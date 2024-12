L'iPad Pro pourrait sortir d'ici au deuxième semestre 2025. Apple pourrait profiter de son évènement vidéo dédié au lancement des nouveaux iPhone 17 pour accorder quelques minutes à la nouvelle tablette tactile, ou décaler l'annonce au mois d'octobre pour donner un coup de projecteur à sa gamme de tablettes.

Avec un délai de 18 mois entre l'iPad Pro M4 et ce probable modèle M5, nous n'attendons pas de redesign d'ampleur. Le constructeur pourrait, comme à son habitude, conserver le format actuel et l'écran OLED ProMotion et se contenter d'une mise à jour technique.

Avant cet iPad Pro M5, Apple pourrait présenter un peu plus tôt dans l'année un nouvel iPad 10,9 pouces pour le grand public. Le précédent modèle date d'octobre 2022 et la marque de Cupertino devrait dévoiler un nouveau modèle équipé d'un processeur plus récent et compatible avec Apple Intelligence. Rendez-vous normalement au printemps pour en savoir plus sur cette tablette.