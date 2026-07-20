Avec votre suite Norton 360 Deluxe, vous bénéficiez de l'aide d'un gestionnaire de mots de passe. Ce dernier vous permet de créer, stocker et gérer vos mots de passe et identifiants de façon plus sécurisée, ce qui peut s'avérer très utile durant ces soldes d'été 2026.

Pour la surveillance de vos données, c'est une autre fonctionnalité qui prend le relais : la surveillance du Dark Web. Cette dernière analyse le Dark Web pour vous, et vous alerte dès que certaines de vos informations personnelles, comme votre adresse mail ou un identifiant associé à un mot de passe, y sont détectées.

Ainsi, en cas de compromission potentielle repérée par cette surveillance, vous êtes averti au plus vite pour anticiper et changer votre mot de passe, avec un vrai gain de cybersécurité à la clé.

Là encore, l'anticipation est de mise, et si vous pouvez passer l'été de manière sereine, c'est aussi parce que Norton vous y aide, avec un gestionnaire de mots de passe pour simplifier votre quotidien et une surveillance du Dark Web pour garder un œil sur vos données.