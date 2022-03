Mac Studio : Apple dévoile son Mac Pro compact ainsi qu'un nouvel écran externe

On attendait une révision du Mac Mini et même s'il lui ressemble beaucoup, il faudra appeler ce nouveau Mac le Mac Studio. En effet Apple propose à ses clients un ordinateur et dépourvu d'écran, qui peut se connecter à tous les périphériques déjà en votre possession.

Entièrement réalisé en aluminium et d'une taille de seulement 19,7 cm pour 9,5 cm d'épaisseur, le Mac Studio fait preuve de sobriété avec en façade la présence d'une simple diode informant l'utilisateur de la mise en tension de l'appareil mais aussi deux ports USB-C et un port Micro-SD pour faciliter la vie des utilisateurs qui n'auront plus à se contorsionner pour connecter un périphérique. À la base du Mac Studio on retrouve enfin des évents servant au refroidissement de l'ordinateur.