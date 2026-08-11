Proton VPN Plus est la déclinaison payante du service de VPN suisse fondé par les créateurs de Proton Mail, pensée pour celles et ceux qui veulent renforcer la confidentialité de leurs connexions sans sacrifier la simplicité d'usage au quotidien. Cette période propice aux déplacements et aux connexions improvisées sur des réseaux publics rend cette offre Proton VPN particulièrement pertinente pour qui souhaite voyager l'esprit tranquille. Le tarif à 2,99 €/mois sur engagement de 24 mois s'adresse avant tout à un usage régulier, sur plusieurs appareils, plutôt qu'à un besoin ponctuel de quelques semaines.

Sécurisation des connexions publiques, changement simplifié de localisation parmi plus de 140 pays et accès facilité aux contenus habituels depuis l'étranger comptent parmi les usages les plus recherchés par les abonnés de ce type de service.