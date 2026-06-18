Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a officiellement confirmé que les tarifs des produits Apple allaient augmenter. En cause : la pénurie mondiale de mémoire vive qui pèse lourdement sur les coûts d'approvisionnement de la firme de Cupertino.
Apple a longtemps absorbé en silence les turbulences du marché des composants, cherchant à préserver ses clients des répercussions tarifaires. Cette stratégie semble avoir atteint ses limites. Dans un entretien publié ce mercredi par le Wall Street Journal, Tim Cook a prononcé des mots que les possesseurs d'iPhone, de Mac et d'iPad redoutaient : les hausses de prix sont désormais inévitables. Une déclaration sans ambiguïté, qui intervient dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire vive particulièrement tendu, et à quelques semaines du passage de témoin entre le PDG sortant et John Ternus, son successeur désigné.
Une pénurie de RAM aggravée par les besoins de l'IA
Tim Cook a pointé la pénurie mondiale de DRAM, la mémoire vive utilisée dans la quasi-totalité des appareils grand public, comme principale cause de ces futures augmentations. Dans le Wall Street Journal, le dirigeant a déclaré : « Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour atténuer les énormes augmentations qui nous sont imposées, et nous avons tenté de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable »
Le dirigeant a identifié un facteur aggravant : une part croissante de la production mondiale de mémoire est désormais orientée vers la HBM, ou mémoire à haute bande passante, un type de RAM spécifiquement conçu pour les serveurs d'intelligence artificielle. Cette réorientation de la production réduit mécaniquement l'offre disponible pour les appareils grand public, au moment même où la demande des consommateurs reste soutenue. Cook a résumé la situation en ces termes : « Il y a moins d'offre au moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fabricants de mémoire nous répercutent d'énormes hausses de prix »
Quelle sera l'ampleur de la hausse ?
Cook n'a pas précisé quels appareils seraient concernés en premier, ni à quelle échéance les nouvelles grilles tarifaires entreraient en vigueur. Le Wall Street Journal note cependant que des hausses sur les Mac et les iPad pourraient intervenir avant la prochaine grande vague de lancements, attendue en septembre avec la gamme iPhone 18, qui devrait inclure un modèle pliable.
Un premier signal avait déjà été envoyé le mois dernier : Apple a discrètement retiré la version d'entrée de gamme du Mac mini de son catalogue, faisant mécaniquement passer le prix de départ de 599 à 799 dollars, sans modifier les tarifs des configurations supérieures. La marque avait également lancé le MacBook Neo, son ordinateur portable le plus abordable à ce jour, en le dotant de seulement 8 Go de RAM, soit moins que certains iPhone ou iPad récents.
Ces décisions dessinent une stratégie de compression par le bas, qui pourrait bientôt céder la place à des hausses plus franches et généralisées. Pour les acheteurs qui envisagent un Mac haut de gamme ou un iPad Pro, le message implicite de Tim Cook est clair : il va falloir mettre la main au portefeuille.