Les soldes d'été s'invitent aussi du côté de la cybersécurité : Intego casse le prix de sa suite Intego One, pensée exclusivement pour macOS, à 1,35 € par mois sur deux ans. L'occasion de se poser une question trop souvent balayée d'un revers de main : un Mac a-t-il vraiment besoin d'un antivirus ?
Intego One à 1,35 € par mois pendant deux ans au lieu de 2,71 €, l'offre soldes d'été chez Intego !
Fondé en 1997 à Paris, Intego s'est construit une réputation solide sur macOS, loin des antivirus Windows simplement portés sur Mac. Sa suite Intego One, lancée en avril 2026, réunit désormais antivirus, pare-feu bidirectionnel et nettoyage système SmartClean dans une seule application. Pour les soldes d'été, l'éditeur propose un tarif ramené à 1,35 € par mois sur un engagement de deux ans, contre 2,71 € habituellement.
Cette remise s'adresse en priorité aux propriétaires de Mac qui n'ont jamais installé de protection tierce et se demandent si la réputation de sécurité d'Apple suffit vraiment à les protéger au quotidien.
Pourquoi choisir Intego One ?
- Un tarif divisé par deux : 1,35 € par mois pendant deux ans au lieu de 2,71 €, soit 50 % d'économie sur la durée de l'engagement.
- Une suite unique pour macOS : antivirus, pare-feu bidirectionnel et nettoyage SmartClean réunis dans une seule application, sans jongler entre plusieurs logiciels.
- Des résultats confirmés en laboratoire : une note maximale de 6/6 en protection, performance et utilisation chez AV-TEST en mars 2026, avec 100 % de détection sur les échantillons macOS testés.
Un Mac est-il vraiment à l'abri des malwares ?
Le réflexe consistant à croire un Mac naturellement immunisé contre les malwares reste répandu, mais il ne résiste pas totalement à l'examen. macOS embarque bien des protections natives comme XProtect ou Gatekeeper, efficaces contre les menaces connues, mais elles n'analysent pas en continu l'ensemble du système ni les fichiers échangés au quotidien. Dans son test d'Intego One publié en mars 2026, la rédaction Clubic relève justement une détection de 100 % sur 405 échantillons de malwares macOS courants et récents chez AV-TEST, avec un impact système contenu, entre 1,3 et 2,9 % de charge processeur en fonctionnement normal. Un antivirus dédié complète donc les protections d'Apple plutôt qu'il ne les remplace, en particulier pour surveiller les fichiers reçus, les clés USB et les applications installées en dehors du Mac App Store.
Face aux suites multiplateformes, un choix assumé
Face à des suites multiplateformes comme Bitdefender Total Security ou Norton 360, qui couvrent aussi Windows, Android et iOS depuis un seul abonnement, Intego One fait un choix inverse en se concentrant exclusivement sur macOS. Cette spécialisation profite à l'intégration système et à la légèreté au quotidien, mais elle laisse de côté les foyers multi-appareils.
✅ Les points forts
- Suite conçue nativement pour macOS, sans portage adapté depuis Windows
- Résultats maximaux chez AV-TEST en mars 2026 : 6/6 en protection, performance et utilisation
- Interface claire selon les codes visuels d'Apple, prise en main rapide dès le premier lancement
- Tarif divisé par deux pendant les soldes d'été, à 1,35 € par mois sur deux ans
❌ Les limites
- Empreinte mémoire élevée en tâche de fond, autour de 1 Go pour le seul moteur anti-malware
- Pics de charge processeur marqués lors des analyses complètes, jusqu'à plusieurs centaines de pourcents sur Apple Silicon
- Aucune couverture pour les appareils Windows, Android ou iOS
- Pas de gestionnaire de mots de passe intégré, contrairement à certains concurrents directs
L'offre soldes d'été sur Intego One est limitée dans le temps, vérifiez sa disponibilité avant de valider votre abonnement.
Intego One s'adresse d'abord aux utilisateurs entièrement ancrés dans l'écosystème Apple, qui veulent une protection sérieuse sans multiplier les abonnements ni les interfaces. À 1,35 € par mois sur deux ans, la suite reste cohérente avec les constats du test publié par la rédaction Clubic : une détection fiable, un impact système maîtrisé au quotidien, et une prise en main pensée pour les habitués du Mac.
Les foyers qui mélangent Mac, PC et smartphones, ou qui tiennent à un gestionnaire de mots de passe intégré, trouveront sans doute plus d'intérêt du côté de suites multiplateformes comme Bitdefender ou Norton. Pour tous les autres, cette offre soldes d'été mérite un vrai coup d'œil avant son terme.
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