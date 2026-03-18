Lancer un ordinateur portable d’entrée de gamme pour cibler spécifiquement les étudiants, la jeunesse et les premiers entrants dans l’environnement Apple. Voilà une situation que le géant de Cupertino souhaitait visiblement esquiver. Du moins jusqu’à présent.

Pour ces publics, Apple se contentait depuis des années de proposer ses excellents MacBook Air à un prix contenu (voire carrément attractif au gré des promotions), et d’orienter les moins fortunés vers le bon vieux combo iPad + clavier, pour un prix total de 688 euros en France (à date).

Les limites d’iPadOS, souvent décrié en productivité, notamment pour sa gestion parfois scabreuse du multitâche, semblent néanmoins avoir conduit Apple à bifurquer de cette stratégie initiale pour l’entrée de gamme. Une bifurcation plutôt heureuse en l’occurrence, puisqu’elle aboutit à la commercialisation du MacBook Neo qui nous intéresse aujourd’hui : un MacBook à part entière, animé par macOS comme n’importe lequel de ses grands frères.