Quoi qu’il en soit, à l’aide de nos outils de mesure et du logiciel DisplayCal, nous relevons en premier lieu une luminance maximale de 404 cd/m² en SDR. C’est parfaitement conforme aux chiffres avancés par HP, mais c’est trop peu pour compenser les nombreux reflets qui apparaissent à l’écran dès qu’on utilise le PC dans une pièce très éclairée, près d’une fenêtre, ou carrément en extérieur.

Comme sur n’importe quel écran OLED, le contraste est par contre infini. La profondeur des noirs permet de conférer un très bon relief à l’image affichée, mais a aussi pour contrepartie d’impliquer un effet de halo de type « blooming » de temps à autre (lorsqu’un élément très clair est affiché sur un fond totalement noir). Rien de bien méchant toutefois, d’autant que les angles de vision sont parfaitement ouverts.

Sur le plan colorimétrique, l’écran de notre OmniBook souffre uniquement d’une température un peu trop froide des couleurs par défaut. Nous relevons en effet 6 655 kelvins, ce qui dévie légèrement des 6 500 kelvins idéalement attendus en la matière. En réalité, seuls les connaisseurs remarqueront cette petite maladresse, et l’on arguera par ailleurs que l’écart entre les couleurs est parfait, quant à lui. Nos outils mesurent en effet un DeltaE de 1,3 sur la dalle qui nous intéresse aujourd’hui. Idéalement, cette valeur doit être contenue entre 0 et 3 pour permettre une bonne fidélité colorimétrique. Nous y sommes.