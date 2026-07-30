La suite de cybersécurité Norton 360 Advanced vous aide à renforcer votre cybersécurité avec ses nombreuses fonctionnalités utiles. Son prix d’abonnement, à partir de 3,75 € par mois, lui permet de s’adapter à de nombreux budgets.
Profitez de cette opportunité pour équiper jusqu’à 10 appareils simultanément avec un antivirus, un VPN, et diverses autres fonctionnalités de cybersécurité.
Les points forts de Norton 360 Advanced :
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Un antivirus primé
- Un service dédié à l’Aide à la restauration de l’identité
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Une suite pensée pour accroître la cybersécurité familiale
Norton 360 Advanced comporte bien plus qu’un antivirus
Pour renforcer votre cybersécurité au quotidien sur le plan familial, Norton 360 Advanced est une suite complète conçue pour aider à renforcer la cybersécurité au quotidien.
Celle-ci s’appuie notamment sur un antivirus primé, reconnu par AV-Test pour ses performances. Que ce soit pour petits ou grands, l’antivirus de Norton vous aide à détecter et éliminer les menaces en ligne.
Le point clé, c'est que cette suite de cybersécurité est disponible sur divers appareils connectés. Des applications Norton sont disponibles pour les ordinateurs, sous macOS et Windows, les smartphones, sous Android et iOS, ainsi que les tablettes.
Dès vos congés du mois d’août, votre suite de cybersécurité Norton 360 Advanced a de quoi s’avérer utile. Cela s’incarne concrètement par le réseau virtuel privé Secure VPN.
De nombreux réseaux internet publics vous sont proposés à cette période. C'est le cas par exemple dans les aéroports, les campings, les gares ou encore les hôtels.
Pour accroître votre cybersécurité sur ces réseaux, ainsi que pour renforcer votre confidentialité en ligne, connectez-vous systématiquement à Secure VPN.
Norton inclut plus de 3000 serveurs dans 100 emplacements, répartis en France, comme à l’étranger. Vous êtes ainsi accompagnés pour des besoins variés. Par exemple, Secure VPN vous aide à ajouter une couche de protection supplémentaire durant vos transactions bancaires.
Norton vous accompagne avec l’Aide à la restauration de l’identité
En tant que parent, vous disposez de nombreuses fonctionnalités utiles au quotidien. Le contrôle parental1, inclus dans Norton 360 Advanced, en est une illustration.
Ce contrôle parental est facilement administrable par un adulte. Concrètement, il vous aide à éviter aux plus jeunes de consulter du contenu sensible sur leur ordinateur, sous Windows, comme sur leur smartphone.
Norton 360 Advanced est également un service accompagnant face aux aléas du quotidien. La fonctionnalité d’Aide à la restauration de l’identité2 l’incarne. Avec cette dernière, vous pouvez faire appel à des experts Norton. Ils vous aiguillent vers les démarches à suivre en cas d’usurpation de votre identité en ligne, jusqu’à la clôture de votre dossier.
Enfin, songez à solliciter Norton Genie. Cet assistant basé sur une IA vous aide, par exemple, à analyser le contenu des sites Web que vous souhaitez consulter. Cela contribue à réduire le risque de subir une fraude en ligne.
Clubic met à votre disposition un avis indépendant sur la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced.
Ces offres d’abonnement récompensent votre fidélité
L’abonnement à Norton 360 Advanced est moins cher en choisissant une souscription d’un an, ou de deux ans consécutifs :
- Un an d’abonnement à 44,99 € la première année (au lieu de 139,99 €)
- Deux ans d'abonnement à 109,99 € les deux premières années (au lieu de 279,99 €)
Un renouvellement automatique est actif par défaut. Il vous permet de solliciter la fonctionnalité Promesse 100 % contre les virus3. Vous pouvez le moduler depuis votre compte Norton.
Le service client de Norton est francophone. Il est joignable par téléphone en semaine du lundi au vendredi4. Vous pouvez également le contacter par mail, 24/7. Une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours est disponible avec votre achat.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d’un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n’importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S), Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my. Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L’application mobile doit être téléchargée séparément.
2, 4 Les Spécialistes de la restauration pour l’aide en cas d’usurpation d’identité sont joignables par téléphone de 9h00 à 20h00 CET (du lundi au jeudi) et de 9:30 – 20:00 CET (vendredi).
3 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l’appareil avec antivirus à renouvellement automatique. Voir Norton.com/virus-protection-promise pour plus d’informations.Pour en apprendre plus sur Norton 360 Advanced et les fonctionnalités incluses, rendez-vous sur le site Web de Norton.
* Les économies sont calculées par rapport au prix de renouvellement. Voir les conditions de l’offre sur Norton.com.