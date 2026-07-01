Fondé en 1997 à Paris, Intego s'est construit une réputation solide sur macOS, loin des antivirus Windows simplement portés sur Mac. Sa suite Intego One, lancée en avril 2026, réunit désormais antivirus, pare-feu bidirectionnel et nettoyage système SmartClean dans une seule application. Pour les soldes d'été, l'éditeur propose un tarif ramené à 1,35 € par mois sur un engagement de deux ans, contre 2,71 € habituellement.

Cette remise s'adresse en priorité aux propriétaires de Mac qui n'ont jamais installé de protection tierce et se demandent si la réputation de sécurité d'Apple suffit vraiment à les protéger au quotidien.