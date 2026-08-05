La rentrée est le bon moment pour sécuriser vos appareils. Surfshark One réunit antivirus et VPN dans une seule suite, à partir de 2,49 € par mois. La formule de deux ans fait chuter le prix de 87 %.
Désormais, vous pouvez connecter un nombre illimité d’appareils simultanément avec votre souscription à la suite de cybersécurité Surfshark One.
Découvrez pourquoi faire le choix d’une souscription de longue durée pour Surfshark One est une bonne idée.
Pourquoi choisir Surfshark One :
- Un antivirus efficace contre les malwares
- Un VPN performant pour votre cyberconfidentialité
- Alternative ID pour masquer vos données
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Surfshark One vous aide à passer un cap en cybersécurité
Un antivirus qui ne cesse de s’améliorer
L'antivirus intégré à Surfshark One a été évalué par AV-Test, organisme de test indépendant, en 2024. Les résultats sont solides. Il obtient la note de 6/6 en Protection. Vous pouvez donc compter sur lui pour détecter les menaces en ligne, y compris en télétravail.
Cet antivirus se distingue également par l'absence de faux positifs, ce qui témoigne de sa précision face aux potentiels malwares.
Du côté des performances, l'antivirus inclus dans Surfshark One décroche la note de 5,5/6 par AV-Test. Malgré quelques ralentissements, il allie performance face aux virus et vitesse. Utile quand on travaille depuis chez soi.
Sa prise en main, notée 6/6 par AV-Test, est dans la continuité de la suite de cybersécurité Surfshark One.
Comme visible sur l’image ci-dessus, les applications disponibles pour Surfshark One sont modernes. Elles sont pensées pour s’intégrer dans l’environnement de votre système d’exploitation.
Même si vous n’êtes pas expert en informatique, vous pourrez rapidement prendre en main votre suite de cybersécurité.
Une place majeure pour la confidentialité en ligne
Surfshark VPN est inclus dans votre suite de cybersécurité. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché selon l’avis indépendant de Clubic.
Ses 4500 serveurs, répartis dans 100 pays, sont utiles pour une connexion systématique permettant de masquer votre adresse IP et géolocalisation véritables. Vous pouvez aussi affiner votre choix selon votre besoin, par exemple en télétravail, en choisissant un serveur situé en France.
Surfshark VPN est efficace pour le gaming, comme le streaming, avec des débits moyens de 10 Gb/s. Le chargement, comme le téléchargement de fichiers, est aussi optimisé.
La fonctionnalité Alternative ID est également utile pour votre confidentialité en ligne. Elle génère des alias virtuels, comme des adresses mail. Ces adresses masquent votre courriel réel, si l'une fuite, votre véritable adresse reste protégée.
De nombreux autres outils utiles pour votre cybersécurité sont inclus dans votre suite Surfshark One. Vous obtenez un anti-traqueur, un bloqueur de pubs, et un moteur de recherche organique, Surfshark Search.
Vous pouvez également paramétrer Surfshark Alert. Ce module est dédié à la veille. Il vous alertera en cas de fuite de votre adresse mail, de vos coordonnées bancaires, ou encore de votre identité.
L’abonnement de longue durée est le plus avantageux
Cela constitue une réduction de - 87 % sur le prix de la souscription mensuelle, disponible dès 18,95 €. Votre abonnement devient donc rentable au bout de 7 mois seulement.
Vous pouvez paramétrer un renouvellement automatique depuis votre compte Surfshark. La TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez.
Sollicitez son service client, anglophone, en cas de besoin. Il est accessible 24/7 par chat, ou par mail. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec un abonnement à Surfshark One.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré