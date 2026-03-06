Dévoilés pour la première fois au Computex 2025, à Taïwan, les nouveaux modèles MSI Prestige ont été lancés à l’issue du CES 2026, avec à leur bord les nouvelles puces Intel Panther Lake. Nous avons aujourd’hui à faire au convertible de 14 pouces proposé sur cette gamme entièrement révisée.
2026 est une année de grands changements pour MSI. Outre la nette simplification de ses gammes de PC portables, la marque taïwanaise a travaillé dur pour repenser complètement le design de ses modèles haut de gamme Prestige. Parmi les nouveautés apportées à cette dynastie, présente au catalogue du constructeur depuis de longues années, le passage intégral à l’OLED, l’utilisation de nouveaux châssis aux lignes plus douces, courbées et arrondies, mais aussi l’intégration par défaut d’un stylet miniature logé sous la carlingue, dans une tranchée creusée entre les patins de surélévation de ces nouveaux laptops.
Nous allons voir ensemble si ces changements arrivent au niveau des attentes, mais voici avant toute chose un récapitulatif de la fiche technique du Prestige 14 Flip AI+ que la filiale française de MSI a eu la délicatesse de nous faire parvenir en prêt rapidement après le CES :
Fiche technique MSI Prestige 14 Flip AI+
Processeur
Intel Core Ultra X7 358H
Taille de la mémoire
32Go
Taille de l'écran
14 pouces
Taux de rafraîchissement
60Hz
Système d'exploitation
Windows 11
|Processeur
|Intel Core Ultra X7 358H
Type de processeur
16 cœurs / 16 threads
Fréquence du processeur
4.8GHz
Finesse de gravure
1.8nm
|Taille de la mémoire
|32Go
Type de mémoire
DDR5
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Type de dalle
Dalle AMOLED
Type d'écran
OLED
Format de l'écran
16/10
Dalle mate / antireflet
Non
NVIDIA G-SYNC
Non
Écran tactile
Oui
Configuration disque(s)
1 To
Emplacement mSATA/M.2
M.2 (occupé)
Connectiques disponibles
Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.2, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1
Wi-Fi
Oui
Version Wi-Fi
7
Bluetooth
Oui
Version Bluetooth
5.4
Webcam
Oui
Haut-parleurs
Intégrés
Clavier
Azerty
Clavier rétroéclairé
Oui - Couleur unique
Pavé numérique
Non
Lecteur d'empreinte digitale
Oui
Longueur
315.6mm
Largeur
221.9mm
Épaisseur
13.9mm
Poids
1.37kg
En France, le nouveau MSI Prestige 14 Flip AI+ est proposé dans cette configuration Core Ultra X7 / 32 Go à un tarif de 1899 euros — tout du moins sur le site officiel de MSI. À noter que le chargeur USB-C 65 W proposé avec ce produit est vendu séparément, à un prix de 49 euros.
Chez les revendeurs tiers, ce même PC est par contre régulièrement affiché aux alentours de 1699 euros (hors chargeur, toujours) d’après nos observations.
Design : un excellent modèle… en devenir ?
Nous l’avons indiqué plus haut, 2026 marque chez MSI un changement drastique de doctrine pour le design de la gamme Prestige. Adieu les châssis taillés à coup de serpe, aux lignes acérées et aux arêtes saillantes, place aux coques courbées et arrondies, aux formes douces et apaisées. Ce renouveau, qui n’est pas (du tout) sans rappeler le design de certains produits Lenovo lancés ces dernières années, a au moins le mérite d’apporter un vrai vent de fraîcheur chez MSI.
Avec 315,6 x 221,9 x 13,9 mm pour 1,37 kg, ce nouveau Prestige 14 Flip AI+ s’offre par ailleurs un format fin et léger comparable à celui de la plupart de ses concurrents… sans toutefois être le plus fin ou le plus léger de sa catégorie. On argumentera qu’en contrepartie, MSI ne fait pas les choses à moitié sur la solidité du châssis.
Parfaitement rigide, robuste même au niveau du cadre d’écran (parfois fragile sur d’autres modèles de 14 pouces), le carénage de ce nouveau Prestige 14 Flip inspire pleinement confiance quand on le manipule. C’est tant mieux, car la nature convertible de l’engin invite forcément aux manipulations et conduira peut-être à des maladresses (chutes, chocs, griffures, etc.).
