Annoncé en début d’année à l’occasion du CES, le nouveau Dell 14 Premium est, sous un nom volontairement différent, la nouvelle émanation du Dell XPS 14 lancé l’année dernière. Ce nouveau modèle se dédie comme l’ancien aux actifs en quête d’une station de travail compacte sous GeForce RTX, mais il trébuche peu ou prou au même endroit que son prédécesseur.
- L’écran OLED et son traitement anti-reflets efficace
- Confort d’utilisation (clavier plaisant, silence et chauffe contenue)
- Le design atypique, toujours aussi élégant
- Autonomie au point (9 à 10 heures)
- Core Ultra 7 sous-exploité, RTX 4050 au TGP famélique
- Le tout USB-C malgré l’épaisseur, le lecteur de cartes microSD peu utile
- Cher pour ce qu’il propose
- La grosse sensation de déjà vu
Vous en avez sans doute entendu parler, dans nos colonnes ou ailleurs : Dell a surpris tout le monde en dévoilant début 2025 un ambitieux projet d’éradication de ses anciennes familles de produits… pour mieux les unifier sous l’égide d’une seule et unique gamme « Dell », elle même déclinée en trois lignées : : « Dell » ; « Dell Pro » ; « Dell Pro Max », se ramifiant à leur tour en versions « Base », « Plus » et « Premium ».
C’est dans ce contexte que les PC portables XPS, très identifiés par les professionnels comme par les particuliers, passaient à la moulinette (à l’instar de leurs cousins estampillés Inspiron, Latitude et Precision) pour en ressortir non pas transfigurés, mais simplement rebaptisés.
L’ancien Dell XPS 14 est ainsi devenu le Dell 14 Premium, marquant son appartenance à ce que le constructeur de Round Rock propose de mieux en matière de PC ultraportables grand public. Mais au-delà de ce changement de nomenclature, qu’y a-t-il de neuf, au juste, sur ce modèle ?
C’est ce que nous allons voir ensemble, mais avant toute chose, voici la configuration que Dell France nous a fait parvenir en prêt :
Fiche technique Dell 14 Premium
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 255H
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Nvidia GeForce RTX 4050
|Mémoire vidéo
|6b
|Taille de l'écran
|14.5 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core Ultra 7 255H
|Type de processeur
|16 coeurs / 16 threads
|Fréquence du processeur
|5.1GHz
|Finesse de gravure
|3nm
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Carte graphique
|Nvidia GeForce RTX 4050
|Max-Q
|Oui
|Mémoire vidéo
|6b
|Type mémoire vidéo
|GDDR6
|Taille de l'écran
|14.5 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle AMOLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|3.2K
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|512 Go
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Micro SD
|Connectiques disponibles
|Thunderbolt 4/USB-C
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
|Longueur
|320mm
|Largeur
|215.97mm
|Épaisseur
|18mm
|Poids
|1.72kg
Dans cette configuration, ce nouveau Dell 14 Premium est affiché en France 2 592,19 €. Une autre version un peu moins couteuse de l’appareil existe à un tarif de 2348,99 €, mais cette fois sans écran OLED (remplacé par une dalle IPS 2K non tactile). La version la moins dispendieuse de l’engin se négocie enfin à 1898,99 €. On y retrouve le même processeur que sur notre mouture de test, mais sans écran OLED et sans carte graphique dédiée.
Design : un XPS 14… avec un autre logo sur le capot
À vrai dire, il n’y a pas grand-chose à dire de ce « nouveau » Dell 14 Premium côté design. L’engin reprend quasiment à l’identique le look, les dimensions et la dégaine générale de son prédécesseur le Dell XPS 14, avec un châssis qui évolue à peine. On retrouve ainsi des mensurations de 320 × 215,97 × 18 mm et 1,72 kg sur la balance, pour ce modèle, qui paraît tout de suite un peu épais, et surtout nettement plus lourd à bout de bras que la plupart des ultraportables de 14 pouces. À « type » d’appareils égal, il est d’ailleurs 100 g plus lourd qu’un MacBook Pro 14 M4 Max, par exemple. Une différence de poids qui peut paraître dérisoire sur le papier, mais qui se sent, malgré tout, lorsqu’on prend en mains ce Dell 14 Premium.
