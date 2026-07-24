Intego propose sa formule Essential à 3,4 €/mois au lieu de 4,58 €/mois, dans le cadre d'un abonnement de deux ans pour un appareil, soit environ 25% de réduction. Une occasion d'équiper son Mac d'un antivirus et d'un pare-feu bidirectionnel dédiés à macOS, un système souvent perçu, à tort, comme épargné par les menaces informatiques.
Lancée en avril 2026 pour succéder à Mac Internet Security X9, la suite Intego One combine un antivirus temps réel spécifiquement conçu pour macOS et un pare-feu bidirectionnel qui contrôle les connexions entrantes comme sortantes de chaque application. La formule Essential, concernée par cette offre, se concentre sur ces deux fonctions centrales, sans les modules SmartClean ou VPN proposés dans les formules supérieures. L'antivirus d'Intego reste régulièrement salué par les laboratoires indépendants AV-Test et AV-Comparatives pour son efficacité de détection.
Pourquoi choisir l'antivirus Intego One ?
- Un antivirus pensé spécifiquement pour macOS, plutôt qu'une simple adaptation d'un logiciel Windows.
- Un pare-feu bidirectionnel qui donne un contrôle fin sur chaque connexion réseau, application par application.
- Une note technique reconnue par des laboratoires indépendants comme AV-Test et AV-Comparatives.
Un pare-feu qui donne la main sur chaque connexion
Dès qu'une nouvelle connexion réseau est détectée, Intego One affiche une notification permettant d'autoriser ou de bloquer la liaison, ponctuellement ou de façon permanente. Cette granularité offre un vrai contrôle sur les données échangées par chaque application installée, un niveau de transparence rarement proposé nativement par macOS. Le pare-feu affiche également en temps réel l'utilisation du réseau par chaque logiciel, ce qui permet de repérer rapidement une application anormalement gourmande en bande passante.
Une protection qui tourne en arrière-plan sans ralentir la machine
L'antivirus fonctionne en permanence pour bloquer les menaces dès leur détection, avec des analyses planifiables selon les besoins de l'utilisateur. Les tests indépendants soulignent des scans rapides et une protection contre les malwares parmi les plus solides du marché Mac, même si certains avis relèvent l'absence de fonctions plus avancées disponibles uniquement dans les formules supérieures. Pour un Mac utilisé quotidiennement sur des réseaux Wi-Fi variés, cette combinaison antivirus et pare-feu couvre les besoins de sécurité les plus courants sans surcharger l'appareil.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 5 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmPas d'anti-ransomware
- groupsPas de contrôle parental
✅ Les points forts
- Réduction de 25% sur un abonnement de deux ans.
- Antivirus et pare-feu spécifiquement développés pour macOS.
- Reconnaissance par des laboratoires de test indépendants (AV-Test, AV-Comparatives).
❌ Les limites
- La formule Essential n'inclut ni le nettoyeur SmartClean ni le VPN, réservés aux formules supérieures.
- Certaines fonctionnalités avancées jugées perfectibles par certains testeurs.
- Engagement sur deux ans nécessaire pour bénéficier de ce tarif réduit.
À 3,4 €/mois au lieu de 4,58 €/mois, Intego One Essential permet d'équiper son Mac d'une protection antivirus et pare-feu dédiée, à un tarif accessible sur deux ans. Pour ceux qui recherchent en plus un nettoyeur système ou un VPN intégré, les formules Advanced et Total restent à comparer avant de choisir l'engagement le plus adapté.
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