Le nouveau design de ce modèle s’avère donc globalement réussi, agréable à prendre en main et pas trop fragile. On apprécie aussi la qualité de finition globalement offerte par MSI sur ce produit, qui n’a effectivement pas grand-chose à envier aux modèles d’ASUS, Lenovo, Dell ou Acer, pour ne citer qu’eux.
Pour l’occasion, la marque taïwanaise se paye d’ailleurs le luxe d’un nouveau logo, plus moderne et stylisé, qui vient trouver sa place sur le capot de notre Prestige 14 Flip AI+ (dont la dénomination aurait d’ailleurs gagné à être plus digeste). Cela dit, MSI ne veille étonnamment pas à remplacer l’ancien logo apposé sur la bordure inférieure de l’écran. La chose n’est peut-être pas si anecdotique, car ce nouveau modèle mêle globalement un design remanié à quelques doctrines de l’ancien temps.
Difficile par exemple de ne pas tiquer sur les grosses bordures, trop vieillottes en 2026, qui enserrent sa dalle OLED (nous reviendrons d’ailleurs sur le relatif manque de « modernité » de cette dernière), ou encore d’ignorer son pavé tactile daté, aux clics bruyants, peu précis, et au rendu très « plastique », auquel MSI fait ici appel. En face, un nombre croissant de modèles concurrents ont pourtant opté, cette année (que ce soit chez Acer, ASUS ou même Samsung), pour des trackpads haptiques flambant neufs, désormais comparables à ceux d’Apple et de ses différents MacBook.
Une occasion ratée parmi d’autres, car les petites lacunes ne s’arrêtent pas là. On pense par exemple à l’intégration hyper maline du stylet miniature inclus avec l’appareil… qui ne va malheureusement pas au bout des choses. Logé entre les deux patins avant, dans une fente prévue à cet effet, ce petit stylet se verrouille mal dans son emplacement lorsqu’on veut le ranger, si bien qu’il nous est régulièrement arrivé de le faire tomber. Dans la même veine, le Prestige 14 Flip AI+ assure le service minimum côté webcam et haut-parleurs. Au nombre de quatre (deux tweeters de 2 W, deux woofers de 2 W), ces derniers souffrent d’un son déséquilibré et d’une saturation marquée dans les hauts volumes.
Heureusement pour nous, le clavier est pour sa part réussi. En dépit d’une course un chouia trop courte de ses touches (qui le rendra inconfortable pour certains utilisateurs), nous l’avons trouvé précis et pas trop bruyant. MSI déploie par ailleurs des connectiques nombreuses et variées sur les flancs de son petit convertible, avec deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise casque Jack 3,5 mm. Tout ce qu’il faut où il faut en somme.
L’accès aux composants se fait enfin par le dessous du châssis, après avoir retiré une poignée de vis cruciformes. Le SSD peut être remplacé au même titre que la batterie, mais les autres composants, dont la RAM, sont soudés à la carte mère. Comme toujours ou presque sur ce type d’appareils.
Écran : de l’OLED, comme on en fait plus
Longtemps fidèle à la technologie IPS, la gamme Prestige passe cette année massivement à l’OLED. Notre Prestige 14 Flip AI+ ne fait pas exception. On y retrouve donc une dalle organique 16:10 tactile, affichant une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) suffisante en 14 pouces, ainsi qu’une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 — selon MSI.
Contrairement à un nombre croissant de modèles rivaux, désormais équipés de panneaux 120 Hz, l’appareil se contente par contre d’une fréquence de rafraîchissement 60 Hz un tantinet anachronique en 2026.
Quoi qu’il en soit, nous avons utilisé notre sonde et le logiciel de mesures DisplayCal pour avoir une idée objective de ce que nous propose MSI avec cette dalle. On relève en premier lieu une luminance maximale de 304 cd/m² en SDR, globalement trop faible pour compenser le revêtement brillant de l’écran en extérieur ou dans un environnement bien éclairé.
OLED oblige, le contraste est par contre abyssal. On ne vous refera pas le topo ici, vous connaissez la chanson, mais les noirs offerts par cette technologie sont tout simplement parfaits. Rien à redire sur ce point. La prise en charge des principaux espaces colorimétriques est également d’excellent niveau, avec 174 % du gamut sRGB couvert, contre 119 % de l’espace DCI-P3, encore mieux géré que promis.
La température de l’écran est en revanche trop chaude par défaut, avec 6087 kelvins au compteur, tandis que son DeltaE s’élève à 2,6, ce qui reste très bon : cette valeur est en effet censée être égale ou inférieure à 3. Nous y sommes.