Si une refonte complète du design est pressentie sur ce modèle en 2026, pour accompagner l’arrivée des nouvelles puces Panther Lake d’Intel, le Dell 14 Premium s’en tient donc, en attendant, à ce que nous connaissions déjà en 2024… Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose en tout et pour tout.
Car s’il souffre bien d’un léger embonpoint, ce nouveau modèle conserve l’allure léchée et « stylisée » des dernières générations d’ultraportables XPS, avec le clavier « bord à bord », le trackpad « invisible », l’intérieur blanc vaguement nacré et une élégante coque d’aluminium. Les finitions sont par ailleurs inattaquables, une nouvelle fois. La qualité est de mise partout où l’on pose les yeux.
D’un mot, le clavier est rigoureusement identique à ce que l’on trouvait sur le Dell XPS 13 Plus en 2022, et sur les modèles qui en ont découlé par la suite. Ce dernier ne fait pas l’unanimité, et si votre serviteur en est épris, force est d’admettre que ses larges touches étroitement jointes les unes aux autres ne plairont pas à tout le monde. On peut en tout cas lui accorder d’être relativement silencieux et de proposer une frappe très onctueuse, grâce à une chouette profondeur de course. En revanche, la barre de raccourcis tactiles qui le surplombe s’avère une nouvelle fois peu pratique à l’usage en comparaison de touches physiques.
Le trackpad haptique est pour sa part plus consensuel. Ses limites sont invisibles à l’œil nu, mais il n’en demeure pas moins précis et presque aussi agréable à utiliser que le trackpad d’un MacBook Pro. Rares sont les modèles Windows à pouvoir s’en targuer. Pour nous, c’est un quasi-sans-faute, d’autant que les problèmes de clics appuyés capricieux des anciennes générations ne semblent plus d’actualité.
Le seul reproche que nous pourrions faire à ce pavé tactile est lié à sa taille, un chouia trop généreuse. Sa grande diagonale nous pousse souvent à cliquer par inadvertance avec les paumes lorsqu’on saisit du texte. Ce cas de figure ne se produit heureusement pas trop souvent, mais mériterait d’être corrigé avec un système de détection des paumes plus élaboré.
Côté connectique, Dell s’en tient toujours au « tout USB-C » qui caractérisait les dernières générations de PC portables XPS. L’appareil se contente donc de trois Thunderbolt 4 (40 Gbit/s), une prise casque, et un lecteur de cartes microSD (parfaitement inutile pour 90 % des utilisateurs, pourrait-on arguer). Cette sélection de ports est peu satisfaisante pour un appareil de ce gabarit, qui aurait dû profiter de son épaisseur (18 mm, tout de même) pour embarquer au moins un port USB-A et une sortie HDMI en plus. Un lecteur de cartes SD plein format aurait aussi, sans doute, été plus pertinent qu’un modeste lecteur microSD.
Notre Dell 14 Premium peut par contre se vanter d’offrir « ceinture et bretelles » côté identification biométrique, avec d’un côté un capteur d’empreintes digitales logé dans la touche de mise sous tension ; et de l’autre des capteurs d’identification faciale installés de part et d’autre de la webcam 1080p juchée au-dessus de l’écran. Cette dernière délivre d’ailleurs une qualité d’image satisfaisante avec un piqué convenable et des couleurs vives. L’appareil en revanche est doté de quatre haut-parleurs de 2W, brouillons à plein volume, et dont le rendu manque un chouia de profondeur. D’un point de vue audio, on salue l’effort, mais l’essai n’est pas tout à fait transformé.
Côté évolutivité, Le Dell 14 Premium permet enfin, comme le XPS 14 avant lui, de changer le SSD M2, la batterie et le modem Wi-Fi, mais le reste des composants est soudé à la carte mère.
Écran : de l’OLED / 120 Hz pour le plaisir des yeux
Comme nous l’indiquions plus haut, le Dell 14 Premium mise sur deux écrans différents en fonction des options choisies. Les versions les plus accessibles de l’appareil se contentent ainsi d’une dalle LCD IPS et 2K, tandis que sa mouture la plus haut de gamme hérite d’un écran tactile OLED 3,2K (3200 × 2000 pixels) allant de 48 à 120 Hz lorsque l’option de rafraîchissement dynamique de Windows est active. C’est cette dalle OLED, censée atteindre le seuil des 400 cd/m² en SDR, que nous avons présentement sous les yeux pour nos tests.
