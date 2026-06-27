L'avantage de CyberGhost, c'est qu'il s'accommode de votre besoin. Que ce soit au bord de mer comme à la montagne, en France comme au bout du monde, votre connexion VPN reste à portée de main.

Cela est d'autant plus important pour optimiser le respect de votre confidentialité en ligne. Durant vos congés, il est fréquent que des réseaux internet publics vous soient proposés.

Or, les recherches que vous effectuez sur votre navigateur Web, entre autres, sont encore moins confidentielles que sur votre réseau domestique.

Avec une simple connexion à l'un des 11 500 serveurs de CyberGhost VPN, y compris avec une géolocalisation en France, vous rendez la tâche des traqueurs en ligne et autres publicitaires, bien plus complexe.

Le processus à suivre est donc tout simple, et s'effectue en 3 étapes. Commencez par connecter votre appareil à internet, puis ouvrez votre application CyberGhost VPN. Choisissez entre une connexion au hasard ou un serveur spécifique, et une fois votre connexion VPN établie, démarrez votre navigation en ligne comme bon vous semble.