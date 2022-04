Test iPad Air 5 (2022) : une mise à jour qui manque de souffle ?

La puce, initialement conçue pour les derniers MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air a aussi trouvé refuge dans le dernier iPad Pro (2021) disponible depuis le printemps 2021 et a donné un sacré coup de fouet à la tablette tactile la plus onéreuse d'Apple.

Nous avons donc soumis l'iPad Air (2022) à nos benchmarks habituels et les résultats obtenus sont similaires à ceux de l'iPad Pro. Sur Geekbench, la tablette obtient un score de 1 720 en mono-core et 7 282 en multi-core contre respectivement 1 710 et 7 221 points pour le modèle Pro sorti l'année dernière. Sur 3D Mark l'iPad Air ne démérite pas avec 10 021 points mais fait moins bien que l'iPad Pro et ses 16 Go de RAM (8 Go pour l'iPad Air) avec 17 046 points. Sur AnTuTu enfin l'iPad Air obtient un score de 1 105 205 qui le place juste au dessous des deux iPad Pro 11 et 12,9 pouces.