Commençons par estimer la luminance de ce panneau organique à l’aide de nos outils de mesure et du logiciel DisplayCal. On relève ici une luminosité maximale de 365 cd/m² en SDR, légèrement inférieure à celle promise par Dell. Cette dalle manque donc d’un soupçon de luminosité pour offrir une lisibilité optimale en extérieur ou dans une pièce très éclairée. Cela dit, et à l’inverse de nombreux écrans OLED sur le marché laptop, la dalle choisie par Dell dispose d’un traitement anti-reflets efficace. Loin de l’effet miroir auquel nous sommes habitués avec ce type d’écran, celui-ci absorbe facilement la plupart des reflets auxquels il sera confronté. Un bon point.
Comme toujours avec l’OLED, le contraste est infini et les noirs d’une profondeur abyssale. Cet écran parvient donc à valoriser à peu près n’importe quel contenu affiché, d’autant que les angles de vision sont parfaitement ouverts, et que les soucis blooming, récurrents lorsqu’on profite d’un tel contraste, nous paraissent ici mieux maîtrisés que d’ordinaire.
Côté couleurs, il y a de l’excellent et du moins bon. Commençons par la couverture des principaux espaces de couleurs : 147 % d’un côté pour le gamut sRGB 104 % pour le spectre DCI-P3. Parfait pour les usages créatifs (retouche photo, graphisme…). La calibration aurait par contre mérité un peu plus de soin, puisque nous relevons une température de 7 102 kelvins, signe de couleurs légèrement trop chaudes (cette valeur devrait normalement approcher au plus près les 6 500 kelvins du standard vidéo). Cela dit, le DeltaE est excellent, avec une valeur mesurée de 1 tout rond (idéalement, elle doit être égale ou inférieure à 3).
Nous avons donc affaire à un très bel écran, offrant une qualité d’affichage globalement en phase avec ce que l’on attend d’un appareil haut de gamme. Une calibration un chouia plus soigneuse, et une luminosité plus forte, nous auraient permis d’accorder la note maximale à cet écran.
Performances : la puissance en trompe-l'œil et le confort avant tout
Pour son nouveau Dell 14 Premium, Dell ne s’embarrasse pas tellement sur le plan technique : il reprend l’essentiel de ce que proposait l’année dernière le XPS 14, mais en passant cette fois sur un processeur Intel Arrow Lake de nouvelle génération. Malheureusement, ce gain générationnel ne s’étend pas au volet GPU de l’appareil. Il abrite toujours une petite puce qui, désormais, prend de l’âge — la GeForce RTX 4050 de NVIDIA (Ada Lovelace) —, qui n’est donc pas remplacée ici par la nouvelle RTX 5050 (Blackwell) lancée en début d’année.
Voici en trois points la fiche technique détaillée de notre modèle de prêt :
- Processeur Intel Core Ultra 7 255H (16 cœurs / 16 threads cadencés à un maximum de 5,1 GHz, 24 Mo de cache, 28 W de TDP par défaut), avec partie graphique Intel Arc 140T (8 cœurs Xe à 2,25 GHz)
- 32 Go de mémoire vive (LPDDR5x à 8 400 MT/s)
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 (40 W de TGP)
Comme vous l’avez peut-être remarqué ci-dessus, la RTX 4050 installée à bord du Dell 14 Premium se limite à un TGP famélique de 40 W. Il s’agit d’une des enveloppes thermiques les plus faibles testées sur Clubic pour un GPU mobile RTX 4000, ce qui ne nous pousse pas vraiment à l’optimisme côté performances. On sent d’ailleurs dès les premiers benchmarks que Dell a poussé à fond le curseur du silence et du confort, au détriment de la puissance de calcul délivrée par son ultraportable bodybuildé.
L’avantage est évidemment certain lorsqu’on jette un œil aux températures et aux décibels émis par le système de dissipation de ce nouveau modèle : 51 degrés au point le plus chaud (à l’arrière du châssis) et à peine 46 dB à pleine vitesse. Des mesures effectuées avec le mode Turbo activé, et après environ une heure de stress tests, car au quotidien, en mode équilibré, l’appareil est inaudible, et frais comme une douce brise matinale.
