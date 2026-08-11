Partir en vacances ou enchaîner les déplacements professionnels implique souvent de se connecter à des réseaux Wi-Fi publics peu sûrs, et de perdre l'accès à certains contenus une fois à l'étranger. Proton VPN Plus passe à 2,99 €/mois sur engagement de 24 mois au lieu de 9,99 €, une occasion concrète de sécuriser vos connexions et de retrouver vos services habituels où que vous soyez.
Proton VPN Plus est la déclinaison payante du service de VPN suisse fondé par les créateurs de Proton Mail, pensée pour celles et ceux qui veulent renforcer la confidentialité de leurs connexions sans sacrifier la simplicité d'usage au quotidien. Cette période propice aux déplacements et aux connexions improvisées sur des réseaux publics rend cette offre Proton VPN particulièrement pertinente pour qui souhaite voyager l'esprit tranquille. Le tarif à 2,99 €/mois sur engagement de 24 mois s'adresse avant tout à un usage régulier, sur plusieurs appareils, plutôt qu'à un besoin ponctuel de quelques semaines.
Sécurisation des connexions publiques, changement simplifié de localisation parmi plus de 140 pays et accès facilité aux contenus habituels depuis l'étranger comptent parmi les usages les plus recherchés par les abonnés de ce type de service.
Pourquoi choisir Proton VPN Plus ?
- Prix cassé sur 24 mois : le tarif passe à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit environ 168 € d'économie sur la durée de l'engagement.
- Réseau étendu : plus de 19 000 serveurs répartis dans 145 pays permettent de changer facilement de localisation.
- Garantie sereine : 30 jours satisfait ou remboursé pour tester le service sans engagement définitif.
Un compagnon utile pour sécuriser vos connexions en mobilité
Au delà du simple chiffrement des connexions, Proton VPN Plus permet de contourner les restrictions géographiques rencontrées lors de voyages à l'étranger, que ce soit pour accéder à une messagerie professionnelle bloquée localement ou à un service de streaming habituellement disponible chez soi. L'abonnement autorise jusqu'à 10 appareils simultanés, un format adapté aux familles ou aux personnes qui jonglent entre smartphone, ordinateur portable et tablette au fil de leurs déplacements. Dans son test complet publié en juillet 2026, la rédaction de Clubic souligne la cohérence entre les engagements de confidentialité affichés par Proton et ses pratiques réelles, tout en notant des débits légèrement en retrait par rapport aux ténors du secteur. Ce compromis reste largement acceptable pour un usage quotidien orienté vers la sécurité plutôt que vers la performance pure.
Face à NordVPN et ExpressVPN, un positionnement assumé
Proton VPN mise sur son ancrage suisse, son code source ouvert et sa politique no logs auditée plutôt que sur la vitesse brute ou le marketing agressif de ses concurrents directs. Il n'apporte pas nécessairement les débits record de NordVPN, mais séduit par la transparence de son fonctionnement et l'existence d'un plan gratuit permanent pour se faire une première idée avant de s'engager.
✅ Les points forts
- Siège basé en Suisse, hors des juridictions de surveillance Five Eyes et Nine Eyes
- Politique no logs vérifiée par un audit indépendant publié en toute transparence
- Plus de 19 000 serveurs répartis dans 145 pays pour changer facilement de localisation
- Jusqu'à 10 appareils protégés simultanément avec un seul abonnement
- Plan gratuit permanent disponible pour découvrir l'écosystème avant de passer à l'offre payante
❌ Les limites
- Engagement de 24 mois nécessaire pour bénéficier du tarif réduit à 2,99 €/mois
- Débits parfois en retrait face aux VPN les plus rapides du marché
- Support client sans option de chat en direct, réponses en quelques heures à quelques jours
- Au terme des 24 mois, le tarif repasse au prix standard, actuellement autour de 9,99 €/mois, sauf nouvelle offre proposée au moment du renouvellement
Ce tarif réduit sur Proton VPN Plus n'est pas garanti dans la durée, mieux vaut vérifier sa disponibilité avant de partir.
Ce bon plan s'adresse en priorité à celles et ceux qui cherchent une solution de confidentialité sérieuse pour un usage prolongé, notamment en période de déplacements fréquents, sans vouloir sacrifier la simplicité d'installation. L'ancrage suisse et l'audit indépendant de la politique no logs apportent des garanties concrètes, rarement égalées par les acteurs purement commerciaux du secteur.
Les utilisateurs occasionnels, ou celles et ceux qui recherchent avant tout la vitesse maximale pour du streaming intensif en 4K, pourront en revanche se tourner vers d'autres solutions plus rapides mais moins regardantes sur la confidentialité. Pour un usage régulier et réfléchi, Proton VPN Plus à 2,99 €/mois reste une option solide à considérer avant que le tarif ne remonte à son niveau standard.
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