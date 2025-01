Pour justifier un nouveau modèle, Apple prépare donc une mise à jour technique, mais elle sera moins spectaculaire que prévu. L'analyste Ming-Chi Kuo avait tablé sur l'apparition du processeur M4, qui équipe aujourd'hui l'iPad Pro (2024) et les derniers MacBook du constructeur. Mark Gurman se montre plus mesuré, et affirme que l'iPad Air (2025) se contentera du processeur M3.

Cette décision semble finalement logique, ne serait-ce que pour créer un effet de gamme. L'iPad Pro restera le maitre étalon de la famille de tablettes, et l'iPad Air conservera ainsi son positionnement plus grand public, même si les performances de la puce M3 lui permettront de s'acquitter de tâches considérées comme professionnelles.

Autre rumeur concernant cette fois l'affichage, Apple pourrait augmenter la fréquence de rafraichissement à 90 Hz, contre 60 Hz aujourd'hui. Il ne serait pas question par contre de toucher à la technologie d'affichage LED. L'OLED resterait là encore l'apanage de l'iPad Pro.

L'iPad Air pourrait enfin s'accompagner d'un nouveau Magic Keyboard. Aujourd'hui, Apple recycle les étuis clavier de l'iPad Pro pour son modèle Air, mais pourrait prochainement en proposer une version dédiée à sa nouvelle tablette, avec l'ajout d'une rangée de touches de fonction.

Le lancement de l'iPad Air (2025) pourrait intervenir au début du printemps 2025, en parallèle de celui de l'iPhone SE 4.