Et avec cette suite de cybersécurité aucune économie n’est faite sur la qualité de ses différentes fonctionnalités.
Et pour cause, Norton 360 Deluxe comprend bien plus qu’un antivirus. Celui-ci, en plus d’être primé, est accompagné de bien d’autres outils pour vous aider au quotidien.
Cela, même si vous ne disposez pas de grandes connaissances en informatique, grâce à votre assistant Norton Genie.
Ce dernier, inclus dans votre suite Norton 360 Deluxe, répond notamment à vos questions les plus diverses sur le plan de la cybersécurité, tout en vous aidant à déjouer les arnaques sur vos appareils connectés compatibles.
Les points forts de Norton 360 Deluxe :
- Module dédié à la lutte contre les escroqueries en ligneJusqu’à 5 appareils simultanément connectés
- Secure VPN inclus
Norton 360 Deluxe combine des fonctionnalités essentielles et avancées
Norton Genie vous aide à prendre en main votre suite de cybersécurité
La suite Norton 360 Deluxe combine de nombreuses fonctionnalités utiles pour vous aider à renforcer votre sécurité en ligne. C’est notamment pour cette raison que Norton 360 obtient la note de 9,3/10 en conclusion de l’avis indépendant de la rédaction de Clubic.
Et Norton continue d’innover, notamment pour vous aider à déjouer des escroqueries en ligne. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, les escroqueries ont connu une véritable avancée sur le plan de la vraisemblance.
En conséquence, Norton s’adapte pour vous aider au quotidien avec un module dédié, comprenant, entre autres, Norton Genie.
Avec Norton Genie, vous disposez d’un véritable assistant IA vous aidant à déjouer les tentatives d’arnaque. Soumettez-lui une requête, par exemple sur un SMS ou un email, et Norton Genie vous indiquera s’il s’agit d’une potentielle arnaque.
Norton Genie vous accompagne également, au quotidien, en répondant à vos questions sur la cybersécurité. Il vous aide, ainsi, à étoffer vos connaissances tout en vous permettant de prendre en main votre suite Norton 360 Deluxe encore plus efficacement.
Antivirus, gestionnaire de mots de passe, VPN… Norton dispose d’arguments solides
Les menaces en ligne sont de plus en plus redoutables, et Norton vous aide à vous prémunir, comme à riposter rapidement.
Son antivirus, primé, est toujours l’un des plus efficaces du marché. Que ce soit par la Protection en temps réel, comme la lutte active contre l’hameçonnage, les logiciels espions, et même les rançongiciels, Norton est prêt à vous épauler.
Par exemple, votre suite Norton 360 Deluxe inclut une sauvegarde cloud de 50Go1 pour mettre en sûreté vos fichiers les plus précieux, et éviter qu’ils ne constituent des arguments favorables aux pirates en ligne tentant de s’en prendre à votre appareil par rançongiciel
De même, votre Gestionnaire de mots de passe vous aide à générer des données d’authentification robustes. Un pré-remplissage est disponible pour vous faciliter votre démarche de connexion.
Enfin, Secure VPN est un bon réflexe de cybersécurité à adopter dès cet été. Grâce à Secure VPN, gagnez en confidentialité en ligne.
Pour cela, connectez-vous à l'un de ses serveurs, préalablement à votre navigation sur internet. La petite astuce reste d’activer le Kill Switch, qui coupe l’accès de votre appareil à internet en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, afin de contribuer à éviter l’exposition de votre adresse IP et de votre activité en ligne jusqu’au rétablissement de la connexion VPN.
Adaptez votre souscription à votre besoin
Pour 5 appareils simultanément, qu’il s’agisse d’un ordinateur sous macOS ou Windows, un smartphone sous Android ou iOS, ou encore une tablette, votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe est proposée sous forme d’abonnement à reconduction automatique, avec deux durées d'abonnement au choix :
- Un an d'abonnement à 39,99 € la première année (au lieu de 109,99 €)
- Deux ans d'abonnement à 89,99 € les deux premières années (au lieu de 219,99 €)
Pour en apprendre plus sur Norton 360 Deluxe et les fonctionnalités incluses, rendez-vous sur le site Web de Norton.
Norton met à votre disposition son service client. Enfin, une fois votre abonnement souscrit, vous avez 60 jours de garantie satisfait ou remboursé.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l’exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).