S'il y a un moment à choisir pour optimiser vos vacances, ce mois de juin 2026 est tout trouvé, avec cette offre en cours pour l'un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché.
Grâce à une réduction de - 87% consentie sur son abonnement au mois, votre VPN vous suit pour les 2 prochaines années à un prix encore jamais pratiqué par CyberGhost.
Et comme un gain de confidentialité en ligne est essentiel, voici comment optimiser votre utilisation de CyberGhost VPN pendant vos congés d'été.
Avec CyberGhost, vos congés d'été riment avec confidentialité
Un VPN facile à prendre en main sur vos appareils connectés du quotidien
La tarification proposée par CyberGhost VPN pour sa souscription de longue durée est particulièrement intéressante sur le plan du rapport qualité/prix.
En effet, vous bénéficiez toujours de la possibilité de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément avec votre abonnement à CyberGhost VPN.
Il vous suffit de télécharger l'application CyberGhost sur vos ordinateurs portables, qu'ils soient sous Linux, macOS ou encore Windows, vos smartphones, sous Android ou iOS, ou encore vos tablettes.
Vous n'aurez qu'à vous connecter à un serveur de CyberGhost avant votre navigation en ligne.
Pour cela, il vous suffit d'ouvrir l'application CyberGhost, et cliquer sur le bouton « Quick Connect ». Vous serez ainsi connecté à un serveur au hasard, tandis que votre adresse IP et votre géolocalisation réelle seront masquées.
Aéroport, camping, gare, hôtel… CyberGhost se tient prêt
L'avantage de CyberGhost, c'est qu'il s'accommode de votre besoin. Que ce soit au bord de mer comme à la montagne, en France comme au bout du monde, votre connexion VPN reste à portée de main.
Cela est d'autant plus important pour optimiser le respect de votre confidentialité en ligne. Durant vos congés, il est fréquent que des réseaux internet publics vous soient proposés.
Or, les recherches que vous effectuez sur votre navigateur Web, entre autres, sont encore moins confidentielles que sur votre réseau domestique.
Avec une simple connexion à l'un des 11 500 serveurs de CyberGhost VPN, y compris avec une géolocalisation en France, vous rendez la tâche des traqueurs en ligne et autres publicitaires, bien plus complexe.
Le processus à suivre est donc tout simple, et s'effectue en 3 étapes. Commencez par connecter votre appareil à internet, puis ouvrez votre application CyberGhost VPN. Choisissez entre une connexion au hasard ou un serveur spécifique, et une fois votre connexion VPN établie, démarrez votre navigation en ligne comme bon vous semble.
S'occuper pendant votre trajet ou s'adapter à la météo est aisé
CyberGhost VPN répond présent dans toutes les circonstances (ou presque)
Parfois, un déplacement routier allongé par un embouteillage, un orage, ou le temps d'attente entre deux correspondances, constituent autant de points plus ou moins agréables durant vos vacances.
Avec CyberGhost VPN, rendez chaque circonstance plus sympathique en adaptant votre connexion VPN à votre besoin.
Par exemple, vous pouvez facilement partager la connexion de votre smartphone à votre tablette, et permettre à vos enfants de regarder un épisode de dessin animé le temps que la congestion routière se termine.
CyberGhost propose des serveurs optimisés pour le streaming. Ils incluent une bande passante illimitée, des débits moyens de 10 Gb/s, et optimisent également votre confidentialité.
Par exemple, cela évite que votre fournisseur d'accès à internet (FAI) ne connaisse vos préférences, et recevoir des publicités ciblées pour des jouets à chaque fois qu'un dessin animé sera regardé sur votre plateforme de streaming habituelle.
Autre avantage clé de CyberGhost VPN, l'application d'une solide politique de non-journalisation, reposant sur le droit roumain plus ferme encore que le RGPD, associée aux serveurs RAM, vous permet de pleinement envisager votre réseau virtuel privé comme un compagnon de télétravail.
Pour en apprendre davantage sur CyberGhost VPN, notez que Clubic met à votre disposition un avis indépendant sur ce réseau virtuel privé, mis à jour mensuellement.
En quelques clics, CyberGhost VPN fait ses valises à vos côtés
Pour profiter de l'offre en cours chez CyberGhost VPN, tout ce que vous avez à faire, est de saisir sa souscription de longue durée.
En échange d'un abonnement de 26 mois, CyberGhost VPN vous garantit son prix le plus bas, à partir de 1,59 € par mois, pour 2 ans et 2 mois.
Vous économisez sur le prix de l'abonnement au mois, dès 11,99 € avec cette réduction de - 87%. Votre souscription de 26 mois devient rentable au bout de 4 mensualités seulement. La TVA peut s'appliquer si vous résidez en France métropolitaine.
Enfin, en plus de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, le service client de CyberGhost, francophone, demeure joignable, aussi bien par chat que par mail, 24/7.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher