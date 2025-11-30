Design : toujours aussi fin, toujours aussi plaisant

Lancé pour la première fois en 2020, le petit G14 a bien évolué depuis ses débuts sur le marché. Toujours ramassé et rudement bien assemblé, mais aussi plus élégant et plus discret, il joue depuis 2024 la carte de la sobriété pour conquérir un public plus étendu, et aller autant concurrencer les autres ultraportables gaming (Razer Blade 14, Acer Predator Triton 14 AI, HP Omen Transcend 14… ils sont maintenant nombreux) que chasser sur les terres du MacBook Pro 14 pour séduire les créatifs.

Ce n’est pas pour rien que l’appareil est vendu sous label RTX Studio. Un signe qui ne trompe pas quant aux ambitions d’ASUS en la matière. Nous avons bien affaire à un modèle ROG, mais qui a tout de même de fortes accointances avec la gamme créative « ProArt » du constructeur taïwanais. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au ProArt P16, son cousin éloigné au format 16 pouces, pour s’en convaincre.