The Elec rapporte lui aussi que Samsung Display serait pour l'instant le seul fournisseur d'Apple pour l'écran de ses futurs MacBook Pro OLED. Contrairement à ce que d'autres rumeurs évoquaient par le passé, LG Display serait donc délaissé… au moins dans l'immédiat.

Le fabricant coréen serait prêt, quoi qu'il en soit, à produire en masse des dalles OLED de 14 et 16 pouces pour Apple à compter du second trimestre 2026, tandis que certaines pièces utilisées pour la production de ces écrans seraient quant à elles fabriquées sur le premier trimestre 2026.

On apprend également que Samsung Display serait en mesure de présenter à Apple des prototypes de ses écrans OLED de 8ème génération dès cette fin d'année 2025.

En l'occurrence, la firme chercherait à réduire au maximum ses coûts de production, poussant Samsung à développer de nouveaux composants moins coûteux pour ces dalles dans le cadre d'une fabrication à grande échelle, qui serait entamée en courant d'année prochaine, potentiellement à hauteur de 2 ou 3 millions d'unités, apprend-on.

MacRumors souligne néanmoins que les capacités de production de Samsung Display pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de ces mêmes panneaux OLED par an.