La Coupe du monde 2026 redistribue les agendas numériques de millions d'utilisateurs. Voyages en groupe, connexions sur des réseaux Wi-Fi publics, streaming à l'étranger : autant de situations qui exposent vos données, justement au moment où Intego lance une promotion exclusive à -50 % sur toutes ses formules Intego ONE, valable jusqu'au 2 juillet 2026.
Intego est l'un des rares éditeurs à avoir développé sa suite de sécurité en pensant macOS en premier, non en dernier. Fondé en 1997, il bénéficie d'une légitimité technique solide sur les plateformes Apple, renforcée par des années de certifications en laboratoire. Avec Intego ONE, lancé en avril 2026, la marque remplace définitivement la suite X9 par une application unifiée combinant antivirus, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans sa formule la plus complète.
Pour les utilisateurs Mac qui se déplacent pendant le tournoi ou qui souhaitent regarder des matchs en streaming sans compromettre la sécurité de leur connexion, cette promotion ramène le tarif de la formule Total à 39,99 €/an au lieu de 79,99 €, soit une économie de 40 € sur la première année. La garantie satisfait ou remboursé de 30 jours laisse par ailleurs une fenêtre raisonnable pour tester la suite dans ses conditions réelles d'utilisation avant tout engagement durable.
Pourquoi choisir Intego ONE pendant la Coupe du monde ?
- Application unifiée nativement Mac : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans un tableau de bord unique, sans avoir à jongler entre plusieurs logiciels distincts comme avec l'ancienne suite X9.
- Conçu exclusivement pour macOS : compatible Apple Silicon et Intel à partir de macOS 12.4, ce n'est pas un portage Windows, ce qui garantit une intégration système plus fine et des performances mieux maîtrisées au quotidien.
- -50 % valable jusqu'au 2 juillet 2026 : une promotion exclusive sur les trois formules (Essentiel, Avancé, Total), doublant la réduction habituellement proposée, avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
Antivirus, pare-feu, VPN : ce qu'apporte concrètement Intego ONE
La protection en temps réel d'Intego ONE surveille chaque fichier téléchargé, chaque clé USB branchée et chaque application installée, sans intervention manuelle de votre part. Le pare-feu bidirectionnel va sensiblement plus loin que le pare-feu natif de macOS : il contrôle les connexions application par application et fournit des statistiques de trafic consultables en temps réel, un point que la rédaction Clubic a mis en avant dans son test de la suite. La formule Total intègre également un VPN qui adapte automatiquement le profil de sécurité selon le type de réseau détecté, un argument particulièrement concret sur les réseaux Wi-Fi publics des aéroports, hôtels et fan zones pendant le tournoi. SmartClean, disponible à partir de la formule Avancé, vient compléter le tableau en identifiant les doublons et les fichiers inutiles pour libérer l'espace disque sans effort supplémentaire.
Côté performances au quotidien, Intego ONE se montre discret hors des phases d'analyse : le moteur anti-malware tourne entre 1,3 et 2,9 % de CPU en tâche de fond selon les relevés du test Clubic, ce qui n'affecte pas la fluidité de la machine dans un usage courant. L'interface, pensée selon les codes visuels d'Apple, facilite la prise en main dès la première utilisation : un diagnostic global se lance d'un seul clic depuis l'écran d'accueil, et l'ensemble des modules est accessible depuis un menu latéral clair.
Face à Bitdefender et Norton : ce qu'Intego ONE ne fait pas
Des suites comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac proposent une couverture multiplateforme couvrant Windows, Android et iOS depuis un même abonnement, là où Intego ONE se limite strictement aux Mac, sans aucune protection pour les autres systèmes d'exploitation d'un foyer. L'absence d'un gestionnaire de mots de passe constitue également un écart notable par rapport à certains concurrents qui l'intègrent dès leur formule intermédiaire, et qui la rendent ainsi plus polyvalente pour les profils ayant des usages variés.
✅ Les points forts
- Application native macOS, compatible Apple Silicon et Intel, sans portage depuis Windows
- Pare-feu bidirectionnel avec contrôle fin par application et statistiques de trafic en temps réel
- VPN intégré dans la formule Total, activé automatiquement selon le contexte réseau
- Interface unifiée claire avec diagnostic global en un clic, relevée dans le test de la rédaction Clubic
- Promotion à -50 % valable jusqu'au 2 juillet 2026, avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé
❌ Les limites
- Empreinte mémoire élevée en tâche de fond : environ 1 Go pour le seul moteur anti-malware selon le test Clubic, ce qui peut peser sur les Mac dotés de 8 Go de RAM
- Scans complets très exigeants en CPU, avec des pics relevés en moyenne à 300 % sur Apple M1 et jusqu'à 558 % en pointe, à planifier hors heures de travail intensif
- Aucune couverture pour les appareils Windows, Android ou iOS, ce qui limite l'intérêt pour les foyers multi-plateformes
- Pas de gestionnaire de mots de passe intégré, contrairement à certains concurrents directs comme Bitdefender ou Norton
La promotion à -50 % sur Intego ONE Total expire le 2 juillet 2026 : vérifiez la disponibilité de l'offre avant la fin du tournoi.
Intego ONE s'adresse d'abord aux utilisateurs entièrement ancrés dans l'écosystème Apple, qui souhaitent centraliser leur protection sur Mac sans multiplier les abonnements ni jongler entre des logiciels séparés. La formule Total, avec son VPN intégré et son pare-feu bidirectionnel, prend tout son sens dans un contexte de tournoi mondial où des millions de personnes se connectent depuis des réseaux peu fiables : fan zones, hôtels à l'étranger, transports en commun. La remise de 50 %, valable jusqu'au 2 juillet 2026, ramène la première année de la formule la plus complète à 39,99 €, ce qui reste cohérent avec la valeur de l'offre telle qu'elle ressort du test publié par la rédaction Clubic.
Si vous utilisez quotidiennement des appareils sous Windows ou Android, ou si un gestionnaire de mots de passe compte parmi vos priorités, des alternatives comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac méritent une comparaison sérieuse avant de vous décider. Intego ONE est une suite bien construite, portée par un éditeur reconnu depuis 1997 sur macOS, mais elle parle avant tout à des profils mono-écosystème, désireux d'une protection efficace, discrète au quotidien et capable de tenir la route lors de déplacements.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes