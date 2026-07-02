L’été 2026 est bel et bien lancé. Et pour le poursuivre de la meilleure des manières, que ce soit pour cette édition 2026 des soldes d’été, comme pour vos congés annuels, la cybersécurité doit être au rendez-vous.
Que ce soit pour effectuer vos achats en ligne, réserver votre prochaine destination de voyage, ou encore vous connecter avec une sécurité renforcée sur les réseaux internet publics, la solution Avast One est pensée pour s’adapter à votre besoin.
Disponible pour un ordinateur et un smartphone dès sa version gratuite, Avast One évolue au plus près de votre activité avec des modules complémentaires à la carte.
Découvrez ainsi comment renforcer votre sécurité en ligne à moindres frais avec cette suite de cybersécurité évolutive.
Soldes d’été, vacances estivales, c’est le bon moment pour vous équiper
Avast One vous aide à déjouer les arnaques et renforce votre cybersécurité
Ce mois de juin 2026 touche à sa fin, et avec lui, c’est l’été qui vous accompagne pour encore plus de deux mois. Pour autant, les pirates en ligne ne prennent pas de congés, surtout en cette période de soldes d’été.
C’est en ce sens qu’une suite de cybersécurité telle qu’Avast One, dès sa version gratuite, vous accompagne efficacement. Comme annoncé, vous pouvez équiper d’emblée un ordinateur, ainsi qu’un smartphone.
Et comme bon nombre de vos activités numériques se font depuis votre mobile, renforcer votre cybersécurité sur cet appareil connecté est une bonne idée.
- Protection gratuite très complète sur Windows
- Excellent moteur de détection antimalware
- Assistant Avast utile pour vérifier un message, un lien ou une image suspecte
- Interface dense, parfois trop bavarde
- Protection gratuite très complète sur Windows
- Excellent moteur de détection antimalware
- Assistant Avast utile pour vérifier un message, un lien ou une image suspecte
- Interface dense, parfois trop bavarde
La version gratuite d’Avast One vous aide à détecter les virus et les éliminer, des menaces en ligne courantes à des adversaires coriaces tels que les rançongiciels.
De plus, pour vous éviter de tomber dans le piège des annonces trop belles pour être vraies, Avast One vous aide à détecter les arnaques en ligne à l’aide de l’Assistant Avast.
Des paiements en ligne plus sûrs en cette période clef
Avast One vous permet, en plus, d’évoluer vers une suite de cybersécurité plus complète, tout en s’adaptant à votre besoin.
Dans le cadre des achats d’été, le module Premium Security est recommandable. Avast One Premium Security vous aide à repérer les deepfakes et les arnaques en ligne générées par IA.
De même, un module anti-hameçonnage vous aide à détecter les e-mails suspects ou potentiellement frauduleux avant de cliquer. L’objectif est de vous offrir une navigation en ligne plus sereine, et plus sûre.
Dans le cadre de vos achats en ligne, l’ensemble du processus, depuis la légitimité du site Web, la réalisation du paiement en ligne, jusqu’à la réception du mail de confirmation, se trouve renforcé en termes de sécurité en ligne.
Enfin, une autre fonctionnalité très utile, l’Inspecteur réseau, vous accompagne sur tous vos trajets cet été. Et pour cause, que ce soit à l’aéroport, sur une aire d’autoroute, au camping, à la gare, ou encore à l’hôtel, de nombreux réseaux internet publics vous sont proposés.
Pour dénicher de potentielles vulnérabilités, l’Inspecteur réseau vous aide à vérifier la sécurité des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez, notamment lorsque vous êtes en déplacement. Pour renforcer la confidentialité de votre navigation sur les réseaux Wi-Fi publics, Avast SecureLine VPN peut également être ajouté selon vos besoins.
Quelle version d’Avast One va vous accompagner cet été ?
En bref, vous pouvez donc très bien commencer par essayer la version gratuite d’Avast One, et choisir des modules complémentaires, à votre guise.
Cleanup, pour le bon fonctionnement et le nettoyage de votre appareil connecté sous Android, iOS, macOS ou Windows, BreachGuard, contre les fuites de données, ou encore VPN SecureLine, pour votre confidentialité en ligne, sont autant de compagnons disponibles dès maintenant pour votre été, et tout au long de l’année.
Il est à noter que les versions plus avancées d’Avast One, notamment Premium Security, mais aussi Avast One Ultimate, qui rassemble plusieurs fonctionnalités avancées de sécurité, de confidentialité et de performance dans une même suite.
Avast One Premium Security et Avast One Ultimate sont actuellement disponibles avec 60 %* de réduction.
Ce tarif préférentiel, calculé sur le prix de renouvellement, est valable pour vos 12 premiers mois de souscription. Au besoin, Avast inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours avec votre achat.
*Offre valable la première année. Économies par rapport au prix de renouvellement