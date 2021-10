Apple présente ses nouveaux MacBook Pro M1 Pro : voici tout ce qu'il faut retenir

Le stockage de base débute à 512 Go et peut être poussé jusqu'à 1 To pour les machines les mieux équipées. 16 Go de mémoire unifiée sont proposés en standard avec des options 32 et 64 Go disponibles. Pour la connectivité, Apple a fait le choix du Wi-Fi 6, désormais généralisé dans la gamme Mac.

L'autonomie enfin est annoncée à 17H pour le modèle 14 pouces et jusqu'à 21H pour le 16 pouces en lecture vidéo, soit 10 heures supplémentaires par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel.

Le MacBook Pro 14 pouces sera disponible dès le 26 octobre à partir de 2249 € dans sa version de base. Le modèle 16 pouces sera quant à lui proposé à la même date à un tarif de 2749 €. Les pré-commandes démarrent quant à elles dès aujourd'hui.