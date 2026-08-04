Faux SMS de livraison, e-mails bancaires truqués, vidéos deepfake : les arnaques générées par IA sont devenues quasi indétectables à l’œil nu. Une suite de cybersécurité complète les repère désormais à votre place et protège 5 appareils dès 39,99 € la première année, soit 63 % de moins que son prix de renouvellement.
Les escroqueries en ligne ont changé de dimension. L’IA permet aujourd’hui de fabriquer des messages et des vidéos si crédibles qu’un œil averti se fait piéger. Norton 360 Deluxe intègre justement une Protection contre les escroqueries basée sur l’IA, capable de détecter ces pièges dans les SMS comme dans les vidéos deepfake.
Autour de cette détection, la suite réunit un antivirus primé, un VPN illimité et haut de gamme, un gestionnaire de mots de passe et l’assistant IA Norton Genie. Le tout protège jusqu’à 5 appareils en simultané : ordinateur Windows ou macOS, smartphone Android ou iOS, tablette.
Les points forts de Norton 360 Deluxe
- Protection contre les escroqueries par IA : détection des arnaques dans les SMS et les vidéos deepfake
- Antivirus primé, noté 9,3/10 par la rédaction de Clubic, sur 5 appareils
- VPN illimité nouvelle génération, assistant IA Norton Genie et gestionnaire de mots de passe inclus
Norton 360 Deluxe repère les arnaques par IA à votre place
C’est la fonctionnalité qui répond aux menaces de 2026. La Protection contre les escroqueries s’appuie sur une IA avancée pour analyser les SMS suspects et repérer les vidéos deepfake, un terrain sur lequel les antivirus classiques restent démunis. En complément, l’assistant Norton Genie vous répond en temps réel : soumettez-lui un message douteux, il vous dit s’il s’agit probablement d’une arnaque.
Antivirus primé, VPN nouvelle génération et protection du foyer
Sous la détection d’arnaques, un moteur de sécurité parmi les plus efficaces du marché : protection multicouche en temps réel contre les malwares, pare-feu intelligent, SafeCam contre l’espionnage de la webcam et sauvegarde cloud de 50 Go contre les rançongiciels*. Le tout couvert par la Promesse 100 % contre les virus : si un expert Norton ne parvient pas à supprimer un virus, l’abonnement est remboursé.
Le VPN illimité, indispensable sur les Wi-Fi publics de l’été, chiffre votre connexion et gagne en serveurs, en vitesse et en prise en charge des smart TV. S’ajoutent le gestionnaire de mots de passe, le Dark Web Monitoring qui vous alerte si vos données fuitent, et le contrôle parental pour les plus jeunes.
Combien coûte Norton 360 Deluxe ?
Pour 5 appareils en simultané, en abonnement à reconduction automatique, avec deux durées au choix :
- 39,99 € la première année (au lieu de 109,99 €), soit -63 %
- 89,99 € sur deux ans (au lieu de 219,99 €), soit -59 %
Les réductions sont calculées sur le prix de renouvellement. L’abonnement inclut 60 jours satisfait ou remboursé et un service client francophone. Le renouvellement automatique reste modulable depuis votre compte Norton.
Norton 360 Deluxe détecte-t-il les deepfakes ?
Oui, via la Protection contre les escroqueries par IA, dans les SMS et les vidéos deepfake.
Combien d'appareils sont protégés ?
Jusqu’à 5 appareils en simultané, sur Windows, macOS, Android et iOS.
Le VPN est-il illimité ?
Oui, sans limite de données, avec plus de serveurs et la prise en charge des smart TV.
Quel est le prix après la première année ?
Renouvellement au tarif en vigueur (109,99 €/an à date), modifiable depuis le compte Norton.
* Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l’exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).