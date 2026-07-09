ExpressVPN fait partie des VPN premium les plus reconnus du marché, porté par son protocole maison Lightway, réputé pour ses débits élevés et sa stabilité. Sa formule Avancée va toutefois plus loin que la simple protection de la connexion, puisqu’elle inclut un gestionnaire de mots de passe illimité, des alias mail jetables et une eSIM de voyage. Il est actuellement possible de découvrir cette offre complète chez ExpressVPN avec deux ans d’abonnement et quatre mois offerts, pour un premier règlement ramené à 83,72 €. Ce tarif s’adresse surtout à celles et ceux qui veulent centraliser plusieurs outils de sécurité plutôt que de jongler entre plusieurs abonnements séparés.

Au-delà du VPN, c'est bien cette logique de pack tout-en-un qui distingue la formule Avancée des offres VPN classiques du marché.