Globalement, le Prestige 14 Flip AI+ dispose donc d’un bon écran grâce à son adoption de l’OLED, mais tout n’est pas rose pour autant. La dalle choisie par MSI souffre d’un retard technique certain face à ce que la concurrence parvient désormais à aligner sur le haut de gamme. On aurait adoré cet écran en 2023-2024, mais en 2026, sa limitation à 60 Hz, sa faible luminosité et ses grosses bordures ont un peu de mal à passer.
Performances : la fougue signée Intel, le bruit signé MSI
Sous le capot de notre Prestige 14 Flip AI+, un processeur Core Ultra de série 3 « Panther Lake ». Et pas n’importe lequel. Nous parlons en effet du Core Ultra X7 358H qui compte parmi les trois références de nouvelle génération à disposer, chez Intel, d’un iGPU Arc B390 : le plus puissant actuellement proposé par la firme, dont nous avons déjà eu un bel aperçu des capacités sur le Core Ultra X9 388H d’un certain Zenbook Duo 2026, testé récemment dans nos colonnes.
C’est toutefois la première fois que nous sommes face à cet Ultra X7 358H, alors voyons ce qu’il vaut, et surtout comment le petit convertible de MSI parvient à l’exploiter. Mais avant toute chose, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core Ultra X7 358H (16 cœurs / 16 threads cadencés entre 1,5 et 4,8 GHz, 18 Mo de cache, 25 W de TDP) avec partie graphique Intel Arc B390 (12 cœurs Xe3 à 2,5 GHz)
- 32 Go de mémoire vive LPDDR5X
- 1 To de SSD M2 NVMe PCIe Gen 4
Commençons par nos habituelles mesures des températures et de la chauffe sur le Prestige 14 Flip AI+. Notre caméra thermique nous permet de mettre en évidence un point chaud juste au-dessus du clavier, et un autre à l’arrière du châssis, à un peu plus de 49 degrés lors d’une session intensive de benchmarks sur Cyberpunk 2077. Cela commence à faire beaucoup. Cette température est en effet perceptible au toucher, et a tendance à s’étendre ailleurs sur le châssis à mesure que le temps passe.
Les deux ventilateurs du Prestige 14 Flip sont par ailleurs assez bruyants, avec 48 dB en pointe. Au-delà du souffle, auquel on s’habitue et qui est quasi inexistant en utilisation courante, c’est la dimension stridente, pour le coup très audible, du bruit généré par ces deux ventilateurs qui nous a marqué. Le Prestige 14 Flip n’est donc pas, malheureusement, un appareil suffisamment silencieux.
Ce volet thermique perfectible a malheureusement un léger impact sur la puissance délivrée. Nous avons en effet constaté des baisses de régime occasionnelles sur l’ultraportable de MSI, qui semble avoir du mal à tenir avec constance ses performances sur de longues périodes. Dans notre cas, cela s’observait par exemple lors de longues sessions de jeu — où le framerate, au départ très flatteur, finissait par dévisser légèrement à mesure que la chauffe devenait plus marquée. Un problème que nous n’avions pas rencontré sur le Zenbook Duo et son Core Ultra X9… et que nous avons donc tendance à imputer à MSI plutôt qu’à Intel.
Cela étant dit, l’appareil offre malgré tout un concentré de puissance assez grisant pour son format — surtout sur le plan graphique. Côté CPU, et comme nous l’avons déjà indiqué au sujet de Panther Lake, les performances sont compétitives, mais ne marquent pas de rupture. Sur Cinebench R24, les résultats de la puce en single-core et multi-core sont donc plus proches de ce que proposaient les SoC de 2024-2025 que de ceux de 2026. L’Apple M5 « classique », lancé en fin d’année dernière, fait par exemple mieux sur les deux tableaux.
En l’état, notre Core Ultra X7 358H propose à peu près les mêmes performances CPU qu’un AMD Ryzen AI 9 HX 370, mais avec une meilleure efficacité énergétique et une partie graphique nettement plus costaude.
La preuve en benchmarks et en jeu. Sur 3D Mark, malgré ses difficultés à tenir ces performances graphiques sur le long terme, notre Prestige 14 Flip AI+ parvient à devancer légèrement le ZenBook Duo 2026 à TGP équivalent. Signe, d’ailleurs, que l’Arc B390 envoie « du lourd » aussi bien sur le Core Ultra X9 que sur le Core Ultra X7. Ces performances sont proches de celles offertes par certaines petites cartes graphiques dédiées, ce qui n’est pas négligeable.
