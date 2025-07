Toujours selon Omdia, le passage du MacBook Pro à la technologie OLED (en lieu et place de la technologie Mini-LED employée depuis 2021 sur cette gamme) serait possible grâce à Samsung Display. Le cabinet estime que la filiale de Samsung Electronics entrerait dans la chaîne d'approvisionnement des MacBook Pro en 2026. Le rapport de cause à effet serait alors évident, puisque Samsung Display fabrique actuellement la majeure partie des dalles OLED vouées aux ordinateurs portables.

Il nous paraît néanmoins important de rester prudents. Comme le souligne Apple Insider, Omdia s'est par le passé trompé de plusieurs années dans ses prédictions. Dernière erreur en date l'année dernière. Le cabinet d'analyse avait alors soutenu que l'iPad Pro ne basculerait pas vers l'OLED avant 2026, voire 2027.

Finalement, la technologie OLED prenait la place du Mini-LED sur l'iPad Pro dès l'année dernière. Un raté qui nous pousse à prendre avec un peu de recul l'estimation d'Omdia concernant un MacBook Pro OLED en 2026, même si les indices s'accumulent petit à petit pour appuyer cette hypothèse, et qu'Apple aurait effectivement intérêt à déployer ce type de dalle sur ses MacBook.