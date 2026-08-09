Entre les salles de cours, la bibliothèque universitaire et les réseaux mutualisés des résidences, un étudiant change de connexion Wi-Fi plusieurs fois par jour, sans toujours savoir qui d'autre partage ce même réseau. Notée 9,8/10 lors du test complet mené par la rédaction Clubic, la solution CyberGhost VPN profite en ce moment d'une remise de 82 %, ce qui ramène son abonnement deux ans à 2,19 €/mois pendant 26 mois.

Une offre longue durée de ce type s'adresse avant tout à ceux qui savent qu'ils resteront connectés au moins deux années universitaires, le temps d'amortir l'engagement. Voici ce que cette formule apporte concrètement au quotidien d'un étudiant connecté.