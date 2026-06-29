Les soldes d’été 2026 offrent parfois l’occasion de régler des arbitrages que l’on reporte depuis trop longtemps : la cybersécurité en fait partie. Bitdefender Premium Security passe à 69,98 € pour la première année au lieu de 109,99 €.
Voici Bitdefender Premium Security à 69,98 € au lieu de 109,99 € chez Bitdefender !
Les soldes d’été sont souvent associées à l’électroménager ou à la mode, mais elles concernent aussi les logiciels de sécurité. Bitdefender profite de cette période pour proposer sa suite Premium Security à 69,98 € pour un an, sur 5 appareils, soit une économie de 40 € sur le tarif standard. L’offre est disponible directement sur le site de l’éditeur, sans intermédiaire.
Ce qui distingue cette version des formules inférieures, c’est avant tout la Scam Protection Pro : un module alimenté par l’IA, capable de détecter les arnaques sophistiquées par e-mail, par SMS, par chat et sur le web en temps réel. En 2026, alors que les tentatives de phishing et les deepfakes se multiplient, cette brique prend un relief particulier. Le VPN illimité et la protection des e-mails (deux adresses) complètent un tableau déjà bien fourni.
Pourquoi choisir Bitdefender Premium Security ?
- Scam Protection Pro : un module IA qui analyse e-mails, SMS, chats et pages web pour détecter les arnaques sophistiquées, y compris celles générées par intelligence artificielle.
- 5 appareils couverts : Windows, macOS, Android et iOS sont tous pris en charge avec un seul abonnement et une gestion centralisée via Bitdefender Central.
- VPN illimité inclus : contrairement aux formules inférieures qui plafonnent le trafic quotidien, Premium Security intègre un VPN sans restriction de bande passante.
Antivirus, VPN, protection anti-arnaques : ce que Premium Security change au quotidien
Le moteur antivirus de Bitdefender n’est plus à présenter : dans notre test de la suite Bitdefender, la rédaction a relevé un taux de détection frôlant le sans-faute, avec un impact système remarquablement discret, y compris sur des configurations d’entrée de gamme. Ce qui évolue avec la version Premium, c’est la couche de protection orientée vie privée et anti-fraude. La Scam Protection Pro surveille en permanence les canaux par lesquels arrive la majorité des tentatives d’escroquerie aujourd’hui : messageries, SMS, boîtes mail et navigation web.
Le gestionnaire de mots de passe intégré et l’anti-tracker complètent le dispositif pour les utilisateurs soucieux de limiter leur exposition aux régies publicitaires. Le VPN s’appuie sur un réseau de plus de 3 000 serveurs dans plus de 100 pays, ce qui suffit amplement pour un usage quotidien, que ce soit en télétravail depuis un café ou en voyage à l’étranger.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Face à Norton, Kaspersky et Avast : où se situe vraiment cette offre ?
✅ Les points forts
- Scam Protection Pro : détection des arnaques par IA sur tous les canaux (e-mail, SMS, chat, web),
- Moteur antivirus parmi les plus efficaces du marché
- AV-TEST et AV-Comparatives, avec un taux de protection proche de 99,97 %,
- VPN illimité inclus, sans plafond quotidien,
- Compatibilité multiplateforme complète (Windows, macOS, Android, iOS),
- 30 jours satisfait ou remboursé.
❌ Les limites
- Prix de renouvellement à 109,99 €/an dès la deuxième année,
- Protection des e-mails limitée à 2 adresses,
- Gestionnaire de mots de passe fonctionnel mais moins abouti,
- Approche tout-en-un qui crée une dépendance à l’écosystème Bitdefender.
Profitez de l’offre soldes sur Bitdefender Premium Security avant la fin de la promotion !
Bitdefender Premium Security à 69,98 € représente une opportunité sérieuse pour les soldes d’été 2026, à condition de savoir à qui elle s’adresse vraiment. Elle conviendra en priorité aux foyers connectés avec plusieurs appareils à protéger, aux télétravailleurs qui transitent régulièrement par des réseaux Wi-Fi publics, et surtout à ceux qui veulent une réponse concrète à la montée des arnaques numériques générées par l’IA. La Scam Protection Pro est ici l’argument le plus différenciant : peu de suites à ce prix offrent une surveillance aussi fine des tentatives d’escroquerie sur l’ensemble des canaux numériques.
En revanche, si vous ne possédez qu’un ou deux appareils sous Windows et que le VPN n’entre pas dans vos habitudes, Bitdefender Total Security suffira à un tarif plus contenu. Et si l’antivirus vous intéresse surtout comme filet de sécurité de base, des solutions moins riches en fonctionnalités répondront à votre besoin sans vous faire payer pour des briques que vous n’utiliserez pas. Pour tous les autres, c’est l’une des offres soldes les plus cohérentes du moment dans la catégorie sécurité numérique.
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