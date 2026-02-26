Faire un MacBook Pro sous Windows 11, nombreux sont ceux à s’y être essayés, en assumant plus ou moins franchement leur modèle d’inspiration. Ce fut récemment le cas d’ASUS et de son ProArt P16 (au demeurant excellent), ou même de Razer pour son dernier Blade 16 (particulièrement réussi lui aussi). C’est désormais également, et de façon nettement plus ostentatoire, le cas de Samsung.

Sosie coréen du MacBook Pro 16 — dont il reprend sans grande pudeur le design général en aluminium, l’essentiel des courbes et même le clavier au coloris entièrement dépareillé de celui du châssis —, le nouveau Galaxy Book 6 Ultra pourrait laisser présager d’un certain manque d’idées. Il est pourtant l’un des meilleurs PC portables du moment dans la galaxie Windows.

Nous allons voir pourquoi, mais avant d’aller plus loin, voici la fiche technique complète du modèle que Samsung France nous a aimablement fait parvenir en prêt. Un modèle tout droit arrivé de Séoul.