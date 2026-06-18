Tim Cook a pointé la pénurie mondiale de DRAM, la mémoire vive utilisée dans la quasi-totalité des appareils grand public, comme principale cause de ces futures augmentations. Dans le Wall Street Journal, le dirigeant a déclaré : « Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour atténuer les énormes augmentations qui nous sont imposées, et nous avons tenté de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable »

Le dirigeant a identifié un facteur aggravant : une part croissante de la production mondiale de mémoire est désormais orientée vers la HBM, ou mémoire à haute bande passante, un type de RAM spécifiquement conçu pour les serveurs d'intelligence artificielle. Cette réorientation de la production réduit mécaniquement l'offre disponible pour les appareils grand public, au moment même où la demande des consommateurs reste soutenue. Cook a résumé la situation en ces termes : « Il y a moins d'offre au moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fabricants de mémoire nous répercutent d'énormes hausses de prix »