Un Mac protégé par macOS seul reste vulnérable face à certaines menaces, et de plus en plus d’utilisateurs cherchent une solution dédiée sans payer pour des fonctions qu’ils n’utiliseront jamais. Intego ONE Essentiel, l’antivirus et pare-feu pensés spécifiquement pour macOS, est actuellement proposé à 2,03 €/mois sur un engagement de deux ans, contre 2,71 €/mois habituellement, soit une réduction d’environ 25 %.
Après des années à s’appuyer uniquement sur les protections natives de macOS, un nombre croissant d’utilisateurs de Mac prennent conscience des angles morts que ces dernières laissent subsister. Lancée au printemps 2026 pour succéder à l’ancienne gamme X9, la suite Intego ONE réunit désormais plusieurs briques de sécurité au sein d’une application unique, pensée de bout en bout pour macOS. La formule Essentiel, accessible via cette offre Intego, se concentre sur les deux fonctions les plus fondamentales : un antivirus temps réel et un pare-feu bidirectionnel. Elle s’adresse en priorité aux utilisateurs qui recherchent une protection fiable sans avoir besoin des outils de nettoyage ou du VPN réservés aux formules supérieures.
Un tel choix permet de limiter la dépense mensuelle tout en couvrant l’essentiel des risques auxquels un Mac peut être exposé au quotidien, qu’il s’agisse de logiciels malveillants, de rançongiciels ou de tentatives d’intrusion réseau.
Pourquoi choisir Intego ONE Essentiel ?
- Protection native macOS : antivirus temps réel et pare-feu bidirectionnel conçus spécifiquement pour macOS, loin des solutions Windows simplement portées sur Mac.
- Tarif réduit sur deux ans : l’abonnement passe à 2,03 €/mois au lieu de 2,71 €/mois, soit environ 25 % d’économie sur la durée de l'’engagement.
- Reconnaissance indépendante : les moteurs de détection d’Intego sont régulièrement évalués par des laboratoires comme AV-Test et AV-Comparatives.
Une protection pensée pour un usage quotidien du Mac
Le module antivirus d’Intego ONE Essentiel surveille en continu les fichiers, les applications et les téléchargements avant qu’ils ne puissent interagir avec le système, avec des mises à jour régulières de sa base de définitions. Le pare-feu intelligent, de son côté, contrôle les connexions entrantes comme sortantes de chaque application, ce qui limite les risques d’intrusion sur les réseaux Wi-Fi publics ou lors d’échanges de fichiers sensibles. Cette combinaison convient particulièrement aux utilisateurs qui travaillent régulièrement en mobilité ou qui reçoivent de nombreuses pièces jointes par courriel, un vecteur fréquent de menaces sur macOS.
Une formule d’entrée face aux offres Avancé et Total
Contrairement aux formules Avancé et Total, Essentiel ne comprend ni l’outil de nettoyage SmartClean ni le VPN intégré, ce qui réduit son intérêt pour qui cherche une suite tout-en-un. Elle reste en revanche cohérente pour les utilisateurs qui veulent uniquement une protection antivirus et pare-feu fiable, sans payer pour des fonctions qu’ils n’utiliseront pas.
✅ Les points forts
- Antivirus et pare-feu conçus spécifiquement pour macOS, plutôt qu’adaptés d’une solution Windows
- Tarif dégressif sur deux ans, ramené à 2,03 €/mois au lieu de 2,71 €/mois
- Reconnaissance par des laboratoires indépendants comme AV-Test et AV-Comparatives
- Fonctionnement discret en arrière-plan, sans ralentir la machine au quotidien
- Compatible aussi bien avec les Mac Intel qu’avec les puces Apple Silicon
❌ Les limites
- N’inclut ni le nettoyeur SmartClean ni le VPN, réservés aux formules Avancé et Total
- Nécessite un engagement de deux ans pour bénéficier du tarif réduit à 2,03 €/mois
- Le tarif remonte à son niveau standard lors du renouvellement automatique, au terme de la période d'’engagement
- Certaines fonctionnalités avancées jugées perfectibles par certains testeurs indépendants
Intego ONE Essentiel s’adresse avant tout aux propriétaires de Mac qui souhaitent sécuriser leur machine sans multiplier les abonnements ni payer pour des fonctions superflues. À 2,03 € par mois sur deux ans, l’offre reste compétitive face aux principales suites de sécurité dédiées à macOS, tout en conservant les deux briques jugées essentielles par la rédaction Clubic : l’antivirus temps réel et le pare-feu bidirectionnel.
Les utilisateurs à la recherche d’un nettoyeur système ou d'un VPN intégré auront en revanche intérêt à comparer les formules Avancé et Total avant de s’engager sur deux ans. Pour tous les autres, cette formule Essentiel constitue une porte d’entrée raisonnable vers une protection Mac dédiée, sans surcoût inutile.
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