La piste d'un lancement en 2026 pour le tout premier MacBook Pro OLED prend cette semaine un peu plus d'épaisseur. Après le cabinet d'analyse Omdia cet été, c'est au tour du média coréen The Elec d'appuyer la thèse d'une commercialisation dès l'année prochaine pour cette nouvelle version de l'appareil.
Le MacBook Pro OLED dont on entend parler depuis maintenant plusieurs années arriverait bien sur le marché en fin d'année prochaine. C'est du moins ce que suggèrent les informations glanées par la média coréen The Elec, parfois bien renseigné. Ces informations corroborent tout à fait les estimations du cabinet d'analyse Omdia publiées début juillet… qui fixaient elles aussi à 2026 le lancement de ce nouveau MacBook Pro à écran organique.
Le MacBook Pro OLED en 2026 ? Ça se confirme un peu plus
The Elec rapporte lui aussi que Samsung Display serait pour l'instant le seul fournisseur d'Apple pour l'écran de ses futurs MacBook Pro OLED. Contrairement à ce que d'autres rumeurs évoquaient par le passé, LG Display serait donc délaissé… au moins dans l'immédiat.
Le fabricant coréen serait prêt, quoi qu'il en soit, à produire en masse des dalles OLED de 14 et 16 pouces pour Apple à compter du second trimestre 2026, tandis que certaines pièces utilisées pour la production de ces écrans seraient quant à elles fabriquées sur le premier trimestre 2026.
On apprend également que Samsung Display serait en mesure de présenter à Apple des prototypes de ses écrans OLED de 8ème génération dès cette fin d'année 2025.
En l'occurrence, la firme chercherait à réduire au maximum ses coûts de production, poussant Samsung à développer de nouveaux composants moins coûteux pour ces dalles dans le cadre d'une fabrication à grande échelle, qui serait entamée en courant d'année prochaine, potentiellement à hauteur de 2 ou 3 millions d'unités, apprend-on.
MacRumors souligne néanmoins que les capacités de production de Samsung Display pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de ces mêmes panneaux OLED par an.
Samsung Display serait affairé
Suivant ce calendrier, et sauf retard ou changement de plan (ce qui n'est pas à exclure), les premiers MacBook Pro OLED pourraient donc arriver sur le marché sur le quatrième trimestre 2026, entre octobre et décembre de l'année prochaine.
Le remplacement des actuels écrans Mini-LED de l'appareil par des dalles OLED permettra selon toute logique d'aboutir à une qualité d'image améliorée, un contraste nettement accru et une meilleure efficacité énergétique. Si Apple mise sur la technologie Tandem-OLED, une meilleure luminance pourrait en outre être au menu de ce millésime 2026 du MacBook Pro.