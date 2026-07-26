La suite antivirus Norton 360 Deluxe tombe à 39,99 € la première année au lieu de 109,99 €, soit 70 € d'économie sur une suite qui couvre 5 appareils, avec VPN illimité inclus, gestionnaire de mots de passe et surveillance du dark web. La formule deux ans descend à 89,99 € au lieu de 219,99 €.
Avec près de 33 % des demandes d'assistance et une hausse de 71 % en un an, l'hameçonnage reste de loin la première menace visant les particuliers, selon le rapport d'activité 2025 de cybermalveillance.gouv.fr.
C'est le terrain de Norton 360 Deluxe, qui regroupe antivirus, VPN et surveillance des données personnelles dans une seule application. Notre test de la suite Norton 360 lui attribue 9,3/10 et en fait notre solution préférée pour la famille.
Cinq appareils couverts pour 3,33 € par mois
Le socle, c'est le moteur antivirus, et il tient ses promesses : sur les tests Windows d'AV-Test de mai et juin 2025, Norton bloque 100 % des 407 échantillons zero day et des 19 213 échantillons collectés sur la période, sans le moindre faux positif. L'impact sur les performances de la machine reste par ailleurs contenu, ce qui n'a pas toujours été le cas chez l'éditeur.
Autour de ce noyau, la Deluxe ajoute Norton VPN sans limite de volume, un gestionnaire de mots de passe, le Dark Web Monitoring qui alerte dès qu'une adresse mail ou un numéro de carte apparaît dans une fuite, SafeCam, 50 Go de sauvegarde cloud et le contrôle parental Norton Family.
Tout savoir avant de choisir Norton 360 Deluxe
Le VPN illimité est l'argument fort de l'offre, mais notre test en tempère la portée. Norton annonce plus de 3 000 serveurs pour une couverture de seulement 29 pays, le choix du protocole n'est pas proposé, WireGuard est absent, et il ne s'agit pas d'un VPN no log.
NortonLifeLock étant établi en Arizona, il relève du Patriot Act et des alliances des 5, 9 et 14 Eyes. Pour sécuriser un Wi-Fi public, c'est largement suffisant.
Notez également que SafeCam est réservée aux PC et la version Mac ne dispose pas de la sauvegarde en ligne.
✅ Les points forts
- 100 % de détection sur les tests AV-Test de mai et juin 2025, sans faux positif
- VPN illimité, gestionnaire de mots de passe et Dark Web Monitoring inclus pour 5 appareils
- Impact minimal sur les performances de Windows et prise en main immédiate
❌ Les limites
- VPN illimité mais restreint à 29 pays, sans WireGuard ni politique no log
- 50 Go de sauvegarde cloud jugés justes, SafeCam réservée à Windows