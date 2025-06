Si l'on en croit le média coréen The Elec, souvent bien renseigné, Apple pourrait en effet adopter la technologie OLED CoF pour les écrans de certains modèles d'iPad Pro. Cette technologie « Chip-on-Film » émane de LG Innotek (filiale du coréen LG Electronics) et présente plusieurs avantages : elle permet notamment d'aboutir à des bordures d'écrans beaucoup plus fines, tout en s'avérant dans certains cas plus économe en énergie que les dalles OLED classiques.

Pour faire court, la technologie OLED CoF consiste à fixer les contrôleurs de l’écran directement à la dalle, en utilisant un procédé de compression thermique sur film flexible. Cette technique permet alors d’envoyer des signaux pour contrôler individuellement chaque pixels par l’intermédiaire de transistors à couche mince. L'intérêt ? Aboutir à une intégration plus étroite de la dalle, et donc à une importante réduction des bordures visibles ; mais aussi à un traitement plus sobre des signaux pour accoucher d'une meilleure maîtrise énergétique.