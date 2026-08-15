Le calcul a changé de nature ces derniers mois. Tim Cook a confirmé en juin, dans les colonnes du Wall Street Journal, que les hausses de prix étaient devenues inévitables sur les produits Apple, la pénurie de mémoire vive pesant trop lourd sur les coûts d’approvisionnement de la marque. Conséquence directe pour vous : le Mac posé sur votre bureau ne vaut plus seulement son prix d’achat, il vaut surtout le prix de son remplacement dans deux ans. C’est exactement là que souscrire à Intego ONE Essential pendant la remise en cours prend un sens économique, cette formule réunissant un antivirus en temps réel et un pare-feu conçus nativement pour macOS.

L’abonnement descend à 2,03 € par mois sur un engagement de deux ans, contre 2,71 € par mois au tarif habituel, soit 25 % de remise appliquée au moment du paiement.