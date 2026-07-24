L'antivirus fonctionne en permanence pour bloquer les menaces dès leur détection, avec des analyses planifiables selon les besoins de l'utilisateur. Les tests indépendants soulignent des scans rapides et une protection contre les malwares parmi les plus solides du marché Mac, même si certains avis relèvent l'absence de fonctions plus avancées disponibles uniquement dans les formules supérieures. Pour un Mac utilisé quotidiennement sur des réseaux Wi-Fi variés, cette combinaison antivirus et pare-feu couvre les besoins de sécurité les plus courants sans surcharger l'appareil.