Avec près de 33 % des demandes d'assistance et une hausse de 71 % en un an, l'hameçonnage reste de loin la première menace visant les particuliers, selon le rapport d'activité 2025 de cybermalveillance.gouv.fr.

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