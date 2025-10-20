Vous en avez sans doute entendu parler, dans nos colonnes ou ailleurs : Dell a surpris tout le monde en dévoilant début 2025 un ambitieux projet d’éradication de ses anciennes familles de produits… pour mieux les unifier sous l’égide d’une seule et unique gamme « Dell », elle même déclinée en trois lignées : : « Dell » ; « Dell Pro » ; « Dell Pro Max », se ramifiant à leur tour en versions « Base », « Plus » et « Premium ».

C’est dans ce contexte que les PC portables XPS, très identifiés par les professionnels comme par les particuliers, passaient à la moulinette (à l’instar de leurs cousins estampillés Inspiron, Latitude et Precision) pour en ressortir non pas transfigurés, mais simplement rebaptisés.

L’ancien Dell XPS 14 est ainsi devenu le Dell 14 Premium, marquant son appartenance à ce que le constructeur de Round Rock propose de mieux en matière de PC ultraportables grand public. Mais au-delà de ce changement de nomenclature, qu’y a-t-il de neuf, au juste, sur ce modèle ?

C’est ce que nous allons voir ensemble, mais avant toute chose, voici la configuration que Dell France nous a fait parvenir en prêt :