Les soldes d’été sont souvent associées à l’électroménager ou à la mode, mais elles concernent aussi les logiciels de sécurité. Bitdefender profite de cette période pour proposer sa suite Premium Security à 69,98 € pour un an, sur 5 appareils, soit une économie de 40 € sur le tarif standard. L’offre est disponible directement sur le site de l’éditeur, sans intermédiaire.

Ce qui distingue cette version des formules inférieures, c’est avant tout la Scam Protection Pro : un module alimenté par l’IA, capable de détecter les arnaques sophistiquées par e-mail, par SMS, par chat et sur le web en temps réel. En 2026, alors que les tentatives de phishing et les deepfakes se multiplient, cette brique prend un relief particulier. Le VPN illimité et la protection des e-mails (deux adresses) complètent un tableau déjà bien fourni.