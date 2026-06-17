La nouvelle version d’Avast One est prête à arriver sur votre appareil pour vous aider à renforcer votre cybersécurité, le tout gratuitement et sans que vous ayez à dépenser le moindre centime. Vous pouvez commencer gratuitement, puis ajouter des fonctionnalités premium si vos besoins évoluent.
Avast One, en plus d’être gratuit, est au plus proche de votre besoin. Désormais, vous pouvez composer vous-même votre suite, selon votre priorité en termes de cybersécurité.
Alors, partez à la découverte de la nouvelle version d’Avast One gratuite, et, au besoin, conservez la possibilité de faire évoluer votre souscription vers l’une des suites plus complètes d'Avast One.
Les points forts d’Avast One :
- Une version gratuite entièrement refondue
- Des fonctionnalités à la carte
- Disponible pour ordinateur, smartphone ou tablette
Pour votre cybersécurité, vous pouvez faire confiance à Avast
Une protection contre les virus toujours aussi efficace
Et cela, dès la version gratuite d’Avast One. En effet, vous bénéficiez, encore et toujours, des services réputés de cet antivirus, redoutable contre les menaces en ligne les plus diverses.
Avast One Gratuit se démarque notamment par l’efficacité de sa protection en temps réel et de son module d’élimination des malwares.
Mais Avast ne s’arrête pas à des fonctionnalités basiques, tout en restant facile à prendre en main, grâce à l’application disponible pour Avast One, avec notamment une organisation intuitive de vos différentes fonctionnalités.
Un module de défense spécifique contre les rançongiciels, une menace particulièrement coriace, est inclus dans votre suite Avast One. La suite, vous la composez vous-même !
En effet, la nouvelle version d’Avast One vous permet de composer votre suite à la carte. Par exemple, ajoutez une fonctionnalité de détection de site Web frauduleux.
À l'approche des soldes d’été, ou si vous souhaitez encore réserver votre prochain séjour estival, cela peut être particulièrement rassurant.
Définissez quels modules répondent au mieux à votre besoin
Profitez, dans tous les cas, de la possibilité de solliciter votre Assistant Avast pour répondre à vos questionnements ou encore, bénéficier de conseils d’expert en termes de cybersécurité.
Une fois encore, votre suite Avast One, gratuite, est donc à composer selon votre souhait.
Dans cette perspective, ce sont divers modules Avast qui peuvent être ajoutés à votre suite. Par exemple, pour accroître votre confidentialité en ligne, le réseau virtuel privé (VPN) SecureLine est à votre main.
En vous connectant à l’un des serveurs d’Avast SecureLine, vous pouvez aider à masquer votre adresse IP et renforcer la confidentialité de votre navigation.
Quelle solution d’Avast vous aide le mieux au quotidien ?
Vous pouvez donc dès à présent télécharger Avast One sur votre appareil et profiter d’une solution gratuite, adaptée à votre usage, sans fonctionnalité superflue.
En plus du module Antivirus, vous retrouvez, notamment, AntiTrack pour aider à limiter le suivi publicitaire et le pistage en ligne, Cleanup Premium pour nettoyer et optimiser votre ordinateur, ou encore le VPN SecureLine.
À toutes fins utiles, vous pouvez faire évoluer votre suite Avast One vers une solution plus complète, à l’image d’Avast One Premium Security ou Ultimate, incluant une réduction de - 60 % sur votre première année d’abonnement, calculée sur le prix de renouvellement potentiel.
Au besoin, avec toute souscription pour une suite Avast One, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est activée, dans la foulée de votre achat.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 appareil
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One Free remplace avantageusement l’ancien Avast Antivirus Gratuit. La protection reste solide, bien notée par les laboratoires, et l’offre gratuite gagne des modules utiles comme l’anti-arnaques, le pare-feu, l’anti-ransomwares, la mise à jour de logiciels et une surveillance limitée des fuites. L’ensemble est généreux pour une suite gratuite, surtout sur Windows, mais l’interface pousse beaucoup l’écosystème payant et les réglages de confidentialité méritent un passage manuel dès l’installation.
- Protection gratuite très complète sur Windows
- Excellent moteur de détection antimalware
- Assistant Avast utile pour vérifier un message, un lien ou une image suspecte
- Impact modéré sur les performances
- Interface dense, parfois trop bavarde
- Nombreuses fonctions réservées aux offres payantes
- Préférences de confidentialité à reprendre en main