Le MacBook Pro n’est pas difficile à aimer. Fleuron d’Apple pour ce qui est de « l’objet » ordinateur portable, il truste depuis 4 ans le podium des meilleures solutions offertes aux utilisateurs avancés ainsi qu’aux créateurs de contenus. Élégant et bien conçu, économe en énergie, capable de combiner autonomie et (redoutable) puissance de feu, l’engin n’a plus grand-chose à prouver. Apple le sait.

Dans ce contexte (et en dépit des rumeurs annonçant depuis des années maintenant l’arrivée d’une mouture OLED au châssis affiné), l’appareil se contente donc pour l’instant d’être une excellente plateforme d’accueil pour chaque nouvelle génération du triptyque M, M Pro et M Max. Cette année, avec un planning un peu bouleversé par rapport aux fois précédentes, c’est au tour de la puce M5 de s’inviter, seule, sur le MacBook Pro.

En attendant de pouvoir vous parler des versions M5 Pro et M5 Max, dont les débuts sur le marché ne sont pas attendus avant 2026, voici donc ce que nous pensons de cette nouvelle itération M5 de l’engin. Une mouture « de base » qui met plein cap sur les performances graphiques et les capacités en IA. Voici la fiche technique complète de la configuration qu’Apple France nous a aimablement fait parvenir en prêt :