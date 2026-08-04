Les escroqueries en ligne ont changé de dimension. L’IA permet aujourd’hui de fabriquer des messages et des vidéos si crédibles qu’un œil averti se fait piéger. Norton 360 Deluxe intègre justement une Protection contre les escroqueries basée sur l’IA, capable de détecter ces pièges dans les SMS comme dans les vidéos deepfake.

Autour de cette détection, la suite réunit un antivirus primé, un VPN illimité et haut de gamme, un gestionnaire de mots de passe et l’assistant IA Norton Genie. Le tout protège jusqu’à 5 appareils en simultané : ordinateur Windows ou macOS, smartphone Android ou iOS, tablette.