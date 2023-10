Apple : de nouveaux iPad en approche ce mois-ci ?

L'iPad Air (2020) avait obtenu la note de 9 dans nos colonnes et il aurait été logique d'attribuer la même note à ce dernier iPad Air. En effet, la tablette tactile reste tout aussi recommandable que la génération précédente.

Son nouveau processeur M1, sans bouleverser les usages, propose une puissance démesurée pour le grand public et permettra à l'appareil d'être toujours aussi pertinent dans quelques années, même après plusieurs mises à jour d'iPadOS. D'autres améliorations plus mineures, comme la nouvelle caméra FaceTime, rendent également l'expérience utilisateur toujours plus confortable. Le design enfin reste l'un des plus aboutis vus sur une tablette.

Pourquoi seulement un 8 donc ? Parce qu'Apple manque de mordant à notre goût et ne propose qu'une simple mise à jour saisonnière de son appareil. La marque aurait pu revoir quelques points faibles souvent pointés du doigt, parmi lesquels une autonomie qui n'évolue pas depuis plus d'une décennie ou un stockage de base tout simplement ridicule aujourd'hui. Elle préfère pourtant se reposer sur ses acquis, en proposant un excellent produit mais sans autre amélioration notable que des performances en hausse et l'arrivée de la 5G.

Si vous n'avez pas d'iPad Air ou si votre tablette a de trop nombreuses années au compteur, cet iPad Air (2022) est fait pour vous et saura vous satisfaire, quels que soit vos usages. Pour les plus technophiles d'entre nous, il faudra attendre un éventuel iPad Pro M2 pour voir Apple innover et repousser les limites de sa tablette tactile à un autre niveau.