avec cette offre à 1,75 €/mois sur 2 ans + 2 mois, CyberGhost atteint un niveau de prix rarement vu pour un VPN de cette catégorie.
👉 Un tarif ultra compétitif
👉 Une solution simple pour le streaming et la sécurité
👉 Et une promotion qui arrive à son terme
Si vous envisagiez de vous équiper, c’est typiquement le genre de fenêtre à ne pas laisser passer.
✅ Les points forts
- Une interface simple et agréable à utiliser, pensée pour une prise en main rapide, même sans connaissances techniques
- Un excellent rapport qualité/prix sur la durée, notamment avec les offres longues qui font chuter le coût mensuel
- Une bonne compatibilité avec le streaming et le téléchargement P2P, pour un usage polyvalent au quotidien
- Un réseau de 11 500 serveurs étendu dans 100 pays et une compatibilité multi-plateforme, permettant de se connecter facilement depuis tous ses appareils
❌ Les limites
- Un tarif mensuel peu compétitif hors promotion, qui pousse clairement à privilégier les abonnements longue durée
- Des fonctionnalités avancées parfois peu intuitives, notamment pour les utilisateurs débutants
- Une expérience qui peut varier selon les plateformes, avec certaines différences d’ergonomie ou de fonctionnalités selon les appareils
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !