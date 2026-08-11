À la rentrée, ordinateurs, smartphones et tablettes reprennent du service à un rythme soutenu, souvent avec une protection à mettre à jour. Norton AntiVirus Plus, décliné pour 3 appareils, passe à 24,99 € la première année : de quoi équiper toute la famille sans multiplier les abonnements.
Les tentatives de phishing, les arnaques bancaires et les vols de données personnelles ne connaissent pas de pause, et la reprise des cours ou du travail s'accompagne souvent d'une utilisation plus intensive de plusieurs appareils connectés. Dans ce contexte, disposer d'une protection unique capable de couvrir un PC, un Mac, un smartphone et une tablette simplifie la gestion de la sécurité numérique du foyer. Ce bon plan s'adresse en priorité aux familles et aux étudiants qui équipent plusieurs appareils à la rentrée, sans vouloir souscrire un abonnement par machine.
Voici le Norton AntiVirus Plus 3 Appareils à 24,99 € au lieu de 44,99 € chez Norton !
Pourquoi choisir le Norton AntiVirus Plus ?
- Protection multi-appareils : une seule licence couvre jusqu'à 3 PC, Mac, smartphones ou tablettes, quel que soit le système d'exploitation.
- Tarif réduit la première année : le prix passe de 44,99 € à 24,99 €, soit une remise de 44 % avant le retour au tarif normal lors du renouvellement.
- Outils de sécurité complets : pare-feu intelligent, gestionnaire de mots de passe et sauvegarde cloud sont inclus dans l'abonnement.
À qui s'adresse Norton AntiVirus Plus ?
Norton AntiVirus Plus cible les utilisateurs qui cherchent une protection de base solide sans fonctionnalités superflues. L'abonnement embarque un pare-feu intelligent qui surveille le trafic entrant et sortant, un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser les identifiants, ainsi qu'un espace de sauvegarde cloud de 2 Go réservé aux appareils Windows. Dans son test 2026 consacré à la suite de sécurité Norton, la rédaction Clubic relève des scores de détection quasi parfaits ainsi qu'un impact limité sur les performances des machines équipées. Cette combinaison en fait une option pertinente pour un foyer qui souhaite protéger plusieurs appareils sans avoir besoin d'un VPN ou d'un contrôle parental intégré. Sur smartphone comme sur tablette, la licence couvre aussi bien Android qu'iOS, ce qui permet de mutualiser une seule souscription pour des appareils de marques différentes, un point utile pour les foyers équipés de manière hétérogène.
Norton AntiVirus Plus face aux autres formules Norton
Contrairement à Norton 360 Standard, disponible à 34,99 € la première année, cette formule ne comprend pas de VPN ni de surveillance du dark web. Elle reste néanmoins cohérente pour qui recherche uniquement un antivirus multi-appareils sans fonctionnalités additionnelles, quitte à ajouter un VPN séparé si les connexions sur réseaux Wi-Fi publics deviennent plus fréquentes à la rentrée.
✅ Les points forts
- Couvre jusqu'à 3 appareils Windows, macOS, Android ou iOS avec une seule licence
- Gestionnaire de mots de passe intégré pour sécuriser les identifiants
- Pare-feu intelligent qui surveille le trafic entrant et sortant
- Sauvegarde cloud de 2 Go pour prévenir la perte de données sous Windows
- Remise de 44 % sur la première année d'abonnement
❌ Les limites
- Aucun VPN inclus, contrairement à Norton 360 Standard
- Pas de contrôle parental ni de surveillance du dark web
- Sauvegarde cloud limitée à 2 Go et réservée aux appareils Windows
- Le tarif remonte à 44,99 € par an dès le renouvellement
Norton AntiVirus Plus à 24,99 € au lieu de 44,99 € : l'offre est toujours active chez Norton !
Norton AntiVirus Plus s'adresse à celles et ceux qui veulent sécuriser plusieurs appareils du foyer sans se lancer dans une suite complète avec VPN ou contrôle parental. À 24,99 € la première année, l'entrée de gamme de Norton reste cohérente pour un usage quotidien standard, entre navigation, emails et téléchargements.
Les utilisateurs qui ont besoin d'un VPN intégré ou d'une surveillance du dark web devront en revanche se tourner vers Norton 360 Standard ou une formule supérieure. Pour le reste, cette offre permet d'équiper toute la famille avant la rentrée à un tarif contenu, à condition d'anticiper le retour au prix plein lors du renouvellement. Pensez à vérifier la date de facturation annuelle indiquée lors de la souscription, afin de décider en toute connaissance de cause si vous reconduisez l'abonnement à son tarif normal ou si vous comparez d'autres offres à ce moment-là.
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