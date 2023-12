De nouveaux iPad et MacBook Air M3 sortiraient début 2024 pour relancer les ventes d'Apple

Ces iPad Air et iPad Pro 2024 seraient accompagnés d’une nouvelle version du stylet Apple Pencil (3e génération) et du clavier Magic Keyboard. Ce dernier serait pourvu d’un châssis en aluminium plus rigide afin de procurer une expérience d’utilisation proche de celle d’un ordinateur portable, dixit Bloomberg. Un lancement en mars prochain coïnciderait avec la sortie des mises à jour iOS 17.4 et iPadOS 17.4. D’après Ming-Chi Kuo, un iPad de 11e génération et un nouvel iPad mini arriveront au second semestre 2024.