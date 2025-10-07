Design : être agréablement surpris, définition

Avec 358,3 × 262,5 × 22,99 mm (au point le plus épais) pour 2,2 kg, le Gigabyte Gaming 16 surprend tout d’abord par sa relative finesse et son poids contenu. Deux caractéristiques que nous sommes habitués à trouver sur des modèles plus onéreux. Au déballage, l’appareil séduit donc par son encombrement réduit et par sa bonne qualité de construction. Le châssis est en plastique (une plaque d’aluminium recouvre tout de même le capot), c'est vrai, mais les différentes pièces qui le composent sont assemblées avec soin et la structure est solide. Du moins elle inspire confiance. On regrette en revanche que le cadre d’écran ne soit pas plus rigide, il faudra éviter les manipulations trop brutales à ce niveau.

Comme sur de plus en plus de modèles gaming, l’écran peut être déplié complètement à plat au besoin. Nous reviendrons plus loin sur la qualité de la dalle IPS, mais on peut déjà parler de la webcam 1080p juchée au-dessus de l’écran. Compatible avec l’identification faciale, ce capteur accouche d’une image plutôt nette, mais aux couleurs blafardes : vous aurez toujours mauvaise mine avec lui, mais il servira en tout cas honorablement pour des appels vidéo occasionnels.