En revanche, Microsoft semble, avec sa Surface Pro 12 comme avec ce Surface Laptop 13, avoir désappris tout ce qu’il avait acquis au fil du temps sur ses autres modèles Surface en termes de réparabilité, et surtout d’évolutivité. Ici, l’accès aux composants est aussi laborieux qu’inutile, puisque toutes les pièces importantes (RAM, stockage…) sont soudées à la carte mère. Vous pourrez remplacer la batterie, mais inutile de songer à ajouter un plus grand SSD ou plus de mémoire vive.

Ici, Microsoft nous met donc à la même enseigne qu’Apple et ses MacBook… qui sont très loin d’être de bons élèves en la matière. Carton jaune.

Écran : une dalle IPS et sRGB basique, mais honnête

Si les modèles concurrents parviennent de plus en plus souvent à soigner la qualité d’affichage, y compris aux environs de 1000 euros ou moins (on pense par exemple aux Acer Aspire 14 AI, au ASUS Vivobook S14 et leurs écrans OLED, voire même au MacBook Air et son excellent écran IPS 100 % DCI-P3), le nouveau Surface Laptop 13 s’en tient pour sa part à une dalle IPS tactile 3:2 « PixelSense » de 13 pouces. Ce panneau LCD nous limite à une définition Full HD+ (1920 × 1280 pixels pour 178 PPP), mais aussi à une fréquence de rafraîchissement 60 Hz, et se contente d’une couverture de l’espace de couleurs sRGB ‹« seulement ».

À l’œil nu, cet écran fait malgré tout bonne impression. Ses coins arrondis sont élégants, ses bordures suffisamment fines et son taux d’occupation satisfaisant, lui aussi. On apprécie en outre ses angles de visions bien ouverts, au même titre que l’absence de fuites de lumière et autres défauts de rétroéclairage.