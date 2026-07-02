Avast One vous permet, en plus, d’évoluer vers une suite de cybersécurité plus complète, tout en s’adaptant à votre besoin.

Dans le cadre des achats d’été, le module Premium Security est recommandable. Avast One Premium Security vous aide à repérer les deepfakes et les arnaques en ligne générées par IA.

De même, un module anti-hameçonnage vous aide à détecter les e-mails suspects ou potentiellement frauduleux avant de cliquer. L’objectif est de vous offrir une navigation en ligne plus sereine, et plus sûre.

Dans le cadre de vos achats en ligne, l’ensemble du processus, depuis la légitimité du site Web, la réalisation du paiement en ligne, jusqu’à la réception du mail de confirmation, se trouve renforcé en termes de sécurité en ligne.

Enfin, une autre fonctionnalité très utile, l’Inspecteur réseau, vous accompagne sur tous vos trajets cet été. Et pour cause, que ce soit à l’aéroport, sur une aire d’autoroute, au camping, à la gare, ou encore à l’hôtel, de nombreux réseaux internet publics vous sont proposés.

Pour dénicher de potentielles vulnérabilités, l’Inspecteur réseau vous aide à vérifier la sécurité des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez, notamment lorsque vous êtes en déplacement. Pour renforcer la confidentialité de votre navigation sur les réseaux Wi-Fi publics, Avast SecureLine VPN peut également être ajouté selon vos besoins.