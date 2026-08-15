La pénurie mondiale de mémoire vive redessine les prix de l’informatique, et Apple a confirmé en juin que ses tarifs allaient suivre le mouvement. Dans ce contexte, entretenir le Mac que vous possédez déjà devient un arbitrage budgétaire à part entière, etpour cela Intego ONE Essential tombe à 2,03 € par mois sur deux ans.
Le calcul a changé de nature ces derniers mois. Tim Cook a confirmé en juin, dans les colonnes du Wall Street Journal, que les hausses de prix étaient devenues inévitables sur les produits Apple, la pénurie de mémoire vive pesant trop lourd sur les coûts d’approvisionnement de la marque. Conséquence directe pour vous : le Mac posé sur votre bureau ne vaut plus seulement son prix d’achat, il vaut surtout le prix de son remplacement dans deux ans. C’est exactement là que souscrire à Intego ONE Essential pendant la remise en cours prend un sens économique, cette formule réunissant un antivirus en temps réel et un pare-feu conçus nativement pour macOS.
L’abonnement descend à 2,03 € par mois sur un engagement de deux ans, contre 2,71 € par mois au tarif habituel, soit 25 % de remise appliquée au moment du paiement.
Pourquoi choisir Intego ONE Essential ?
- Un coût maîtrisé : 2,03 € par mois sur deux ans au lieu de 2,71 €, soit 48,72 € pour vingt-quatre mois de protection continue.
- Une conception native macOS : antivirus et pare-feu bidirectionnel développés pour les Mac Intel et Apple Silicon, et non adaptés depuis une base Windows.
- Une validation en laboratoire : 6/6 en protection, en performance et en utilisation lors de l’évaluation AV-TEST de mars 2026 relayée dans notre avis Clubic.
À quoi sert vraiment un antivirus quand on veut faire durer son Mac ?
L’usure d’un Mac n’est pas seulement matérielle. Un adware installé à votre insu, un rançongiciel ou un logiciel espion suffisent à transformer une machine parfaitement viable en outil de travail instable, et c’est souvent ce basculement qui déclenche la décision de rachat. Intego ONE Essential agit sur les deux portes d’entrée les plus courantes : l’antivirus surveille en continu les fichiers, les applications et les téléchargements, pendant que le pare-feu filtre le trafic entrant comme sortant. Dans notre avis Clubic consacré à Intego ONE, la rédaction relève une détection de 100 % sur 405 échantillons de malwares macOS lors de l’évaluation AV-TEST de mars 2026, avec un impact système globalement contenu sur les usages courants.
Le pare-feu mérite une mention particulière. Chaque nouvelle connexion réseau déclenche une notification qui vous laisse autoriser ou bloquer la liaison, ce qui offre une lisibilité sur les échanges de vos applications que macOS ne propose pas nativement.
Ce que cette formule apporte, et ce qu’elle laisse volontairement de côté
Essential se concentre sur l’antivirus et le pare-feu, sans l’outil de nettoyage SmartClean ni le VPN maison, réservés aux formules Avancé et Total. Le positionnement est cohérent si vous cherchez la brique de sécurité seule, nettement moins si vous espériez aussi un utilitaire capable de libérer de l’espace disque sur une machine vieillissante.
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- Pare-feu trop directif au premier lancement
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- Pare-feu trop directif au premier lancement
✅ Les points forts
- Un antivirus et un pare-feu bidirectionnel pensés pour macOS par un éditeur spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans
- Une note de 6/6 en protection, performance et utilisation à l’évaluation AV-TEST de mars 2026, citée dans notre avis Clubic
- Un contrôle des connexions réseau application par application, avec notification à chaque nouvelle liaison
- Un tarif ramené à 2,03 € par mois sur deux ans, soit 25 % de remise appliquée au paiement
- Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour évaluer la suite en conditions réelles
❌ Les limites
- Une empreinte mémoire du moteur anti-malware jugée élevée dans notre avis Clubic, ce qui peut gêner sur un Mac doté de 8 Go de RAM
- Des analyses complètes exigeantes en ressources processeur, à planifier hors des périodes de travail intensif
- Aucun outil de nettoyage SmartClean ni VPN, tous deux réservés aux abonnements supérieurs
- Aucune couverture des appareils Windows, Android ou iOS, ce qui limite l’intérêt dans un foyer multi-plateformes
- Un engagement de deux ans, avec un renouvellement ensuite facturé au tarif standard en vigueur
Intego ONE Essential est toujours affiché à 2,03 €/mois chez Intego, pensez à vérifier la disponibilité de la remise avant de vous décider !
Cette offre parle d’abord aux utilisateurs qui ont décidé de garder leur Mac plusieurs années et qui veulent une protection sérieuse sans payer pour des modules qu’ils n’ouvriront jamais. À 2,03 € par mois, l’arbitrage se pose en termes simples : le coût total sur deux ans reste sans commune mesure avec la facture d’un remplacement anticipé, dans un marché où les analystes n’attendent pas de détente sur les prix de la mémoire avant 2028. Le retrait du Mac mini d’entrée de gamme, qui a fait passer le ticket d’entrée de 599 à 799 dollars, donne une idée concrète de la direction prise.
Vous pouvez en revanche passer votre chemin si votre Mac tourne déjà à l’étroit avec 8 Go de RAM, la sollicitation mémoire relevée par la rédaction Clubic risquant d’accentuer la gêne au quotidien. Même réserve si vous protégez aussi des machines Windows ou des mobiles, ou si vous attendiez un outil d’entretien pour récupérer du stockage : les formules Avancé et Total méritent alors une comparaison avant tout engagement.
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