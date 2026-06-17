Mais Avast ne s’arrête pas à des fonctionnalités basiques, tout en restant facile à prendre en main, grâce à l’application disponible pour Avast One, avec notamment une organisation intuitive de vos différentes fonctionnalités.

Un module de défense spécifique contre les rançongiciels, une menace particulièrement coriace, est inclus dans votre suite Avast One. La suite, vous la composez vous-même !

En effet, la nouvelle version d’Avast One vous permet de composer votre suite à la carte. Par exemple, ajoutez une fonctionnalité de détection de site Web frauduleux.

À l'approche des soldes d’été, ou si vous souhaitez encore réserver votre prochain séjour estival, cela peut être particulièrement rassurant.