Quelles que soient les vacances prévues pour cet été 2026, adoptez quelques bons réflexes de cybersécurité, avec l'aide d'une suite dédiée, peut faire toute la différence.
Norton 360 Deluxe est une suite de cybersécurité prête à vous accompagner dans toutes les circonstances, ou presque.
Depuis le départ de votre domicile, jusqu’au camping, à l’hôtel, et même en van, découvrez comment Norton peut, discrètement et efficacement, vous aider à accroître votre sécurité en ligne.
Les points forts de Norton 360 Deluxe :
- Secure VPN inclus
- Dark Web Monitoring compris
- Jusqu’à 5 appareils connectés compatibles simultanément
Ajoutez une solide couche de cybersécurité à vos congés
Les vacances d’été sont le moment idéal pour recharger vos batteries profiter de votre temps libre. Pour autant, sur le plan de la cybersécurité, les pirates en ligne ne prennent pas de congés.
Aussi, quel que soit votre objectif durant ces vacances estivales 2026, voici quelques fonctionnalités disposées à vous aider, et incluses dans votre suite Norton 360 Deluxe.
De fait, si Norton vous propose l’une des meilleures suites de cybersécurité du marché selon l’avis indépendant mis à jour par Clubic en juillet 2026, c’est notamment grâce à ses outils prêts à vous accompagner.
Une confidentialité en ligne renforcée avec l’aide de Secure VPN
L’un des principaux atouts de Norton 360 Deluxe pour vos congés d’été, c’est le fait d’intégrer Secure VPN aux fonctionnalités incluses.
Avec ce réseau virtuel privé, adoptez le bon réflexe d’une connexion préalable à toute navigation en ligne. Choisissez simplement le serveur le plus adapté à votre besoin, et disposez d’une adresse IP, comme d'une géolocalisation, dont l'interception et le suivi par des tiers sont quasiment impossibles grâce au chiffrement de votre connexion VPN.
Ainsi, du réseau Wi-Fi du camping à celui de la gare, en passant par celui d'un aéroport ou encore d'un restaurant, connectez-vous sereinement, et évoluez en ligne avec une cyberconfidentialité optimisée grâce à l’aide de Secure VPN.
Norton veille au grain pour vous
Avec votre suite Norton 360 Deluxe, vous bénéficiez de l'aide d'un gestionnaire de mots de passe. Ce dernier vous permet de créer, stocker et gérer vos mots de passe et identifiants de façon plus sécurisée, ce qui peut s'avérer très utile durant ces soldes d'été 2026.
Pour la surveillance de vos données, c'est une autre fonctionnalité qui prend le relais : la surveillance du Dark Web. Cette dernière analyse le Dark Web pour vous, et vous alerte dès que certaines de vos informations personnelles, comme votre adresse mail ou un identifiant associé à un mot de passe, y sont détectées.
Ainsi, en cas de compromission potentielle repérée par cette surveillance, vous êtes averti au plus vite pour anticiper et changer votre mot de passe, avec un vrai gain de cybersécurité à la clé.
Là encore, l'anticipation est de mise, et si vous pouvez passer l'été de manière sereine, c'est aussi parce que Norton vous y aide, avec un gestionnaire de mots de passe pour simplifier votre quotidien et une surveillance du Dark Web pour garder un œil sur vos données.
Optimisez également votre budget en optant pour un abonnement de long terme
Votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe est proposée sous forme d'abonnement à reconduction automatique, avec deux durées d'abonnement au choix :
- Un an d'abonnement à 39,99 € la première année (au lieu de 109,99 €)
- Deux ans d'abonnement à 89,99 € les deux premières années (au lieu de 219,99 €)
À l'issue de la première période, l'abonnement se renouvelle automatiquement par périodes successives d'un an, sauf résiliation de votre part.
Nous vous rappelons qu’un abonnement vous permet de connecter jusqu’à 5 ordinateurs (macOS, Windows) et/ou smartphones (Android, iOS) et/ou tablettes.
Enfin, en plus de 60 jours de garantie satisfait ou remboursé, Norton reste joignable à l’aide de son service client pour répondre à vos sollicitations, 24h/24,7j/7.
Pour en apprendre plus sur Norton 360 Deluxe et les fonctionnalités incluses, rendez-vous sur le site Web de Norton.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Dark Web Monitoring n’est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l’abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l’analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d’informations à des fins de surveillance.
* Les économies sont calculées par rapport au prix de renouvellement en vigueur. Les abonnements sont automatiquement renouvelés, sauf si le renouvellement est annulé avant la facturation. Voir les détails de l’abonnement sur le site Norton.