En jeu, en définition Full HD+, cela se traduit par des jeux gourmands animés sans broncher avec un bon niveau de réglages. En activant le préréglage ray-tracing faible (avec l’Intel XeSS activé), Cyberpunk 2077 est ainsi propulsé à près de 46 FPS sans génération d’image. On passera donc généreusement le cap des 60 FPS constants une fois l’Intel XeSS Frame Generation en place.
Sur Shadow of the Tomb Raider cette fois, on atteint sans mal une moyenne de 65 FPS en Full HD+ / Ultra. À titre de comparaison, la partie graphique de l’Apple M5 installée à bord du dernier MacBook Pro fait légèrement moins bien sur Cyberpunk 2077 avec des réglages similaires, et s’en tient à une moyenne de 54 FPS sur Shadow of the Tomb Raider avec des paramètres identiques. Cela dit, forte d’un TGP plus important, la Radeon 8060S intégrée au Ryzen AI MAX+ 395 reste assez loin devant dans la plupart des cas de figure.
Bien évidemment, cette imposante marge de manœuvre graphique offerte par Intel sur le Prestige 14 Flip AI+ permet à l’appareil de se sentir à l’aise aussi bien dans de nombreux jeux, qu’en utilisation créative (retouche photo, montage vidéo ponctuel…). Le Core Ultra X7 358H propose enfin de bonnes performances pour le calcul local de l’IA, grâce à la puissance combinée de son NPU et de sa partie graphique.
Terminons par un point sur le SSD. MSI mise ici sur une barrette M2 PCIe Gen 4 tout ce qu’il y a de plus véloce. On enregistre ici 6976 Mo/s en lecture et 5127 Mo/s en écriture. Des vitesses de transfert parfaitement convenables pour l’ensemble des usages.
Autonomie : une grosse batterie pour une grosse endurance ?
Dans le cadre de notre test d’autonomie habituel, le MSI Prestige 14 Flip AI+ offre une endurance globalement en phase avec les attentes de 2026. L’appareil trient en effet environ 13 heures et 45 minutes avant de s’éteindre. Il enchaînait alors les vidéos (1080p) sur YouTube en continu, via Edge, avec la luminosité de l’écran à 100%, le rétroéclairage du clavier coupé, un casque branché et les paramètres d’alimentation les plus favorables à l’économie d’énergie.
En utilisation quotidienne, nous avons même réussi à aller un peu plus loin, jusqu’à tutoyer les 15 heures sur batterie, ce qui nous paraît globalement très honnête. Malgré tout, avec sa grosse batterie de 81 Wh (copieuse pour un ultraportable) et son écran bloqué à 60 Hz, nous aurions pu nous attendre à une autonomie encore plus flatteuse. Que voulez-vous, nous n’en avons jamais assez.
On note quand même que les PC portables Windows / x86 sont désormais capables de proposer des niveaux d’endurance équivalents à celui des MacBook Air / Pro, mettant progressivement fin à la dominance d’Apple sur ce secteur depuis 2020 et l’arrivée de ses premiers modèles Apple Silicon.
MSI Prestige 14 Flip AI+ : l’avis de Clubic
Pétri de bonnes intentions et de bonnes idées, mais mal fignolé par endroits, le Prestige 14 Flip AI+ a tout d’un excellent modèle en devenir — lorsqu’au travers d’une future itération MSI aura pris soin de corriger les quelques errances du modèle testé. Dans l’immédiat, il nous paraît néanmoins offrir trop peu pour trop cher au regard de ce que propose déjà la concurrence sur la même tranche de prix.
Son écran OLED d’ancienne génération, pas assez lumineux et bloqué à 60 Hz, fait un peu tache, au même titre que son système de dissipation bruyant et pas suffisamment efficace. La présence d’un Core Ultra X7 flambant neuf — qui lui confère une polyvalence à toute épreuve —, et son autonomie — globalement en phase avec les attentes de 2026 — évitent néanmoins à ce modèle « Flip »… de faire un « Flop ».
- Les capacités graphiques du Core Ultra X7
- Le contraste et les couleurs de l’écran OLED…
- Le nouveau châssis élégant et agréable
- L’autonomie solide (13 à 15 heures)
- Le stylet compris et son rangement malin…
- Système de refroidissement bruyant
- … mais une dalle brillante, bloquée à 60 Hz
- Pavé tactile dépassé, souvent imprécis
- … malgré un système de verrouillage mal boutiqué
