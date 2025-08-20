Il n’aura probablement pas échappé à nos lecteurs que la nouvelle génération de PC portables gaming voit ses prix littéralement flamber, avec un positionnement tarifaire de plus en plus hardi pour certains modèles. ASUS est l’une des marques chez lesquelles cette hausse des tarifs est la plus visible, et sa gamme ROG (Republic of Gamers) est en l’occurrence particulièrement victime de cette inflation.

Forte d’une image de marque plutôt prestigieuse et d’une implantation ancienne sur le marché, cette dernière semble cette année perdre un peu contact avec la réalité et, surtout, avec celle de nos portefeuilles.

Preuve en est avec ce nouveau ROG Strix G16 proposé « à partir » de 1 700 euros en France, mais uniquement si l’on se rabat sur une configuration dotée d’un modeste écran Full HD+ et d’un processeur Intel d’ancienne génération. Pour les modèles 100% next gen, comme celui qu’ASUS France nous a fait parvenir en prêt, il faut presque songer à se séparer d’un organe en guise de financement.

Et pourtant, le modèle reçu pour ce test est loin d’être le mieux équipé. Il se limitait d’ailleurs à une modeste NVIDIA GeForce RTX 5060. Voici sa fiche technique complète :