Après des années à s’appuyer uniquement sur les protections natives de macOS, un nombre croissant d’utilisateurs de Mac prennent conscience des angles morts que ces dernières laissent subsister. Lancée au printemps 2026 pour succéder à l’ancienne gamme X9, la suite Intego ONE réunit désormais plusieurs briques de sécurité au sein d’une application unique, pensée de bout en bout pour macOS. La formule Essentiel, accessible via cette offre Intego, se concentre sur les deux fonctions les plus fondamentales : un antivirus temps réel et un pare-feu bidirectionnel. Elle s’adresse en priorité aux utilisateurs qui recherchent une protection fiable sans avoir besoin des outils de nettoyage ou du VPN réservés aux formules supérieures.

Un tel choix permet de limiter la dépense mensuelle tout en couvrant l’essentiel des risques auxquels un Mac peut être exposé au quotidien, qu’il s’agisse de logiciels malveillants, de rançongiciels ou de tentatives d’intrusion réseau.