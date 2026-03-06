Heureusement pour nous, le clavier est pour sa part réussi. En dépit d’une course un chouia trop courte de ses touches (qui le rendra inconfortable pour certains utilisateurs), nous l’avons trouvé précis et pas trop bruyant. MSI déploie par ailleurs des connectiques nombreuses et variées sur les flancs de son petit convertible, avec deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise casque Jack 3,5 mm. Tout ce qu’il faut où il faut en somme.

L’accès aux composants se fait enfin par le dessous du châssis, après avoir retiré une poignée de vis cruciformes. Le SSD peut être remplacé au même titre que la batterie, mais les autres composants, dont la RAM, sont soudés à la carte mère. Comme toujours ou presque sur ce type d’appareils.

Écran : de l’OLED, comme on en fait plus

Longtemps fidèle à la technologie IPS, la gamme Prestige passe cette année massivement à l’OLED. Notre Prestige 14 Flip AI+ ne fait pas exception. On y retrouve donc une dalle organique 16:10 tactile, affichant une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) suffisante en 14 pouces, ainsi qu’une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 — selon MSI.

Contrairement à un nombre croissant de modèles rivaux, désormais équipés de panneaux 120 Hz, l’appareil se contente par contre d’une fréquence de rafraîchissement 60 Hz un tantinet anachronique en 2026.

Quoi qu’il en soit, nous avons utilisé notre sonde et le logiciel de mesures DisplayCal pour avoir une idée objective de ce que nous propose MSI avec cette dalle. On relève en premier lieu une luminance maximale de 304 cd/m² en SDR, globalement trop faible pour compenser le revêtement brillant de l’écran en extérieur ou dans un environnement bien éclairé.