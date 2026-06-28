Apple vient d’officialiser une hausse de prix sur toute sa gamme Mac : +100 € sur le MacBook Neo, +200 € sur le MacBook Air, +300 € sur le MacBook Pro. Si ce calendrier vous contraint à repousser votre achat, l’heure est peut-être venue de tirer le meilleur parti de votre Mac actuel, et Intego One, aujourd’hui à moitié prix, arrive au bon moment pour lui redonner un second souffle.
Garder son Mac plus longtemps n’est plus une concession, c’est un choix raisonné. Avec des hausses allant jusqu’à 300 € appliquées du jour au lendemain sur l’ensemble de la gamme Apple, de nombreux utilisateurs préfèrent désormais optimiser leur machine actuelle plutôt que de changer. C’est exactement là qu’Intego One entre en jeu : cette suite native macOS réunit antivirus, pare-feu, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans une seule application, et vous pouvez l’essayer aujourd’hui à 2,71 €/mois pendant deux ans, soit une économie de 50 % sur le tarif habituel.
Cette promotion s’adresse en priorité aux propriétaires de Mac qui voient leur machine ralentir avec le temps, accumuler des fichiers résiduels ou se montrer vulnérables sur les réseaux Wi-Fi publics. Plutôt qu’un rachat contraint par une hausse tarifaire, Intego One propose une alternative crédible pour prolonger la durée de vie de votre matériel sans sacrifier la sécurité ni les performances.
Pourquoi choisir Intego One ?
- Une remise de 50 % : la formule sur deux ans revient à 2,71 €/mois au lieu de 5,42 €/mois, avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé pour tester la suite sans risque.
- Conçu exclusivement pour macOS : Intego n’est pas un portage Windows adapté, mais une suite développée depuis 1997 spécifiquement pour Apple, compatible Apple Silicon et Intel, macOS 12.4 minimum.
- Quatre outils en une seule application : antivirus en temps réel, pare-feu bidirectionnel, nettoyage système avec SmartClean et VPN chiffré, sans jongler entre plusieurs abonnements ni plusieurs interfaces.
Nettoyage, protection, VPN : ce qu’Intego One change concrètement au quotidien
Un Mac qui ralentit n’est pas forcément en fin de vie. Il accumule des caches, des doublons, des résidus d’applications désinstallées, des fichiers temporaires laissés par des mises à jour, et tout cela pèse sur les performances. SmartClean, l’outil de maintenance intégré à Intego One, cible précisément ces zones d’accumulation pour libérer de l’espace et alléger la charge système, sans intervention technique de votre part.
Sur le terrain de la sécurité, l’antivirus surveille en temps réel chaque téléchargement, chaque support amovible et chaque installation, avec un taux de détection de 100 % sur les échantillons macOS testés par AV-TEST selon les données disponibles. Le pare-feu bidirectionnel, bien plus précis que celui natif de macOS, contrôle les connexions application par application et fournit des statistiques de trafic consultables en temps réel, un point relevé par la rédaction Clubic dans son test d’Intego One. Le VPN, s’appuyant sur le protocole Lightway hérité d’ExpressVPN, chiffre vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics et masque votre adresse IP, avec des performances mesurées à la hauteur des solutions spécialisées selon les tests de la rédaction.
Intego One face à la concurrence : un spécialiste Mac dans un marché dominé par des généralistes
Dans le comparatif des meilleurs antivirus pour Mac publié par Clubic en 2026, Intego One arrive en première position, notamment parce qu’il est conçu nativement pour macOS et non adapté depuis une base Windows. Des alternatives comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac offrent une couverture multi-plateformes plus large et intègrent souvent un gestionnaire de mots de passe absent d’Intego One, ce qui les rend plus pertinentes pour les foyers qui mélangent Mac, PC et smartphones.
✅ Les points forts
- Antivirus conçu nativement pour macOS, sans portage depuis Windows, avec une intégration système plus fine
- SmartClean libère l’espace disque et allège les performances sans manipulation technique requise
- VPN intégré s’appuyant sur le protocole Lightway, avec des performances mesurées à la hauteur des VPN spécialisés
- Pare-feu bidirectionnel bien plus précis que le pare-feu natif de macOS, avec statistiques de trafic en temps réel
- Tarif à 2,71 €/mois sur deux ans avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé
❌ Les limites
- Le moteur antivirus peut se montrer lourd en mémoire lors des analyses approfondies, selon le test de la rédaction Clubic
- Aucune couverture Windows ou Android : Intego One est strictement réservé à macOS, sans extension multi-plateformes
- Pas de gestionnaire de mots de passe intégré, contrairement à des suites comme Bitdefender ou Norton
- Renouvellement automatique prévu à un tarif plus élevé à l’issue de la période promotionnelle : vérifiez les conditions avant de vous engager
Profitez de -50 % sur Intego One avant que l’offre n’expire : vérifiez la disponibilité de la promotion.
La hausse des prix Apple survenue le 25 juin 2026 change la donne pour de nombreux propriétaires de Mac : reporter l’achat d’une nouvelle machine ne rime plus avec compromis, mais avec stratégie. Intego One, disponible à 2,71 €/mois sur deux ans grâce à la remise de 50 %, s’adresse aux utilisateurs macOS qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur matériel actuel : nettoyer les fichiers inutiles accumulés, protéger leurs données en temps réel et sécuriser leurs connexions sans multiplier les abonnements. La rédaction Clubic classe cette suite en première position de son comparatif des meilleurs antivirus pour Mac en 2026, notamment pour sa conception native macOS et la cohérence de son interface unifiée.
Si votre foyer comprend des appareils Windows ou Android, ou si un gestionnaire de mots de passe figure parmi vos priorités, des alternatives comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac méritent une comparaison avant de vous décider. Pour l’utilisateur mono-Apple en revanche, qui veut prolonger la vie de son Mac sans subir une hausse de prix forcée, Intego One offre une réponse concrète, testée et disponible aujourd’hui à un tarif rarement aussi accessible.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.