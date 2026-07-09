Entre les soldes d’été et la multiplication des usages numériques, difficile de sécuriser tous ses appareils sans multiplier les abonnements. ExpressVPN regroupe VPN, gestionnaire de mots de passe et connectivité de voyage dans sa formule Avancée, actuellement proposée à 2,99 € par mois au lieu de 10,95 € : voici ce que cette offre change concrètement.
ExpressVPN fait partie des VPN premium les plus reconnus du marché, porté par son protocole maison Lightway, réputé pour ses débits élevés et sa stabilité. Sa formule Avancée va toutefois plus loin que la simple protection de la connexion, puisqu’elle inclut un gestionnaire de mots de passe illimité, des alias mail jetables et une eSIM de voyage. Il est actuellement possible de découvrir cette offre complète chez ExpressVPN avec deux ans d’abonnement et quatre mois offerts, pour un premier règlement ramené à 83,72 €. Ce tarif s’adresse surtout à celles et ceux qui veulent centraliser plusieurs outils de sécurité plutôt que de jongler entre plusieurs abonnements séparés.
Au-delà du VPN, c'est bien cette logique de pack tout-en-un qui distingue la formule Avancée des offres VPN classiques du marché.
Pourquoi choisir l'ExpressVPN Avancé ?
- Un tarif réduit de 80 % : 83,72 € pour 28 mois au lieu de 419,72 €, soit l’équivalent de 2,99 € par mois.
- Une formule complète : VPN, gestionnaire de mots de passe, alias mail et eSIM de 3 Go réunis dans un seul abonnement.
- Jusqu'’à 12 appareils protégés simultanément : une couverture adaptée à un usage familial ou à plusieurs profils sur un même compte.
Un VPN pensé pour un usage quotidien exigeant
ExpressVPN s’appuie sur son protocole Lightway pour chiffrer la connexion sans pénaliser les débits, un point que confirme le test Clubic consacré au service, qui relève des débits descendants parmi les plus élevés du marché, aussi bien sur les serveurs français que sur des destinations plus éloignées. La formule Avancée ajoute à cette base un blocage des publicités, des traceurs et des sites malveillants, ainsi qu’une option d’IP dédiée en supplément pour les usages qui nécessitent une adresse fixe. Le gestionnaire de mots de passe illimité et les cent alias mail privés permettent par ailleurs de limiter les traces laissées en ligne, sans changer d’application. Ces fonctions s’adressent en priorité à des profils qui utilisent plusieurs appareils au quotidien, entre ordinateur, smartphone et tablette, ou à un foyer qui souhaite mutualiser un seul abonnement.
Une offre plus riche, mais pas la moins chère du marché
Face à des VPN d’entrée de gamme positionnés sous les 2 € par mois, ExpressVPN Avancé vise un public différent, prêt à payer un peu plus pour regrouper plusieurs outils en un seul abonnement. Les personnes cherchant uniquement un tunnel VPN basique, sans gestionnaire de mots de passe ni eSIM, trouveront probablement des offres plus économiques ailleurs.
✅ Les points forts
- Débits élevés et stables grâce au protocole maison Lightway
- Gestionnaire de mots de passe et alias mail inclus sans abonnement séparé
- Jusqu'’à 12 appareils protégés en simultané
- eSIM de voyage avec 3 Go de données incluse
- Réduction de 80 % sur le prix d’appel
❌ Les limites
- Engagement de 2 ans nécessaire pour profiter de ce tarif
- Renouvellement automatique à 109,95 € par an à l’issue de la période promotionnelle
- Achat définitif, sans garantie satisfait ou remboursé sur cette offre
- Fonctions avancées superflues pour qui cherche uniquement un VPN basique
L’offre ExpressVPN Avancé s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent regrouper plusieurs outils de sécurité en un seul abonnement, plutôt qu’empiler des applications séparées pour le VPN, les mots de passe et la messagerie. Le tarif de 2,99 € par mois sur 28 mois reste compétitif pour ce niveau de service, à condition d’accepter l’engagement de deux ans et l’absence de garantie satisfait ou remboursé sur cet achat, ainsi que le renouvellement annuel à 109,95 € une fois la période promotionnelle terminée.
Les profils cherchant uniquement un VPN basique sans fonctions additionnelles pourront se tourner vers des offres plus économiques du marché. Pour les autres, cette formule complète mérite un coup d’œil avant un possible retour au tarif plein.
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