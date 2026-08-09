À l'approche de la rentrée, les réseaux Wi-Fi partagés des résidences universitaires, des colocations et des bibliothèques exposent souvent les données personnelles des étudiants à des regards indiscrets. CyberGhost VPN propose actuellement son abonnement deux ans à 2,19 €/mois, une occasion d'examiner ce que cette formule apporte concrètement à un usage étudiant, sans grandiloquence.
Entre les salles de cours, la bibliothèque universitaire et les réseaux mutualisés des résidences, un étudiant change de connexion Wi-Fi plusieurs fois par jour, sans toujours savoir qui d'autre partage ce même réseau. Notée 9,8/10 lors du test complet mené par la rédaction Clubic, la solution CyberGhost VPN profite en ce moment d'une remise de 82 %, ce qui ramène son abonnement deux ans à 2,19 €/mois pendant 26 mois.
Une offre longue durée de ce type s'adresse avant tout à ceux qui savent qu'ils resteront connectés au moins deux années universitaires, le temps d'amortir l'engagement. Voici ce que cette formule apporte concrètement au quotidien d'un étudiant connecté.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Un tarif calibré pour un budget étudiant : 2,19 €/mois pendant 26 mois, soit 56,94 € facturés en une fois, avant un renouvellement annuel au même montant.
- Sept connexions simultanées : de quoi protéger en même temps l'ordinateur portable, le smartphone et une tablette partagée en colocation.
- Une garantie de 45 jours : le temps de tester le service sur le réseau réel de son campus avant de s'engager pleinement.
Protéger sa navigation sur les réseaux du campus et de la résidence
Les réseaux Wi-Fi des campus et des résidences universitaires restent parmi les plus exposés, en raison du nombre d'utilisateurs qui s'y connectent simultanément sans contrôle centralisé. Dans son test complet, la rédaction Clubic souligne que CyberGhost VPN affiche des débits allant jusqu'à 437,7 Mb/s en France en protocole WireGuard, un niveau largement suffisant pour suivre un cours en visioconférence ou envoyer un mémoire volumineux sans ralentissement perceptible.
Le kill switch automatique coupe la connexion en cas de coupure du VPN, ce qui évite qu'une session d'authentification universitaire ne se retrouve exposée sur un réseau non chiffré. Le split tunneling permet par ailleurs de ne faire passer par le VPN que certaines applications, pratique pour garder un accès direct au portail de l'établissement tout en protégeant le reste de la navigation. L'application reste simple à prendre en main, un point non négligeable pour un usage quotidien entre deux cours.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
CyberGhost face aux autres pistes pour sécuriser sa vie étudiante
Un VPN grand public comme CyberGhost ne remplace pas les accès universitaires dédiés aux bases documentaires ou aux logiciels internes, qui passent généralement par un portail spécifique de l'établissement. Il vient en complément, pour sécuriser tout le reste de la navigation, du café du coin au train du week-end.
✅ Les points forts
- Prix ramené à 2,19 €/mois sur 26 mois, soit une facture unique de 56,94 €
- Sept appareils protégés en même temps, utile en colocation
- Kill switch automatique et politique de non journalisation auditée
- Fonctions ID Guard et Privacy Guard incluses sur les offres pluriannuelles
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours
❌ Les limites
- Engagement de deux ans, à réserver à ceux certains de rester étudiants sur cette durée
- Renouvellement automatique à l'issue de la période promotionnelle, à 56,94 € par an
- Débits en retrait face à certains concurrents selon le dernier test Clubic
- L'option IP dédiée reste payante en supplément, à 2,50 €/mois
CyberGhost VPN à 2,19 €/mois au lieu de 11,99 €/mois chez CyberGhost : une offre à vérifier avant la reprise des cours !
Ce bon plan s'adresse d'abord aux étudiants qui cherchent une protection simple et abordable pour leurs connexions du quotidien, sur le campus comme en dehors. À 2,19 €/mois sur 26 mois, CyberGhost VPN reste l'une des offres les plus accessibles du marché des VPN grand public, sans sacrifier les fonctions essentielles de sécurité.
Les étudiants qui préfèrent ne pas s'engager sur deux ans, ou qui ont surtout besoin d'un accès aux ressources internes de leur établissement, peuvent passer leur chemin sans hésiter. Pour les autres, cette rentrée est une occasion concrète de sécuriser sa navigation à moindre coût, avant que les réseaux partagés du campus ne reprennent du service.
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