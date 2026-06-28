Garder son Mac plus longtemps n’est plus une concession, c’est un choix raisonné. Avec des hausses allant jusqu’à 300 € appliquées du jour au lendemain sur l’ensemble de la gamme Apple, de nombreux utilisateurs préfèrent désormais optimiser leur machine actuelle plutôt que de changer. C’est exactement là qu’Intego One entre en jeu : cette suite native macOS réunit antivirus, pare-feu, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans une seule application, et vous pouvez l’essayer aujourd’hui à 2,71 €/mois pendant deux ans, soit une économie de 50 % sur le tarif habituel.

Cette promotion s’adresse en priorité aux propriétaires de Mac qui voient leur machine ralentir avec le temps, accumuler des fichiers résiduels ou se montrer vulnérables sur les réseaux Wi-Fi publics. Plutôt qu’un rachat contraint par une hausse tarifaire, Intego One propose une alternative crédible pour prolonger la durée de vie de votre matériel sans sacrifier la sécurité ni les performances.