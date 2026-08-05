Surfshark VPN est inclus dans votre suite de cybersécurité. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché selon l’avis indépendant de Clubic.

Ses 4500 serveurs, répartis dans 100 pays, sont utiles pour une connexion systématique permettant de masquer votre adresse IP et géolocalisation véritables. Vous pouvez aussi affiner votre choix selon votre besoin, par exemple en télétravail, en choisissant un serveur situé en France.

Surfshark VPN est efficace pour le gaming, comme le streaming, avec des débits moyens de 10 Gb/s. Le chargement, comme le téléchargement de fichiers, est aussi optimisé.

La fonctionnalité Alternative ID est également utile pour votre confidentialité en ligne. Elle génère des alias virtuels, comme des adresses mail. Ces adresses masquent votre courriel réel, si l'une fuite, votre véritable adresse reste protégée.

De nombreux autres outils utiles pour votre cybersécurité sont inclus dans votre suite Surfshark One. Vous obtenez un anti-traqueur, un bloqueur de pubs, et un moteur de recherche organique, Surfshark Search.

Vous pouvez également paramétrer Surfshark Alert. Ce module est dédié à la veille. Il vous alertera en cas de fuite de votre adresse mail, de vos coordonnées bancaires, ou encore de votre identité.