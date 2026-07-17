Avec l’un des meilleurs antivirus du marché pour vous aider au quotidien, vous vous placez entre de bonnes mains en compagnie de Norton pour cet été.
Sa suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe vous permet de compter sur une solution complète pour vous accompagner vers un monde numérique plus sûr.
Cela, aussi bien pour les petits que les plus grands, avec des fonctionnalités adaptées sur les ordinateurs, les smartphones, et les tablettes.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez faire de belles économies grâce à cette réduction en cours, calculée sur le prix de renouvellement.
Les points forts de Norton 360 Deluxe :
- Une solution efficace pour aider à protéger les plus jeunes
- De nombreuses fonctionnalités de cyberdéfense
- Un service client francophone, joignable 24/7
Des fonctionnalités pour vous aider à garder le contrôle sur votre cybersécurité
Norton va bien plus loin qu’une Protection en temps réel face aux virus
Si Norton 360 Deluxe demeure l’une des suites de cybersécurité les plus efficaces en juillet 2026, c’est notamment parce que son antivirus vous aide, au quotidien, à renforcer votre arsenal de défense contre les menaces en ligne.
Dans votre solution Norton 360 Deluxe, vous disposez de fonctionnalités efficaces pour vous accompagner face aux virus les plus coriaces. Attaque par hameçonnage, logiciel espion, rançongiciel, Norton 360 Deluxe ne laisse rien au hasard.
Vous disposez, dans votre abonnement à Norton 360 Deluxe, d’une sauvegarde cloud de 50 Go1 pour mettre en lieu sûr vos fichiers les plus précieux. Cela vous aide, en cas d’attaque par rançongiciel, à riposter avec plus d’efficacité, et d'éviter d'être tenté de payer la rançon demandée par les pirates en ligne.
La fonctionnalité SafeCam2, de son côté, vous alerte en cas de tentative d’intrusion, comme d’utilisation de votre webcam à votre insu.
Enfin, Norton innove en vous aidant, dans votre suite Norton 360 Deluxe, à lutter contre les escroqueries en ligne3. Cela, y compris contre les annonces fallacieuses générées par intelligence artificielle, ou encore les vidéos deepfakes. Internet évolue, et Norton s’adapte, à vos côtés.
Norton pense aussi aux plus jeunes avec ce contrôle parental
Norton 360 Deluxe vous aide à faire d’internet, un lieu plus sain et sûr pour vos enfants. Son contrôle parental4 peut notamment être installé sur les ordinateurs sous Windows, comme les smartphones sous Android, comme iOS, que les plus jeunes peuvent être amenés à utiliser.
Côté parent, vous administrez les paramètres depuis votre appareil connecté compatible, notamment les ordinateurs sous macOS et Windows, ou encore les smartphones sous Android ou iOS.
La dimension pratique, pour vous, est renforcée par la possibilité de paramétrer le contrôle parental depuis votre application Norton, ou le site Web de Norton sur votre navigateur Web.
Choisissez la souscription répondant le mieux à votre besoin
Norton vous propose deux plans d’abonnement de longue durée vous permettant d’économiser sur le prix de la souscription au choix :
- Souscription d’un an à 3,33 €/mois (-63 %)*
- Souscription de deux ans à 3,75 €/mois (-59 %)*
Dans tous les cas, elles vous permettent de connecter jusqu’à 5 ordinateurs (macOS, Windows) et/ou smartphones (Android, iOS) et/ou tablettes.
Pour en apprendre plus sur Norton 360 Deluxe et les fonctionnalités incluses, rendez-vous sur le site Web de Norton.
Le renouvellement automatique, lorsqu’il est actif, vous permet de solliciter, au besoin, la Promesse 100 % contre les virus*. Vous pouvez conserver votre suite Norton 360 Deluxe au prix mensuel en vigueur, une fois votre première souscription achevée.
Le service client de Norton, en plus d’être francophone, reste à votre main, par chat comme par mail notamment, 24/7. Une solide garantie satisfait ou remboursé de 60 jours vous permet de pleinement éprouver votre suite Norton 360 Deluxe.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l’exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
2 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
3 La Protection contre les deepfakes automatique fonctionne uniquement pour les vidéos en anglais sur les plateformes de réseaux sociaux/vidéo prises en charge. Utilisez l’analyse manuelle pour les autres plateformes. Nécessite Windows 11 ou une version ultérieure et un navigateur compatible. La détection automatique requiert également soit un PC IA avec au minimum un processeur Qualcomm ou Intel de 8 cœurs et 16 Go de RAM, soit un PC non IA avec au minimum un processeur de 6 cœurs de toute marque et 16 Go de RAM. Sur les PC non IA avec au minimum un processeur de 4 cœurs et 8 Go de RAM, seule l'analyse manuelle est disponible. Pour plus d’informations, consultez Norton.com/deepfakesupport.
4 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d’un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plateformes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n’importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S), Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my. Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L’application mobile doit être téléchargée séparément.
* Les économies sont calculées par rapport au prix de renouvellement en vigueur. Les abonnements sont automatiquement renouvelés, sauf si le renouvellement est annulé avant la facturation. Voir les détails de l’abonnement sur le site Norton.