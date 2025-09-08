Rudimentaire, le clavier est plutôt confortable en dépit d’un centre un peu trop mou et de touches un chouia serrées les unes contre les autres. Il faudra un petit temps d’adaptation pour s’y habituer, car au départ, les coquilles ont été nombreuses pour nous. En revanche, la frappe est vraiment silencieuse et profonde sur ce clavier.

Le trackpad nous fait par ailleurs assez bonne impression. S’il reste fatalement très inférieur à ceux des MacBook Pro ou Air chez Apple (qui conserve la suprématie absolue en la matière — et depuis des années), ce dernier nous fait meilleurs impression ici que sur les anciennes générations de Vivobook. La précision est au rendez-vous, malgré un toucher très plastique et des coins qui s’enfoncent toujours trop. Pour le dire autrement, il y a du mieux… mais ça pourrait être encore mieux.

Côté connectiques par contre, ASUS gâte son ultraportable étudiant. L’essentiel est là, voire même un peu plus si l’on considère le format globalement ramassé de l’engin. On y trouve en effet deux ports USB-C 3.2 Gen 1 (prenant en charge l’alimentation et l’affichage), deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une prise casque Jack 3,5 mm et une sortie HDMI 2.1. Plus que suffisant pour bûcher au quotidien, mais nous ne sommes pas surpris : ASUS fait souvent du bon travail lorsqu’il s’agit d’installer une belle variété de connectique sur ses modèles de 13 et 14 pouces. Seule ombre au tableau : la quasi-totalité des ports est installée sur le flanc gauche du Vivobook, laissant le côté droit occupé que par une simple prise USB-A.