Si ce bon plan fonctionne, ce n’est pas uniquement une question de prix. Evalué 9,8/10 dans son test sur Clubic, CyberGhost reste le VPN le plus équilibré du marché, avec :

un réseau de 11 500 serveurs répartis dans une centaine de pays

une compatibilité multi-appareils PC, Mac, mobile, tablette et objets connectés (jusqu’à 7 connexions simultanées)

des protocoles récents comme WireGuard pour maintenir de bonnes performances

Ce type d’infrastructure permet de couvrir la majorité des usages actuels : streaming, navigation sécurisée ou utilisation sur Wi-Fi public.