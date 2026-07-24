Les menaces en ligne sont de plus en plus redoutables, et Norton vous aide à vous prémunir, comme à riposter rapidement.

Son antivirus, primé, est toujours l’un des plus efficaces du marché. Que ce soit par la Protection en temps réel, comme la lutte active contre l’hameçonnage, les logiciels espions, et même les rançongiciels, Norton est prêt à vous épauler.

Par exemple, votre suite Norton 360 Deluxe inclut une sauvegarde cloud de 50Go1 pour mettre en sûreté vos fichiers les plus précieux, et éviter qu’ils ne constituent des arguments favorables aux pirates en ligne tentant de s’en prendre à votre appareil par rançongiciel

De même, votre Gestionnaire de mots de passe vous aide à générer des données d’authentification robustes. Un pré-remplissage est disponible pour vous faciliter votre démarche de connexion.

Enfin, Secure VPN est un bon réflexe de cybersécurité à adopter dès cet été. Grâce à Secure VPN, gagnez en confidentialité en ligne.

Pour cela, connectez-vous à l'un de ses serveurs, préalablement à votre navigation sur internet. La petite astuce reste d’activer le Kill Switch, qui coupe l’accès de votre appareil à internet en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, afin de contribuer à éviter l’exposition de votre adresse IP et de votre activité en ligne jusqu’au rétablissement de la connexion VPN.