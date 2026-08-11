Norton AntiVirus Plus s'adresse à celles et ceux qui veulent sécuriser plusieurs appareils du foyer sans se lancer dans une suite complète avec VPN ou contrôle parental. À 24,99 € la première année, l'entrée de gamme de Norton reste cohérente pour un usage quotidien standard, entre navigation, emails et téléchargements.

Les utilisateurs qui ont besoin d'un VPN intégré ou d'une surveillance du dark web devront en revanche se tourner vers Norton 360 Standard ou une formule supérieure. Pour le reste, cette offre permet d'équiper toute la famille avant la rentrée à un tarif contenu, à condition d'anticiper le retour au prix plein lors du renouvellement. Pensez à vérifier la date de facturation annuelle indiquée lors de la souscription, afin de décider en toute connaissance de cause si vous reconduisez l'abonnement à son tarif normal ou si vous comparez d'autres offres à ce moment-là.