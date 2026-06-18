Intego est l'un des rares éditeurs à avoir développé sa suite de sécurité en pensant macOS en premier, non en dernier. Fondé en 1997, il bénéficie d'une légitimité technique solide sur les plateformes Apple, renforcée par des années de certifications en laboratoire. Avec Intego ONE, lancé en avril 2026, la marque remplace définitivement la suite X9 par une application unifiée combinant antivirus, pare-feu bidirectionnel, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans sa formule la plus complète.

Pour les utilisateurs Mac qui se déplacent pendant le tournoi ou qui souhaitent regarder des matchs en streaming sans compromettre la sécurité de leur connexion, cette promotion ramène le tarif de la formule Total à 39,99 €/an au lieu de 79,99 €, soit une économie de 40 € sur la première année. La garantie satisfait ou remboursé de 30 jours laisse par ailleurs une fenêtre raisonnable pour tester la suite dans ses conditions réelles d'utilisation avant tout engagement durable.