Si l’on s’en tient cette fois aux performances, on se rend compte qu’outre le recours à une RTX 4050 en malnutrition, Dell bride fortement les performances du Core Ultra 7 255H dans les calculs sur plusieurs cœurs. Le résultat est sans appel sur Cinebench R24 où l’on relève seulement 843 points en calcul multi-core et 122 points en single-core. C’est à peine mieux qu’un Intel Core Ultra 7 155H d’il y a deux ans. La progression par rapport au XPS 14 se fait donc uniquement sur les calculs opérés sur un seul cœur.
Il s’agit d’un triste spectacle, car un simple MacBook Air M4, pourtant dépourvu de système de dissipation actif, peut faire mieux sur le plan CPU (850 points en multi-core et 172 points en single-core pour le dernier modèle de 15 pouces, par exemple). Quant au modeste ASUS Vivobook S14 2025 (vendu à 1000 euros), il obtenait 821 points en multi-core et 114 en single-core avec son AMD Ryzen AI 7 350.
De son côté, la RTX 4050 fait ce qu’elle peut avec ses 40W de TGP. C'est-à-dire pas grand-chose. Si cette dernière reste suffisante pour du multimédia avancé, de la retouche photo, un peu de montage vidéo et du gaming occasionnel, elle sera vite en souffrance pour les activités plus demandeuses.
Elle souffre d’ailleurs de la comparaison face à ce que peut permettre, par exemple, la partie graphique d’un MacBook Pro M4 Pro (proposé peu ou prou au même prix que notre Dell 14 Premium). Et si l’on regarde cette fois du côté de ce que certains PC gaming ultraportables peuvent faire (on pense par exemple au nouveau Razer Blade 14, proposé dès 2300 euros ; ou au TUF Gaming A14, dès 1700 euros en version RTX 4050), la messe est alors définitivement dite.
Quoi qu’il en soit, voici les résultats obtenus sur 3D Mark :
Quant aux performances développées en jeu sur Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong, disons qu’elles sont là aussi très limitées. Les deux jeux sont animés sans trop de problèmes en 1200p avec les paramètres graphiques en niveau Moyen, mais le Dell 14 Premium peine à rendre les scènes les plus complexes avec un bon niveau de fluidité dès qu’on monte plus haut dans les réglages. On savait que l’appareil n’était pas vraiment pensé pour jouer. Nos tests nous l’ont définitivement confirmé.
Terminons par un point sur les performances du SSD de 512 Go installé à bord de notre modèle de prêt. Cette barrette M2 PCIe Gen 4 délivre 6 148 Mo/s en lecture et 5 290 Mo/s en écriture. Des vitesses de transfert convenables, à défaut d’être sensationnelles.
Autonomie : compétent sur batterie, pendant environ 10h
L’autonomie du Dell 14 Premium est bonne. Si l’utilisation à pleine vitesse d’applications gourmandes en resources CPU et GPU aura un impact évident sur l’endurance de l’appareil, le cap des 9 à 10 heures d’autonomie est assez facile à atteindre en utilisation courante. Ce n’est pas si mal pour ce type de PC, a fortiori quand on regarde la capacité de sa batterie : 69,5 Wh « seulement ». Ce n’est pas énorme pour un produit équipé d’un écran OLED / 120 Hz et une carte graphique dédiée, aussi bridée soit-elle.
La recharge, enfin, se fait à l’aide d’un chargeur USB-C à rallonge de 100 W. Comptez un peu moins de deux heures sur secteur pour faire le plein lorsque le PC est entièrement déchargé.
Dell 14 Premium : l’avis de Clubic
Dire que nous nous attendions à mieux serait malheureusement mentir. Trop proche du XPS 14, ce « nouveau » Dell 14 Premium ne reprend pas le nom de son prédécesseur, mais il en recycle tous les défauts, à commencer par sa puissance en trompe-l'œil (duo CPU / GPU sous-exploité) et ses connectiques trop limitées pour un produit approchant les 2 cm d’épaisseur.
La version OLED testée ici compense par la qualité d’affichage proposée, mais l’appareil reste trop cher pour ce qu’il offre. Être un PC statutaire, confortable, et silencieux ne suffit pas quand on est censé représenter ce que Dell sait faire de mieux en matière de stations de travail compactes.
Le constructeur texan nous a globalement habitués à mieux sur son haut de gamme. Il se contente ici de lancer la mise à jour paresseuse d’un ultraportable ayant fait un peu de gonflette. Quant à Apple et au MacBook Pro M4 Pro (son principal concurrent), ils peuvent dormir tranquilles.
